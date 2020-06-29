Хата Юкако и её решающая встреча с триатлоном

Интервью с параатлетами журнала GO Journal

Хата Юкако перешла в триатлон в 2013 году и в настоящее время включена в категорию «спортсмена усиления» Федерации паралимпийского плавания Японии. Она много тренируется и регулярно участвует в мероприятиях, рассказывая людям о своём жизненном опыте.

Родилась в 1981 году в префектуре Тиба. Член национальной женской сборной по паралимпийскому триатлону (РТ2). Сотрудница Canon Marketing Japan/Mars Flag, тренируется в Международной школе плавания Инагэ. В 13 лет перенесла ампутацию правой ноги от бедра из-за остеосаркомы. В 2007 году начала заниматься плаванием, с 2010 года участвует в международных соревнованиях в категории «спортсмена усиления» Федерации параолимпийского плавания Японии. С 2013 года занимается триатлоном, на Параолимпиаде 2016 года заняла 6 место.

Избавление от комплексов

—— В 13 лет вы заболели саркомой и последующие десять с лишним лет абсолютно не занимались спортом.

Хана Юкако: Это произошло из-за отсутствия информации. В то время паралимпийские виды спорта практически не освещались в прессе. Я понимала, что не могу заниматься спортом наравне со всеми, и отказ от спорта был единственным возможным выбором. В школе средней и старшей ступени, то есть на протяжении 6 лет, я не посещала уроки физкультуры и даже ни разу не пришла на школьную спартакиаду. Мне было невыносимо видеть, как одноклассники занимаются спортом. Я часто прибегала в слезах в кабинет школьного фельдшера, потому что не понимала, за что мне такое испытание. К тому же я стыдилась своего протеза. Вид занимающихся спортом людей вызывал у меня мучения.

—— Вы делились своими переживаниями с родителями или учителями?

—— Да. Но они ничего не знали о спорте для инвалидов, поэтому просто жалели меня. Оглядываясь назад, я понимаю, что подобная среда лишила меня возможности заниматься спортом.

—— Потом вы стали самостоятельной и начали заниматься плаванием. Как это случилось?

—— Я с детства любила спорт. Во время отдыха за границей я всегда плавала в море. Я очень люблю плавание. После окончания учёбы у меня появилось свободное время и я записалась в спортивный клуб. Я никогда не пользовалась общей раздевалкой, переодевалась в офисе и старалась зайти в бассейн так, чтобы меня никто не видел. Разумеется, никакого удовольствия от этих занятий я не испытывала. Тогда я решила поискать людей, похожих на меня, и по Интернету нашла клуб плавания для инвалидов «Тиба Мираклз». Так состоялась моя встреча с паралимпийским спортом. Я стремилась найти себя, а для этого мне требовались новые контакты и возможность попросить о помощи.

—— Что изменилось после вступления в клуб «Тиба Мираклз»?

—— Раньше у меня не было ни одного знакомого инвалида, а у руководителя клуба оказался тот же тип инвалидности, что и у меня. Среди членов клуба были колясочники, глухие, слепые и люди без рук. В отличие от меня, они не стыдились своих особенностей и не страдали пессимизмом. Я ничего не знала об их прошлом, но они выглядели очень активными. Это открыло передо мной новые возможности, я поняла, что стоит изменить образ мыслей – и я стану одной из них.

Переход в триатлон

—— Возобновляя занятия плаванием, вы уже задумывались о большом спорте и Паралимпийских играх?

—— Я вступила в клуб «Тиба Мираклз» в 2008 году, как раз в год проведения Олимпиады в Пекине, и я смотрела её по телевизору. Я уже начала участвовать в соревнованиях для инвалидов, и среди выступавших в Пекине спортсменов были мои знакомые. Мой уровень был далёк от олимпийского, но я очень хотела совершенствоваться. Я начала заниматься плаванием ещё до болезни, но это было очень давно, многое изменилось. Я обратилась за советом к тренеру, которого встретила на тренировке по плаванию, организованной Федерацией паралимпийского плавания Канто, и он поставил передо мной цель – участие в Олимпиаде в Лондоне . Я начала брать индивидуальные уроки и после работы сразу шла в бассейн. В 2009 году я решила добавить утренние тренировки и стала посещать Международную школу плавания Инагэ. Это создало базу для основательной подготовки к Паралимпиаде.

—— Вы не попали на Олимпиаду в Лондоне, после чего решили переквалифицироваться в триатлон.

—— Мой тренер был очень занят, и в 2012 году нам пришлось расстаться. Я действительно не попала на Олимпиаду в Лондоне, но мне никогда не приходила мысль о том, что всё кончено. В Международной школе плавания Инагэ многие занимались триатлоном, и этот вид спорта заинтересовал меня. Я как раз размышляла о том, стоит ли бороться за участие на Паралимпиаде в Рио-де Жанейро, и подумала, что переход в такой непопулярный в Японии вид спорта, как триатлон, откроет передо мной новые возможности. Близкие люди поддержали меня, и я решилась на перемены.

—— Что больше всего привлекает вас в триатлоне?

—— Я хорошо плавала и хотела продолжать заниматься этим видом спорта. Однако мне нужен был мощный толчок для развития спортивной карьеры, а триатлон позволял совершенствоваться в плавании и одновременно открывал передо мной новые горизонты. Я подумала, что преодоление трудностей позволит получить мне новый опыт, ведь бег на длинные дистанции и велосипедные гонки были мне в новизну.

Три компонента триатлона – плавание, велогонки и бег, знакомы всем, и это облегчает переход в триатлон из других видов спорта.

Олимпиада в Рио-де Жанейро

—— В 2016 году вы дебютировали на Паралимпиаде и заняли 6 место. Что значит для вас участие в Паралимпиаде?

—— Я впервые была счастлива, что я инвалид. Я очень благодарна этой возможности. Именно постановка цели принять участие в Олимпиаде обеспечила мне это ощущение. И мне было очень важно, что семья радовалась вместе со мной. Родители подарили мне жизнь и всегда чувствовали ответственность за меня. С тех пор как я заболела, они часто повторяли «Прости, что не смогли родить тебя здоровой». Выступая на Паралимпиаде, я как будто говорила им: «Не волнуйтесь, всё в порядке. Я вам благодарна». Думаю, что это имело большое значение для моей семьи.

—— Вы много раз участвовали в мировых первенствах. Что особенного в Паралимпиаде?

—— Больше всего мне запомнилась Олимпийская деревня. Я никогда не видела такого множества инвалидов в одном месте. В Японии я уже много лет принадлежу к меньшинству, но в Олимпийской деревне инвалиды оказались в большинстве, а немногочисленный обслуживающий персонал – в меньшинстве. Мир как будто перевернулся, и я впервые задумалась, почему в Японии со мной обращаются как с меньшинством, осознала наличие барьеров и преград в обществе.

—— Изменилось ли отношение общества к людям с протезами и инвалидностью с тех пор, как вы стали заниматься триатлоном?

—— Раньше я старалась заходить в бассейн так, чтобы меня никто не видел. Благодаря занятиям триатлоном я полюбила свой протез и уже не стремлюсь его прятать. Изменилось не окружение, а я сама. Люди видят мой протез в бассейне и постепенно инвалидность перестаёт казаться чем-то особенным. Протез уже не будет вызывать страха и испуга. Своим присутствием я меняю отношение окружающих к инвалидам. Триатлон изменил мою жизнь и систему ценностей, расширил круг общения, сделал меня сильнее. Я живу насыщенной жизнью. Инвалидом может стать каждый, и я хочу рассказывать людям о своём опыте, создавать новые связи, чтобы они не теряли присутствия духа. Занятия спортом служат инструментом для налаживания подобных связей.

(Интервью на японском языке напечатано в журнале GO Journal, выпуск №4 от 22 января 2020 года)

Фотографии: Нинагава Мика

Интервью и текст: Дзосигая Сэнъити

Благодарим за сотрудничество GO Journal