Иероглиф 2019 года: «рэй», первый знак названия новой эры Рэйва

Иероглиф 2019 года: «рэй», первый знак названия новой эры РэйваЯпонский язык
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12 декабря в Японии отмечают «День кандзи», поскольку в традиционной игре словами и числами гороавасэ «12/12» можно передать как ий дзи итидзи, «один хороший письменный знак». В этот день объявляют «иероглиф года», который определяется голосованием общественности и отражает настроения, царившие в стране в уходящем году. Объявление делают во время церемонии, которая проходит на деревянной веранде храма Киёмидзу-дэра в Киото. Сегодня на церемонии Фонд тестирования знаний иероглифов сообщил, что иероглифом 2019 года стал 令 (рэй, рё:), первый знак слова «Рэйва» (令和), названия эры правления нового императора, начавшейся 1 мая этого года со вступлением на престол императора Нарухито.
В 2019 году было подано в общей сложности 216 325 голосов, и рэй получил 30 427 голосов, набрав более 14% от общего числа. В комментариях голосовавших указывалось, что основной причиной их выбора было название новой эры, но иероглиф входит также в такие сочетания как 法令改正 (хо:рэй кайсэй), «пересмотр законодательства», в результате чего с 1 октября повысилась ставка налога на потребление с 8% до 10%, а также 避難命令 (хинан мэйрэй), «приказы об эвакуации», изданные во время тайфунов и других стихийных бедствий.
Другие кандзи в первой десятке включали в себя 新 (син/атарасий), что означает «новый», также связанный с началом новой эры, и 和 (ва/нагому), «мир», второй иероглиф названия новой эры. Прошлогодний победитель 災 (сай/вадзавай) занял пятое место в этом году, так как многие избиратели выбрали его в связи со стихийными бедствиями этого года. С сильными тайфунами связаны также иероглифы «вода» и «ветер» в первой десятке.
|1.
|令 (рэй/рё:)
|Прекрасный; приказ
|30 427 голосов
|2.
|新 (син/атарасий)
|Новый
|14 850 голосов
|3.
|和 (ва/нагому)
|Мир; гармония
|10 281 голос
|4.
|変 (хэн/кавару)
|Странный; изменяться
|7749 голосов
|5.
|災 (сай/вадзавай)
|(Стихийное) бедствие
|7302 голоса
|6.
|嵐 (ран/ араси)
|Буря
|7029 голосов
|7.
|水 (суй/мидзу)
|Вода
|6247 голосов
|8.
|風 (фу/кадзэ)
|Ветер
|5996 голосов
|9.
|天 (тэн/ама)
|Небо
|5101 голос
|10.
|税 (дзэй/мицуги)
|Налог
|4142 голоса
Избиратели голосовали через Интернет на веб-сайте JKAF, а также по почте или лично через урны для голосования, установленные в книжных магазинах по всей стране. Место для комментариев на бюллетенях позволяет объяснить свой выбор. Среди голосовавших за 令 были те, кто выражал гордость за первый в истории выбор гэнго из японского литературного источника, «Собрания мириад листьев» (Манъёсю, VIII в.), а не из китайской классики, служившей для выбора ранее.
Голосовавшие за иероглиф «новый», занявший второе место, упомянули не только «новизну» эпохи Рейва, но и строительство нового олимпийского стадиона в центральной части Токио, появление новых спортивных звёзд, и даже появление новых методов безналичной оплаты, распространившихся в этом году.
В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио ожидается, что 金 (кин/канэ), «золото», снова обретёт былую популярность – его избирали «иероглифом года» трижды в олимпийские годы, но никто не может точно сказать, что принесёт следующий год.
Фотография к заголовку: Мори Сэйхан представляет «иероглиф года» (© Jiji)
(Статья на английском языке опубликована 12 декабря 2019 г.)