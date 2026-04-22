«Японские женщины – не объект для насмешек»: несгибаемая воля и энергия Ханаэ Мори, легенды мировой моды

Легендарные личности: самые известные люди Японии

Статья посвящена всемирно известному японскому кутюрье Ханаэ Мори, чьи работы стали гимном традиционной японской эстетики. Череда ретроспективных выставок и торжеств, приуроченных к столетию со дня рождения дизайнера, позволяет по-новому оценить её огромный вклад в моду послевоенной эпохи.

Бабочка, покорившая океан

Ханаэ Мори стала первой ласточкой, сумевшей соединить культуры Запада и Востока с помощью языка моды, ставшего отражением классической эстетики и японского духа. Она создавала коллекции для парижских показов высокой моды и костюмы для кинофильмов, разрабатывала униформу, писала книги, успевая при этом заботиться о семье и детях. Для работающих женщин своей эпохи она стала символом вдохновения.

Ханаэ Мори ушла из жизни в августе 2022 года в возрасте 96 лет. Несмотря на пандемию COVID-19 и летнюю жару, она продолжала работать дома, пока её состояние здоровья не ухудшилось. Мне не раз доводилось беседовать с госпожой Мори, и сегодня, вспоминая наши интервью, я хочу посвятить эту статью жизненному пути женщины, занимавшейся творчеством до последних дней своей жизни.

Ханаэ Мори родилась в 1926 году в семье врача в посёлке Ёсика, расположенном в западной оконечности префектуры Симанэ. Это было уединённое место в окружении гор и рисовых полей. «Пейзажи моего детства, смена времён года и порхающие бабочки-капустницы стали фундаментом моего творчества», - вспоминала дизайнер. Природа и полевые травы пробудили в ней тонкое чувство цвета и эмоциональную восприимчивость и послужили основой для появления перелетающей через океан бабочки – символа, ставшего мостом между Востоком и Западом.

В 1937 году Мори переехала в Токио. Окончание Второй мировой войны она встретила в стенах Токийского женского христианского университета. Впоследствии она часто повторяла: «Те суровые дни воздушных налётов наделили меня внутренней силой – вопреки тому, что я принадлежала к побеждённой нации».



Платье с узором из бабочек, парящих над волнами (по мотивам укиёэ художника Кацусика Хокусай). Коллекция Haute Couture весна-лето 2003 года (февраль 2003, фото Reuters)

Японские женщины – не объект для насмешек

В 22 года Ханаэ вышла замуж за Кэна Мори, который впоследствии возглавил группу компаний «Ханаэ Мори». Они познакомились ещё в студенческие годы, во время волонтёрской работы. Став домохозяйкой, Ханаэ решила заняться шитьём, потому что ей не нравилась готовая одежда. Хобби оказалось отправной точкой, позволившей раскрыться её таланту. В 1951 году она открыла на Синдзюку ателье «Хиёсия» и стала шить костюмы для кино. То была эпоха «золотого века» японского кинематографа. Гавайская рубашка Исихары Юдзиро в фильме «Безумный плод» студии «Никкацу» и элегантный костюм с меховой отделкой на воротнике Асаоки Рурико в киноленте «Тёплая туманная ночь» оказались в центре внимания и породили моду на «кинотеатральный стиль». По словам Мори, изготовление костюмов для кино помогло ей «постичь природу истинной мужественности и женственности, познать суть мужчины и женщины».



35-летняя Ханаэ Мори за работой. 1961 год, фото «Кёдо цусин»

В 1961 году, во время путешествия в Америку, Мори посетила в Нью-Йорке оперу «Мадам Баттерфляй». Образ главной героини – слабой, вызывающей жалость женщины, возмутил её до глубины души: «Японские женщины вовсе не такие жалкие, подобные насмешки недопустимы!». К тому же мадам Баттерфляй была облачена в наряд принцессы Отохимэ из легенды о Дворце морского дракона и ходила по циновкам татами в деревянных сандалиях-гэта. Не меньше удручали и японские товары, продающиеся на задворках американских универмагов.

Спустя всего четыре года Мори представила в Нью-Йорке коллекцию элегантных платьев из роскошных японских тканей, украшенных крупными хризантемами и традиционным орнаментом. Американский журнал «Vogue» назвал эту работу «встречей Востока и Запада». Вскоре наряды от Мори заняли лучшие полки нью-йоркских универмагов и завоевали признание американской элиты.



Платье-пижама с хризантемами – одна из наиболее известных работ Ханаэ Мори, вышедшая в 1966 году. (Токио, 2006 год, фото AFP/Jiji Press)

В 1977 году Ханаэ Мори первой из азиатских дизайнеров была принята в Синдикат высокой моды в Париже – организацию, известную строгими критериями отбора. С тех пор до самого завершения карьеры в 2004 году она дважды в год представляла свои коллекции на парижских подиумах. Просторные, летящие шёлковые платья со свободным силуэтом и изысканными узорами стали её визитной карточкой. Не меньшим признанием пользовались костюмы - утончённые, но функциональные и удобные.

В линии готовой одежды прет-а-порте были популярны женские и мужские костюмы, по лёгкости и удобству напоминавшие кимоно. В женской одежде спросом пользовались платья с женственным узором из синтетических тканей, не уступавших шёлку. Мори неустанно стремилась постичь саму суть женственности, чтобы создавать одежду, в которой элегантность сочеталась бы с респектабельностью.



Ретроспективная выставка творчества Ханаэ Мори в Художественном музее Ивами (префектура Симанэ), октябрь 2025 года (фото «Киодо Цусин»). С 15 апреля по 6 июля 2026 года выставка проходит в Национальном Центре искусств в Токио

Деятельность Ханаэ Мори не ограничивалась миром высокой моды. Она являлась автором школьной формы для множества учебных заведений по всей стране. Её бабочки украсили множество товаров, наполнив быт японцев яркими красками. Мори выступила в роли первопроходца, внедрив систему лицензионного производства в самых разных сферах - от кухонной утвари до полотенец и предметов интерьера.

Два легендарных образа от Ханаэ Мори

Среди поклонников стиля Ханаэ Мори было множество знаменитостей – признанная икона стиля принцесса Монако Грейс Келли, актриса Софи Лорен и первая леди Нэнси Рэйган. В 1969 году мини-юбка, сшитая Мори для супруги премьер-министра Сато Эйсаку, сопровождавшей мужа во время поездки в США, стала настоящей сенсацией. А в следующем году предметом всеобщего обсуждения стала короткая униформа бортпроводниц авиакомпании Japan Airlines, которая стала настолько популярна, что попала в известный газетный комикс.



Бортпроводницы авиакомпании «Japan Airlines» в униформе от Ханаэ Мори. Данная модель использовалась с 1970 по 1977 год (фото Jiji Press)

В памяти японцев навсегда запечатлелись два легендарных образа - свадебное платье с открытыми плечами принцессы Масако, и образ птицы феникс, воплощённый популярной певицей Мисора Хибари на первом концерте после тяжёлой болезни. Мори не просто создавала одежду для торжественных случаев - она умело подчёркивала индивидуальность своих клиенток и воплощала дух своего времени.



Принцесса Масако на свадебном параде, июнь 1993 года, Токио, Мото-Акасака (фото «Киодо Цусин»)



Певица Мисора Хибари в платье от Ханаэ Мори, вдохновлённом образом птицы феникс. Апрель 1988 года, стадион «Токио Доум», Токио, Бункё (фото «Киодо Цуссин»)

Сотрудничая с режиссёрами, Ханаэ Мори создавала сценические костюмы, которые становились неотъемлемой частью театральных постановок. В 1985 году ей предложили разработать костюмы для оперы «Мадам Баттерфляй» в постановке Асари Кэйта на сцене легендарного миланского театра Ла Скала. Используя символику цвета и знаковые мотивы бабочек, Мори удалось воплотить образ японки, наделённой чистотой и несгибаемой волей. Год спустя Рудольф Нуриев, тогдашний художественный руководитель балета Парижской оперы, пригласил её к работе над костюмами для своей «Золушки». Костюмы, созданные Мори, гармонировали с духом новаторской постановки, перенося зрителей в атмосферу Голливуда 1930-х годов.

Многогранная деятельность Ханаэ Мори оставила глубокий след в истории как японской, так и мировой моды. Её заслуги отмечены множеством наград. Так, она стала первым модельером, удостоившимся японского ордена Культуры, и была признана кавалером французского ордена Почётного легиона.

Мои воспоминания об интервью с Ханаэ Мори

Во время интервью госпожа Мори производила впечатление спокойной, интеллигентной и мудрой женщины. Она оказалась единственным собеседником, за которым я не успевала записывать – настолько быстрой была её речь. Как и подобает кутюрье, на работе она выглядела безупречно в сшитой на заказ длинной белой рубашке с воротничком-стойкой. В повседневной жизни, во всяком случае на протяжении второй половины своего жизненного пути, она не носила женственные платья, предпочитая сочетать водолазку или сорочку с галстуком-бабочкой с элегантным лёгким жакетом и брюками. Высокой и стройной Мори этот стиль был необычайно к лицу.

Её характеру была присуща и тонкая игривость. Однажды в парижском ателье Габриэль Шанель, основательницы дома Chanel, ей сшили костюм. Юбка в нём была длиной до колена, потому что Габриэль Шанель считала, что «уродливые колени нужно скрывать». Однако Мори, следуя моде того времени, укоротила юбку. Впоследствии один американский музей просил предоставить эту юбку в качестве экспоната для выставки Chanel. «Разумеется, я отказалась», - вспоминала Мори с улыбкой.

Дизайнер почти не рассказывала о том, как ей удаётся совмещать карьеру и семью, но она всегда находила время, чтобы покупать продукты и готовить домашнюю еду для мужа и детей. «Это было счастливое время», - признавалась Мори. Она всегда с особой теплотой говорила о внучках – Идзуми и Хикари, ставших успешными моделями и телеведущими.

Ханаэ Мори постоянно излучала энергию. Она считала, что источником этой энергии служит постная говядина, присутствовавшая в её рационе до глубокой старости. Живя в Париже, она полюбила красное вино и с тех пор следовала принципу «На вине экономить нельзя».

В 2002 году компания «Ханаэ Мори» оказалась на грани банкротства из-за чрезмерной диверсификации бизнеса. В 78 лет Ханаэ Мори завершила карьеру в мире парижской высокой моды и сосредоточилась на создании театральных костюмов. Тогда же она основала Фонд развития культуры моды для поддержки молодых талантов. «В Японии мало природных ресурсов, поэтому наше главное богатство – это руки и умы людей», - считала она.

Форма японской сборной на Олимпиаде 1992 года в Барселоне тоже была её творением. «Я разместила красный круг на правом плече белого пиджака, чтобы этот символ национального флага был отчётливо виден с трибун», - вспоминала Мори. «Я всегда чувствовала, что несу на своих плечах японский флаг».



анаэ Мори (в центре) на презентации формы олимпийской сборной Японии для Игр в Барселоне. В роли моделей – волейболист Накагаити Юити (слева) и пловчиха-синхронистка Котани Микако. 1992 год, стадион Киси, Сибуя, Токио (фото Jiji Press)

Ханаэ Мори остро ощущала ответственность, возложенную на неё как на представителя Японии перед всем миром. В эпоху, когда не было ни Интернета, ни глобальных корпораций, а между странами и регионами возвышались прочные барьеры, Мори, обладая сильной волей, «руками и головой», посвятила свою жизнь поиску уникального языка для выражения элегантной, изысканной и глубокой красоты Японии.

Фотография к заголовку: Ханаэ Мори (слева) с внучкой Идзуми в финале показа последней коллекции Haute Couture в Париже. (Июль 2004 года, фото Reuters)