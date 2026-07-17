Полвека бунтарства Кавакубо Рэй: как бренд Comme des Garçons изменил мир моды

Легендарные личности: самые известные люди Японии

Полвека назад «Революция чёрного цвета» Кавакубо Рэй бросила вызов канонам западной моды. Название её бренда Comme des Garçons («как мальчики») воплощает идею юношеского бунтарства. Даже перешагнув восьмидесятилетний рубеж, дизайнер остаётся верна себе – она, как и прежде, бескомпромиссно борется со стереотипами, выбирая силу и новизну.

Новаторство, мощь и движение вперёд

Бунтарский дух и страсть к новизне – ключевые качества, превратившие Кавакубо Рэй в одну из влиятельных фигур мира моды. «Горбатая» коллекция, перевернувшая представление об идеалах красоты, образы, стирающие грань между одеждой и чистым искусством, а также мощные антивоенные манифесты сформировали уникальный стиль, свободный от гендерных различий и общепринятых норм.

Работы Кавакубо завораживают, заставляют задуматься и потрясают до глубины души. При этом её поведение нетипично для кутюрье – она избегает публичности и неохотно даёт интервью. Наши редкие беседы изобилуют словами «новизна», «мощь» и «движение вперёд», а в её сезонных коллекциях неизменно присутствует нечто, бросающее вызов восприятию. Я посвящаю эту статью жизненному пути Кавакубо Рэй, чей новаторский подход охватывает всё - от создания коллекций до управления модным домом.



Слева: коллекция весна-лето 2014 года, бросающая вызов самому понятию «одежда». Справа: яркий образ из коллекции весна-лето 2024 года, выражающий стремление к светлому будущему (фото предоставлено Comme des Garçons)

«Чёрный шок» и «племя воронов»

Кавакубо родилась в Токио в 1942 году. После окончания философского отделения филологического факультета университета Кэйо она несколько лет проработала в рекламном отделе крупной текстильной компании, а затем стала стилистом-фрилансером. В 1969 году она запустила производство и продажу женской одежды под маркой Comme des Garçons. По словам модельера, на эту идею её натолкнуло отсутствие на рынке вещей, которые она могла бы назвать «крутыми».

В 1973 году Кавакубо зарегистрировала акционерную компанию «Comme des Garçons», а всего два года спустя провела первый показ мод. В 1981 году она дебютировала на Неделе моды в Париже, став с тех пор неизменной участницей всех сезонных показов. Дебютная коллекция Кавакубо состояла из рваных свитеров и чёрной одежды с необработанными краями. Ведущая западная пресса встретила её работы волной насмешек, награждая их эпитетами «лохмотья нищих», «швейцарский сыр» и «стиль бездомных».

Образы Кавакубо открыто противопоставляли себя традиционной европейской элегантности и были далеки от популярного в те годы стиля «богатой деловой женщины». Эта принципиально новая эстетика обеспечила ей сенсационный дебют. Революцию, совершённую Кавакубо и её соратником Ямамото Ёдзи, прозвали «Чёрным шоком», а предложенный ими новый небрежный стиль произвёл фурор в Японии и породил социальный феномен – улицы городов заполонили представители «племени воронов» (карасу-дзоку), одетые во всё чёрное.



Через полвека после «Чёрного шока» коллекция осень-зима 2026-27 провозгласила новую революцию под названием «Абсолютно чёрный» (фото Охара Хирокадзу)

Свобода от стереотипов

Борьба со стереотипами превратилась в кредо творческой карьеры Кавакубо, а её работы не перестают удивлять мир. Коллекция весна-лето 1992 года «Незавершённость» состояла из вещей со швами наружу. Женские образы из коллекции весна-лето 1995 года, созданные на основе мужских деловых костюмов и школьной формы для мальчиков, бросили вызов гендерным шаблонам задолго до того, как мир заговорил о гендерной нейтральности и многообразии. Именно на её показах впервые появились пожилые и беременные модели.

Коллекция весна-лето 1997 года «Body Meets Dress, Dress Meets Body» (Тело встречается с платьем, платье встречается с телом) произвела настоящий фурор. Одежду из эластичного материала с мягкими накладками, формирующими объём в самых неожиданных местах, прозвали «горбатой». Наряды, сшитые из розовой и голубой клетчатой ткани, выглядели довольно мило, однако были бесконечно далеки от устоявшихся представлений о красоте тела и одежды, существовавших в индустрии моды на протяжении столетий.



Одежда с накладками из коллекции весна-лето 1997 года «Тело встречается с платьем, платье встречается с телом». (Фото предоставлено Comme des Garçons)

Подобный дизайн, освобождающий тело и одежду от взаимных ограничений, изменил саму концепцию красоты. «Когда я показала эту коллекцию сотрудникам, которые не участвовали в её разработке, они отреагировали молчанием. Я просила их сказать хоть что-нибудь, ощущая при этом пронзительное одиночество», – вспоминает Кавакубо. Подобные моменты типичны для жизни гения-одиночки. Тем не менее, именно эти образы вдохновили хореографа Мерса Каннингема на создание постановки «Сценарий» (1997) и обрели мировую известность.

Коллекция осень-зима 2001 года «За пределами табу» с бюстгальтерами и корсетами, надетыми поверх мужских пиджаков, перевернула представления о внутреннем и внешнем, мужчине и женщине, одежде и теле, заставив переосмыслить понятия пола и эротизма. Это было открытое выражение бунтарского духа модельера, ведущей непрерывную борьбу с условностями.

Кавакубо прибегает к немыслимым для европейского мейнстрима приёмам. Она деформирует структуру ткани, меняет крой одежды, смещает расположение пуговиц и фурнитуры. Подобные методы последовательно разрушают привычные стереотипы. Следует упомянуть, что именно Comme des Garçons стоял в авангарде недавнего тренда на мужские юбки.

Инновационные стратегии продаж

Параллельно с разработкой линии мужской одежды и других новинок под маркой Comme des Garçons Кавакубо развивала бренды, создаваемые дизайнерами её компании. Сейчас её портфолио включает около 20 линий, среди которых популярный во всём мире Play с логотипом в виде сердечка, а также JUNYA WATANABE и noir kei ninomiya, ставшие постоянными участниками Недели Парижской недели моды.

В качестве главы модного дома Кавакубо формирует корпоративный дизайн, который охватывает все сферы – от интерьеров магазинов до почтовой рассылки. Журнал Six, выпускавшийся с 1988 по 1991 годы, благодаря своей высокохудожественной графике, далеко превосходящей привычные каталоги одежды, до сих пор считается легендой.

В 2004 году Кавакубо открыла в Лондоне магазин Dover Street Market (DSM). Он стал платформой для новинок как известных, так и молодых марок и дизайнеров, которые Comme des Garçons считал перспективными. В дальнейшем подобные концепт-сторы, служащие творческой площадкой для местных дизайнеров, появились в Париже, Нью-Йорке, на токийской Гиндзе и в других уголках мира.

«Я хочу, чтобы хаос порождал синергию и случайности, а все произведения и бренды сверкали ещё сильнее», – рассказывает Кавакубо о цели данного проекта. В DSM можно встретить духи с неповторимым ароматом, сумки с яблочным принтом группы «Битлз» и другие уникальные товары. Ещё одним успешным примером являются «партизанские» поп-ап сторы, открывавшиеся по всему миру под управлением людей, не связанных с индустрией моды.

Мода как искусство

Боб с аккуратно подстриженной чёлкой и лицо без макияжа – визитная карточка Кавакубо. Её благородная красота отлично гармонирует с неизменной кожаной курткой.

Бескомпромиссный поиск новых методов и идей оказал огромное влияние на молодых модельеров во всём мире. Бельгийские дизайнеры во главе с Мартином Марджелой, покорившие мир в 90-х годах, покойный Александр Маккуин, гениальный Джон Гальяно, Марк Джейкобс, выведший бренд Louis Vuitton на вершину мира моды, – все они являются поклонниками Кавакубо.

В 2017 году в Нью-Йоркском музее Метрополитен состоялась выставка Comme des Garçons. За свою историю этот консервативный музей лишь дважды посвящал прижизненную экспозицию кутюрье: первым в 1983 году стал Ив Сен-Лоран, а второй – Кавакубо Рэй. Такое исключение из правил было обусловлено не только признанием заслуг Кавакубо, работающей в мире моды с 1980-х годов, но и высочайшей оценкой её работ, являющихся объектами чистого искусства. В 2019 году Кавакубо также участвовала в создании костюмов для оперы «Орландо» в Венской государственной опере.



Пресс-показ выставки творчества Кавакубо Рэй в музее Метрополитен 1 мая 2017 года (фото Jiji Press)

Мощное антивоенное послание

Послания обществу, заключенные в коллекциях Кавакубо, всегда вызывают широкий резонанс. Мужская коллекция весна-лето 2015 года стала громким манифестом против войны. Кавакубо изменила структуру военной формы, дополнив её леопардовыми принтами и другими панк-мотивами, а также выпустила рекламу с девизом «Носи свободу». «Людей делает сильными не оружие, а свобода», – подчеркнула кутюрье.



Модели из мужской коллекции весна-лето 2015 года на антивоенную тематику (фото Охара Хирокадзу)



Мужская коллекция осень-зима 2025-2026 года «К чёрту войну» (фото Охара Хирокадзу)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Кавакубо усилила свой призыв к миру. Движущей силой её коллекций являются возмущение и гнев по отношению к несправедливости и абсурду. «Я намерена использовать энергию гнева в творчестве, чтобы оно могло давать силы другим», – отмечает Кавакубо. И добавляет: «Я стремлюсь быть новой и сильной, вдохновлять людей и идти вперёд».

Девятый десяток – отнюдь не преграда для этого великого бунтаря высокой моды, чей характер неизменно соответствует «юношескому» названию её бренда.

Фотография к заголовку: Кавакубо Рэй.

Фото Ёсиэ Томинага предоставлено Comme des Garçons