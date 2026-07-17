Полвека бунтарства Кавакубо Рэй: как бренд Comme des Garçons изменил мир моды

Легендарные личности: самые известные люди Японии
Полвека бунтарства Кавакубо Рэй: как бренд Comme des Garçons изменил мир модыОбщество Культура
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Новаторство, мощь и движение вперёд
Бунтарский дух и страсть к новизне – ключевые качества, превратившие Кавакубо Рэй в одну из влиятельных фигур мира моды. «Горбатая» коллекция, перевернувшая представление об идеалах красоты, образы, стирающие грань между одеждой и чистым искусством, а также мощные антивоенные манифесты сформировали уникальный стиль, свободный от гендерных различий и общепринятых норм.
Работы Кавакубо завораживают, заставляют задуматься и потрясают до глубины души. При этом её поведение нетипично для кутюрье – она избегает публичности и неохотно даёт интервью. Наши редкие беседы изобилуют словами «новизна», «мощь» и «движение вперёд», а в её сезонных коллекциях неизменно присутствует нечто, бросающее вызов восприятию. Я посвящаю эту статью жизненному пути Кавакубо Рэй, чей новаторский подход охватывает всё - от создания коллекций до управления модным домом.
«Чёрный шок» и «племя воронов»
Кавакубо родилась в Токио в 1942 году. После окончания философского отделения филологического факультета университета Кэйо она несколько лет проработала в рекламном отделе крупной текстильной компании, а затем стала стилистом-фрилансером. В 1969 году она запустила производство и продажу женской одежды под маркой Comme des Garçons. По словам модельера, на эту идею её натолкнуло отсутствие на рынке вещей, которые она могла бы назвать «крутыми».
В 1973 году Кавакубо зарегистрировала акционерную компанию «Comme des Garçons», а всего два года спустя провела первый показ мод. В 1981 году она дебютировала на Неделе моды в Париже, став с тех пор неизменной участницей всех сезонных показов. Дебютная коллекция Кавакубо состояла из рваных свитеров и чёрной одежды с необработанными краями. Ведущая западная пресса встретила её работы волной насмешек, награждая их эпитетами «лохмотья нищих», «швейцарский сыр» и «стиль бездомных».
Образы Кавакубо открыто противопоставляли себя традиционной европейской элегантности и были далеки от популярного в те годы стиля «богатой деловой женщины». Эта принципиально новая эстетика обеспечила ей сенсационный дебют. Революцию, совершённую Кавакубо и её соратником Ямамото Ёдзи, прозвали «Чёрным шоком», а предложенный ими новый небрежный стиль произвёл фурор в Японии и породил социальный феномен – улицы городов заполонили представители «племени воронов» (карасу-дзоку), одетые во всё чёрное.
Свобода от стереотипов
Борьба со стереотипами превратилась в кредо творческой карьеры Кавакубо, а её работы не перестают удивлять мир. Коллекция весна-лето 1992 года «Незавершённость» состояла из вещей со швами наружу. Женские образы из коллекции весна-лето 1995 года, созданные на основе мужских деловых костюмов и школьной формы для мальчиков, бросили вызов гендерным шаблонам задолго до того, как мир заговорил о гендерной нейтральности и многообразии. Именно на её показах впервые появились пожилые и беременные модели.
Коллекция весна-лето 1997 года «Body Meets Dress, Dress Meets Body» (Тело встречается с платьем, платье встречается с телом) произвела настоящий фурор. Одежду из эластичного материала с мягкими накладками, формирующими объём в самых неожиданных местах, прозвали «горбатой». Наряды, сшитые из розовой и голубой клетчатой ткани, выглядели довольно мило, однако были бесконечно далеки от устоявшихся представлений о красоте тела и одежды, существовавших в индустрии моды на протяжении столетий.
Подобный дизайн, освобождающий тело и одежду от взаимных ограничений, изменил саму концепцию красоты. «Когда я показала эту коллекцию сотрудникам, которые не участвовали в её разработке, они отреагировали молчанием. Я просила их сказать хоть что-нибудь, ощущая при этом пронзительное одиночество», – вспоминает Кавакубо. Подобные моменты типичны для жизни гения-одиночки. Тем не менее, именно эти образы вдохновили хореографа Мерса Каннингема на создание постановки «Сценарий» (1997) и обрели мировую известность.
Коллекция осень-зима 2001 года «За пределами табу» с бюстгальтерами и корсетами, надетыми поверх мужских пиджаков, перевернула представления о внутреннем и внешнем, мужчине и женщине, одежде и теле, заставив переосмыслить понятия пола и эротизма. Это было открытое выражение бунтарского духа модельера, ведущей непрерывную борьбу с условностями.
Кавакубо прибегает к немыслимым для европейского мейнстрима приёмам. Она деформирует структуру ткани, меняет крой одежды, смещает расположение пуговиц и фурнитуры. Подобные методы последовательно разрушают привычные стереотипы. Следует упомянуть, что именно Comme des Garçons стоял в авангарде недавнего тренда на мужские юбки.
Инновационные стратегии продаж
Параллельно с разработкой линии мужской одежды и других новинок под маркой Comme des Garçons Кавакубо развивала бренды, создаваемые дизайнерами её компании. Сейчас её портфолио включает около 20 линий, среди которых популярный во всём мире Play с логотипом в виде сердечка, а также JUNYA WATANABE и noir kei ninomiya, ставшие постоянными участниками Недели Парижской недели моды.
В качестве главы модного дома Кавакубо формирует корпоративный дизайн, который охватывает все сферы – от интерьеров магазинов до почтовой рассылки. Журнал Six, выпускавшийся с 1988 по 1991 годы, благодаря своей высокохудожественной графике, далеко превосходящей привычные каталоги одежды, до сих пор считается легендой.
В 2004 году Кавакубо открыла в Лондоне магазин Dover Street Market (DSM). Он стал платформой для новинок как известных, так и молодых марок и дизайнеров, которые Comme des Garçons считал перспективными. В дальнейшем подобные концепт-сторы, служащие творческой площадкой для местных дизайнеров, появились в Париже, Нью-Йорке, на токийской Гиндзе и в других уголках мира.
«Я хочу, чтобы хаос порождал синергию и случайности, а все произведения и бренды сверкали ещё сильнее», – рассказывает Кавакубо о цели данного проекта. В DSM можно встретить духи с неповторимым ароматом, сумки с яблочным принтом группы «Битлз» и другие уникальные товары. Ещё одним успешным примером являются «партизанские» поп-ап сторы, открывавшиеся по всему миру под управлением людей, не связанных с индустрией моды.
Мода как искусство
Боб с аккуратно подстриженной чёлкой и лицо без макияжа – визитная карточка Кавакубо. Её благородная красота отлично гармонирует с неизменной кожаной курткой.
Бескомпромиссный поиск новых методов и идей оказал огромное влияние на молодых модельеров во всём мире. Бельгийские дизайнеры во главе с Мартином Марджелой, покорившие мир в 90-х годах, покойный Александр Маккуин, гениальный Джон Гальяно, Марк Джейкобс, выведший бренд Louis Vuitton на вершину мира моды, – все они являются поклонниками Кавакубо.
В 2017 году в Нью-Йоркском музее Метрополитен состоялась выставка Comme des Garçons. За свою историю этот консервативный музей лишь дважды посвящал прижизненную экспозицию кутюрье: первым в 1983 году стал Ив Сен-Лоран, а второй – Кавакубо Рэй. Такое исключение из правил было обусловлено не только признанием заслуг Кавакубо, работающей в мире моды с 1980-х годов, но и высочайшей оценкой её работ, являющихся объектами чистого искусства. В 2019 году Кавакубо также участвовала в создании костюмов для оперы «Орландо» в Венской государственной опере.
Мощное антивоенное послание
Послания обществу, заключенные в коллекциях Кавакубо, всегда вызывают широкий резонанс. Мужская коллекция весна-лето 2015 года стала громким манифестом против войны. Кавакубо изменила структуру военной формы, дополнив её леопардовыми принтами и другими панк-мотивами, а также выпустила рекламу с девизом «Носи свободу». «Людей делает сильными не оружие, а свобода», – подчеркнула кутюрье.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Кавакубо усилила свой призыв к миру. Движущей силой её коллекций являются возмущение и гнев по отношению к несправедливости и абсурду. «Я намерена использовать энергию гнева в творчестве, чтобы оно могло давать силы другим», – отмечает Кавакубо. И добавляет: «Я стремлюсь быть новой и сильной, вдохновлять людей и идти вперёд».
Девятый десяток – отнюдь не преграда для этого великого бунтаря высокой моды, чей характер неизменно соответствует «юношескому» названию её бренда.
Фотография к заголовку: Кавакубо Рэй.
Фото Ёсиэ Томинага предоставлено Comme des Garçons