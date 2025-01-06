«Вербализация» и другие неологизмы 2024 года от издательства «Сансэйдо»

Японский язык в этом году

Неологизм года – это не просто модное словечко, а слово, способное сохраниться в лексиконе будущих поколений. Неологизмом 2024 года стало слово «гэнгока» (вербализация). Почему выбор редакторов пал на это общеизвестное слово?

3 декабря в Токио состоялось заседание отборочной комиссии «Неологизмы 2024 года». Комиссия состоит из редакторов издательства «Сансэйдо», участвующих в создании словарей. Главный приз 2024 года присуждён слову гэнгока (вербализация) в новом значении «точное выражение смутных мыслей и чувств с помощью слов».

Старый неологизм

Ежегодно в конце декабря в Японии выбирают «неологизм года» и «модное слово года». Составлением рейтингов занимается несколько организаций, каждая из которых использует собственные критерии отбора. Издательство «Сансэйдо» руководствуется не уровнем популярности слов, а их способностью остаться в лексиконе будущих поколений, поэтому выбирает слова, «достойные быть включёнными в словарь».

В 2020 году главный приз получило слово пиэн (обозначает умоляющее со слезами на глазах лицо, а также соответствующую эмодзи), в 2021 году – тируй (спокойный, расслабляющий; от английского chill out), в 2022 – тайпа (соотношение время/производительность; от английского time performance). В период пандемии COVID-19 эти слова спонтанно возникли и распространились в соцсетях и других Интернет-ресурсах. В 2023 году неологизмом года стало выражение «глобальное кипение», использованное Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в июле того же года.

Слово «вербализация», выбранное в 2024 году, на первый взгляд не является неологизмом. При этом мало кто знает, что до сих пор оно отсутствовало в словаре. Во-первых, слов, образованных путём прибавления суффикса «-ция» к существительному, слишком много, чтобы упоминать их в словаре. В-вторых, изначально этот термин использовался преимущественно в научных статьях в таких словосочетаниях, как «вербализация концепции» и «вербализация психологических элементов», и практически не встречался в газетных статьях и повседневном лексиконе.

Однако с 2010 года у «вербализации» появилось новое значение – «точное словесное выражение трудно выражаемых смутных мыслей и чувств». С 2020 года частота использования слова резко возросла.

Символом этой трансформации стала книга литературного критика Миякэ Кахо «Искусство вербализации любви: когда ты хочешь восхититься великолепием любимого героя, но можешь сказать только «Ябай!»» (Суки о гэнгока суру гидзюцу – саси но субарасиса о катаритай нони «Ябай!» сика дэтэ конай, издательство «Дискавер 21»).

Человеку не хватает таких общеупотребительных слов, как «люблю» и «круто», чтобы выразить свои чувства, но он во что бы то ни стало хочет рассказать о них окружающим. Именно это стремление к общению вдохнуло новую жизнь в слово «вербализация» и нашло отклик у редакторов словарей.

«Неологизмы 2024 года» от издательства «Сансэйдо»

(Толкование слов приведено на основе статей словаря «Сансэйдо» в обработке редакции Nippon.com)

Главный приз: 言語化 гэнгока (вербализация)

Точное словесное выражение трудно выражаемых смутных мыслей, чувств и желаний. Пример: Мориагатта кимоти о гэнгока суру (Вербализовать свои взволнованные чувства).

2 место: 横転 о:тэн (падать от удивления)

Исходное значение этого слова – опрокидываться. В последнее время используется для выражения крайнего удивления, от которого можно упасть (опрокинуться). Пример: Тэнсу хикусугитэ о:тэн (Я получил такую низкую оценку, что чуть не свалился от удивления).

3 место: インプレ импурэ (число просмотров)

Жаргонное выражение, обозначающее количество просмотров Интернет-рекламы и постов в соцсетях. Применяется в качестве индекса расчёта стоимости рекламы, но при этом не является критерием качества и подлинности содержания. Импурэ дзомби (зомби просмотров) – это оскорбительное выражение, использующееся в отношении аккаунта, стремящегося заработать на рекламе путём публикации огромного количества бессмысленных постов ради увеличения числа просмотров.

4 место: しごでき сигодэки (хороший работник)

Образовано путём слияния слов сигото (работа) и дэкиру (уметь). Используется как характеристика эффективного работника. Вариацией является слово сигохая (быстрый работник), образованное от сигото (работа) и хаяй (быстро). Пример: Сигодэки-дэ, сигохаяна хито (этот человек хороший работник, он быстро работает).

5 место: スキマバイト сукимабайто (подработка в промежутках)

Образовано путём слияния слов сукима (промежуток) и байто (подработка). Используется для обозначения нерегулярной подработки в свободное время. Подработка ищется с помощью специального приложения и выполняется на основе договора о найме на непродолжительный срок. Подобная форма подработки обладает как достоинствами (её легко найти), так и недостатками (отношение к работникам как к одноразовым кадрам, риск быть вовлечённым в преступление).

6 место: メロい мэрой (сумасшедший, сводящий с ума)

Что-то неимоверно привлекательное, увлекающее с головой, заставляющее терять контроль. Образовано путём добавления окончания для прилагательных й к корню звукоподражательного слова мэромэро (забываться, давать волю чувствам и пр.). Пример: Саси но дансу га мэрой (танец любимого героя – сумасшедший).

7 место: 公益通報 ко:эки цу:хо: (информаторство)

Предоставление информации о противозаконных действиях коллег и начальства установленным органам. Происходит от названия введённого в действие в 2006 году Закона «О защите информаторов, сообщающих о нарушении общественных интересов» (ко:эки цу:хо:ся хогохо:).

8 место: PFAS (ПФАС)

Обобщающее название перфторалкильных и полифторалкильных соединений, принадлежащих к группе синтетических фторорганических соединений. Благодаря способности отталкивать масло и воду широко используется в водоотталкивающих средствах и покрытиях. Плохо разлагается естественным путём, накапливается в природной среди и организме человека, токсичен. Обнаружен в грунтовых водах, реках, почве и водопроводной воде.

9 место: インティマシーコーディネーター интимаси: ко:динэ:та: (интимный координатор)

Человек, работающий координатором во время съёмок сексуальных сцен для фильмов и телепередач. Он выясняет требования сценариста и мнение актёров, обеспечивает актёрам физическую и психологическую поддержку с целью безопасного и комфортного проведения съёмок на основе взаимного согласия.

10 место: 顔ない каонай (дословно «лица нет»)

Используется для выражения таких чувств, как удивление, затруднение и стыд. Пример: Сицумон ни котаэрарэнакутэ каонай (Не смог ответить на вопрос, на мне лица нет).

Фотография к заголовку: оглашение Главной премии «Неологизма 2024 года» издательства «Сансэйдо» (3 декабря 2024 года, фото предоставлено «Сансэйдо»).