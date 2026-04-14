Гоми Таро, автор книги «Все какают», оглядывается на жизнь в мире книжек с картинками

Легендарные личности: самые известные люди Японии

Гоми Таро – автор популярных книжек с картинками, таких как «Все какают» и «Золотая рыбка убежала». Уже полвека причудливая игра его воображения оживает на страницах иллюстрированных книг. На его счету сотни произведений, его книги были переведены и изданы более чем в 30 странах, найдя преданных поклонников во всём мире.

Родился в городе Тёфу (префектура Токио), в августе 1945 года. Окончил Школу дизайна Кувасава. Начав карьеру в промышленном дизайне, впоследствии стал автором иллюстрированных книжек для детей. Опубликовал более 400 книг, включая работы в соавторстве. Его творчество отмечено множеством наград в Японии и за рубежом, в том числе премией Болонской детской книжной ярмарки. Среди его самых известных и долго продающихся книг – «Золотая рыбка убежала», «Все какают» и «Каракули». В 2025 году он получил главный приз премии Japan Picture Book Award за книгу «Я – корабль» (Боку ва фунэ).

Пейзаж из книг

Выставка в токийской галерее Lurf, проходившая до 15 февраля 2026 года, охватывает более полувека творчества Гоми Таро, – от его дебюта в 1973 году до 2025 года. В экспозиции представлены все 372 оригинальных издания, вышедших в Японии, а также переводы, опубликованные более чем в 30 странах. Витрины с переводными изданиями таких книг, как «Все какают», с обложками на разных языках, наглядно показывают, насколько универсален и узнаваем мир Гоми.

«Даже если я попытаюсь представить все свои книжек с картинками, у меня нет чёткого понимания их количества, – говорит Гоми. – Мне однажды захотелось выстроить их физически, в одном пространстве, чтобы увидеть, какой “пейзаж” они образуют. Чтобы понять, какие изменения произошли за пятьдесят лет. Но в итоге я очень ясно почувствовал другое: насколько я был последователен и как мало, по сути, изменился».



Книги, представленные на выставке, можно брать в руки и читать. В центре фотографии слева – первая книга Гоми, переведённая на иностранный язык, «Коко не может дождаться», изданная в США в 1979 году (позднее она вышла под названием «Я так хочу тебя увидеть, бабушка»). Фото справа – подборка переводных изданий популярных книг «Золотая рыбка убежала» и «Все какают» (© Ханаи Томоко)



Книга «Весна здесь» (слева) получила награду Болонской ярмарки детской книги в 1981 году. Книга «Я – корабль» (справа), написанная, когда Гоми было 79 лет, передаёт его переживания и размышления о 50 годах работы над иллюстрированными книжками с помощью образа корабля, плывущего вперёд под вопросы: «Откуда ты пришёл?» и «Куда направляешься?» Книга уже переведена на китайский язык (© Ханаи Томоко)

Место для сомнений

В прошлом Гоми работал в сфере промышленного дизайна и рекламы, однако чувствовал себя скованным постоянной оглядкой на «пользователей» и «клиентов». По его словам, с тех пор как он открыл для себя радость создания иллюстрированных книг, у него исчезло ощущение, что он работает. При этом он не считает, что пишет специально для детей.

«А что вообще такое детские книги? – задаётся вопросом Гоми. – Многие из них уверенно стремятся привить детям ценности взрослых: правила поведения, мораль, порядок. У меня же всегда есть элемент сомнения: “Я создал эту книгу с картинками. Интересно, найдётся ли кто-нибудь, кому она тоже понравится?” Такой подход нашёл отклик у многих детей, в том числе и за пределами Японии».



По словам Гоми Таро, его книги с картинками не ориентированы специально на детскую аудиторию (© Ханаи Томоко)

Гоми размышляет: «Дети читают не потому, что им велят взрослые, а потому, что им самим хочется. Мир книг человек открывает для себя самостоятельно. Если с самого начала думать о “целевой детской аудитории”, всё становится искусственным. К тому же между ребёнком и книгой почти всегда стоит взрослый – тот, кто читает вслух, объясняет, направляет. Я с самого начала не хотел идти этим путём. Из-за этого у меня было немало споров редакторами, когда я только начинал.

Теперь эти конфликты остались в прошлом. В каком-то смысле это даже немного скучно. Но, глядя на свои книги, я чувствую за ними историю и испытываю гордость за то, что мне удалось изменить само представление об иллюстрированных книжках в Японии».

Всем интересны какашки

После выхода книги «Все какают» в 1977 году Гоми начал получать письма от юных читателей.

«Мне кажется, какашки детям интересны примерно так же, как какая-то еда или игрушки. Но среди взрослых не принято обсуждать эти темы. То, что где-то есть старик, рисующий какашки, должно быть, приводило детей в восторг. Я получал огромное количество писем – кто-то писал: “Я тоже разглядываю какашки”, кто-то рассказывал про свой “дневник какашек”».



Книга «Все какают» нашла живой отклик (© Ханаи Томоко)

Гоми рассказывает, что книга вовсе не задумывалась, как проект, рассчитанный на детскую аудиторию. «Однажды мне назначил встречу директор токийского зоопарка Тама. Будучи очень занятым человеком, он попросил прийти пораньше, до открытия. Около шести утра я вошёл через служебный вход и отправился через весь зоопарк к его офису. В этот момент утреннее солнце осветило помёт животных, от которого поднимался пар. Это было удивительно красивое зрелище. Я сделал множество фотографий.

На обратном пути мне пришла в голову идея нарисовать книгу про какашки. Книги о еде существовали, но ни в одной не было наглядно показано, что происходит потом – после того как еда проходит через организм и выходит наружу. Посетители всегда видят зоопарк уже убранным. А мне просто повезло оказаться там в этот момент. Когда я начал делать наброски и показал несколько довольно интересных картинок издателям, они переспрашивали: “Ты правда хочешь сделать книгу про какашки?” – и энтузиазма они совсем не испытывали».

Но когда книга вышла, дети отреагировали мгновенно. А однажды к Гоми пришла незнакомая женщина, которая оказалась редактором из Франции и специально приехала, чтобы сказать, что хочет издать перевод книги «Все какают». Японского языка она не знала, но влюбилась в книгу, только увидев иллюстрации. «Именно тогда я впервые осознал: оказывается, и в других странах есть люди с таким же вкусом, как у меня», – вспоминает Гоми. Французский перевод вышел в 1989 году, а сегодня книга переведена уже на 18 языков.



На иллюстрации Гоми все какают, выстроившись в ряд (© Nippon.com)

Благодаря выхода книг за рубежом Гоми стал получать письма от детей из других стран. «Возможно, “Все какают” в какой-то степени особенная книга, но когда люди читают мои книжки с картинками, у них почти всегда возникает желание о них поговорить». Некоторые дети присылают свои собственные рисунки и словесные игры. «Моя книга сыграла большую роль в том, как они играют», – с удовлетворением отмечает Гоми.

Заводить друзей

Теперь Гоми получает электронные письма от читателей и поклонников со всего мира. – «Пишут что-то вроде: “Мне нравятся ваши книги. Я хочу ваши книги”. Проверяю – а это может быть издательство из Азербайджана или Южной Африки. У меня есть агент по авторским правам, который занимается предложениями по переводу моих книг. Бывают и запросы на онлайн-интервью. Я благодарен за интерес, но иногда это довольно хлопотно».

В вопросах перевода Гоми доверяет опыту специалистов. «Я стараюсь писать ёмкие, точные фразы, которые работают вместе с изображением. То, как переводчик их интерпретирует и пересобирает на другом языке, – вечная проблема перевода. Но я уверен: даже если слова меняются, суть моих книг остаётся прежней».

Есть у Гоми и книги, которые предназначены не только для чтения. В книгах «Каракули» (1990) и «Рисунки» (1992) часть иллюстраций намеренно оставлена незавершённой, чтобы читатели могли их дорисовать сами. Эти книги вышли на 18 языках, а сам Гоми проводил мастер-классы в самых разных странах.

«Когда проводишь мастер-класс за границей, с детьми сразу устанавливается контакт. Уже с первой встречи, с момента, когда мы говорим друг другу “Привет!” Они воодушевлены, потому что делают то, что им хочется. Подружиться легко, несмотря на языковой барьер».



Спиралевидная стопка переводных изданий книги «Каракули» из разных стран (© Ханаи Томоко)

В молодости Гоми много путешествовал в одиночку, а теперь в основном посещает зарубежные книжные ярмарки и мастер-классы. Он побывал почти во всех странах Европы и Латинской Америки, а также в Китае и Африке.

Заходя в книжные магазины в других странах, он порой наталкивается на свои собственные книги. «Я думаю про себя: “Где-то я уже видел эту книгу раньше. Все верно, это же я её написал!” Конечно, такие встречи всегда радуют».

«Возможно, у меня зависимость»

Гоми родился в 1945 году, сразу после окончания войны, когда в Токио ещё оставались рисовые поля. Он много времени проводил на улице, играя с волчком, придумывая игры с со всем, что удавалось найти, или просто пиная банку. Также ему нравилось копать ямы – не только на пустырях, но и в саду, и на школьном дворе.

Создание книжек с картинками Гоми нередко сравнивает именно с этим занятием. «Можно сделать изгиб вот здесь, а тут копнуть глубже. Копать ямы – это весело… Я умею копать хорошие ямы», – говорит он.

Он продолжает: «У меня нет какой-то методологии. Всю жизнь я собираю идеи для книжек с картинками, то здесь, то там. Тем вокруг бесконечно много, но для меня самое захватывающее – это момент, когда я чувствую, что могу выразить определённую эмоцию или впечатление в виде иллюстрации на странице или даже в объёме, в трёх измерениях».



«Интересных тем так много» (© Ханаи Томоко)

Для Гоми важнее само создание книги, а не просто рисование картинок.

«Я и сам не знаю, работа это или игра – делать книги», – говорит он. Закончив одну, он сразу же хочет взяться за следующую.

“Мне нравится сам формат книги. В ней можно писать что угодно, можно проделывать отверстия, вырезать страницы. Именно когда я делаю книгу, я чувствую себя наиболее расслабленно. Возможно, это уже зависимость. Книги подходят для воплощения самых разных идей, и возможности для этого безграничны».

Иллюстрированные книги Гоми Таро, упомянутые в статье:

«Все какают», перевод Аманды Майер Стинчекам с японского оригинала Минна унти

«Я так хочу тебя увидеть, бабушка», перевод с японского оригинала Хаяку айтаи на

«Золотая рыбка убежала», перевод Роберта Кэмпбелла с японского оригинала Кингё га нигэта

«Весна здесь», перевод с японского оригинала Коуси но хару

«Я – корабль» (Боку ва фунэ) (не переведена на английский)

«Каракули: действительно гигантская книга для рисования и раскрашивания», перевод с японского оригинала Ракугаки эхон

«Рисунки: действительно гигантская книга для раскрашивания и рисования», перевод с японского оригинала Ракугаки эхон 2

Некоторые книги выходили на английском языке под разными названиями или в разных редакциях, однако в данном списке приведена только одна версия. Переводчики упоминаются только тогда, когда они известны.

Текст: Итакура Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: Гоми Таро с переводами иллюстрированной книги «Все какают» в галерее Lurf, Токио, декабрь 2025 г. (© Ханаи Томоко)