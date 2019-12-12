Иероглиф 2019 года: «рэй», первый знак названия новой эры Рэйва

Японский язык в этом году

В 2019 году закончился период Хэйсэй и начался период Рэйва, правление императора Нарухито. Первый знак названия эры стал «иероглифом года» в Японии.

12 декабря в Японии отмечают «День кандзи», поскольку в традиционной игре словами и числами гороавасэ «12/12» можно передать как ий дзи итидзи, «один хороший письменный знак». В этот день объявляют «иероглиф года», который определяется голосованием общественности и отражает настроения, царившие в стране в уходящем году. Объявление делают во время церемонии, которая проходит на деревянной веранде храма Киёмидзу-дэра в Киото. Сегодня на церемонии Фонд тестирования знаний иероглифов сообщил, что иероглифом 2019 года стал 令 (рэй, рё:), первый знак слова «Рэйва» (令和), названия эры правления нового императора, начавшейся 1 мая этого года со вступлением на престол императора Нарухито.

В 2019 году было подано в общей сложности 216 325 голосов, и рэй получил 30 427 голосов, набрав более 14% от общего числа. В комментариях голосовавших указывалось, что основной причиной их выбора было название новой эры, но иероглиф входит также в такие сочетания как 法令改正 (хо:рэй кайсэй), «пересмотр законодательства», в результате чего с 1 октября повысилась ставка налога на потребление с 8% до 10%, а также 避難命令 (хинан мэйрэй), «приказы об эвакуации», изданные во время тайфунов и других стихийных бедствий.

Другие кандзи в первой десятке включали в себя 新 (син/атарасий), что означает «новый», также связанный с началом новой эры, и 和 (ва/нагому), «мир», второй иероглиф названия новой эры. Прошлогодний победитель 災 (сай/вадзавай) занял пятое место в этом году, так как многие избиратели выбрали его в связи со стихийными бедствиями этого года. С сильными тайфунами связаны также иероглифы «вода» и «ветер» в первой десятке.