Баскетболист-колясочник Тёкай Рэнси и его путь к Параолимпийскому золоту

Интервью с параатлетами журнала GO Journal

Баскетбол на колясках – один из наиболее популярных видов параолимпийского спорта, а Тёкай Рэнси – один из ключевых игроков мужской национальной сборной Японии. Поражение на Параолимпиаде 2016 года мотивировало его на борьбу за золото в Токио-2020.

Родился в 1999 году в городе Сайкай (префектура Нагасаки). В связи с врождённым пороком большеберцовой кости в 3 года перенёс полную ампутацию обеих ног. В 12 лет начал заниматься баскетболом на колясках и быстро стал лидировать на соревнованиях регионального уровня в Кюсю. Во время учёбы в старшей школе зачислен в состав национальной сборной. Самый младший член японской национальной мужской сборной по баскетболу для колясочников во время Параолимпиады в Рио в 2016 году. В настоящее время занимается в спортивном клубе Канагава, работает в компании WOWOW. Перспективный кандидат Токийской Параолимпиады.

9 место на мировом первенстве

—— Когда вы начали заниматься спортом?

Тёкай Рэнси: В соревновательные виды спорта я пришёл в 12 лет, в 1 классе школы средней ступени. Сначала я записался в теннисный клуб, но уже через 2 месяца перешёл в баскетбол на колясках. Тренировки я воспринимал как игру. За 6 лет начальной школы я попробовал футбол, бейсбол, бадминтон, волейбол, осваивая их в игровой форме. Баскетбол любит вся наша семья. Я ходил болеть за старшего брата на матчи по мини-баскетболу, играл в баскетбол с отцом, и этот вид спорта стал частью моей жизни. Мне нравилось управлять инвалидной коляской на тренировках. Сначала я никак не мог привыкнуть к спортивной коляске, падал на поворотах, но относился к этому как к игре и постепенно втянулся.

—— Расскажите о своей первой баскетбольной команде.

—— Это была очень сильная команда из города Сасэбо. Они всегда оказывались на пьедестале почёта на региональных первенствах. Я был младше моих напарников минимум на 10 лет, и команда оказала мне мощную поддержку. Они сделали всё, чтобы я увлёкся баскетболом на колясках (улыбается). Когда я пришёл в команду, они решили заняться повторением базовых навыков, чтобы я обучился основам. Команда поддерживала меня со всех сторон. Со временем я начал выезжать на сборы для юниоров и познакомился со спортсменами своей возрастной группы, но первый год меня окружали исключительно взрослые.

—— В 2016 году, во время проведения Параолимпиады в Рио вы учились в старших классах и были самым молодым членом национальной сборной. С тех пор прошло три года, вы уехали из Нагасаки и ведёте самостоятельную жизнь – работаете в компании в префектуре Тиба, а тренируетесь в спортивном клубе города Фудзисава (префектура Канагава). Почему вы решились на такие серьёзные перемены?

—— Мне нужно было принять решение о подготовке к Токийской Параолимпиаде после Рио-де Жанейро, и одно время я хотел бросить баскетбол. Перед Рио я выложился на 100 процентов – выезжал на сборы, усиленно тренировался в промежутках. Я посвятил подготовке всего себя, но оказался лишь на 9 месте. Я как будто натолкнулся на огромную стену и осознал собственный уровень. Это надломило меня. Я начал подумывать о том, чтобы отказаться от баскетбола и даже стал собирать буклеты об обучении за рубежом.

—— Вы всегда отличались способностью противостоять непобедимому противнику и использовать горечь поражения как опору для дальнейшего роста. Паралимпиада оказалась слишком высоким барьером?

—— Я имею в виду эмоциональный аспект. Мне казалось, что уже никогда не смогу победить, выйти на матч, у меня ничего не получится. Я положил на алтарь победы в Рио свои школьные годы, и ради чего? Результат был далёк от желаемого. Постепенно я понял, что просто не могу смириться с поражением, и освободился от отчаяния, – с улыбкой вспоминает Тёкай.

Работа на две команды

—— В свои 20 лет вы успели выступить на Паралимпиаде и уже 5 лет являетесь членом национальной сборной. Что изменилось в вашем сознании и настроении?

—— Я долго был в статусе самого младшего игрока, и чтобы сохранить за собой место, мне было достаточно поддерживать в себе стремление к борьбе. Команда помогала мне, я был им признателен и наслаждался каждым днём, однако подобная обстановка избаловала меня. Сейчас мы готовимся к турниру в Токио, и ко мне появилось больше требований. Я уже не самый младший, а чтобы не проигрывать старшим, мне нужно играть агрессивно, вносить вклад в общую игру. Я понял, что следует ориентироваться не на собственные критерии, а на оценку команды и уровень вклада в командную игру.

—— Каковы ваши роли в клубной команде и в национальной сборной?

—— Уровень игроков в национальной сборной очень высокий. Например, у нас есть игрок, отлично делающий броски. Во время матча я всегда стремлюсь передать ему мяч, чтобы он забил гол. Я нахожусь в тени, помогаю другим, – такова моя роль. В клубной команде есть люди, стремящиеся совершенствоваться, но для некоторых это просто хобби, игра, и уровень мотивации заметно отличается. Я вижу своё предназначение в том, чтобы использовать свой опыт на благо команды. В клубной команде у меня больше обязанностей, но это дарит мне высокую мотивацию и ощущение насыщенной жизни.

—— Несмотря на молодость, вы обладаете хладнокровием и объективным взглядом на мир. Это результат длительного пребывания в национальной сборной?

—— Анализируя своё прошлое на ментальных тренингах, я часто использую фразу «я холоден, я остыл». Это не сторонняя оценка, а результат самоанализа. Я не стремлюсь к хладнокровию сознательно, но способен хладнокровно мыслить во имя успеха команды и результативной игры. Случается, что я удачно сыграл и все вокруг радуются, и только у меня внутри – разочарование и холод. Вряд ли стоит считать это отрицательной чертой, но думаю, что мне следует лучше контролировать своё настроение.

В преддверии турнира в Токио

—— Вы упоминали о периоде отчаяния после Паралимпиады. Каким вы видите свой путь к матчу в Токио?

—— После переезда в регион Канто у меня был трудный период. В конце концов я бросил университет и решил сконцентрироваться на тренировках. Я устроился на работу и полностью осознаю необходимость подготовки к турниру в Токио. Более того, у меня есть конкретная цель – выйти в зарубежную лигу.

—— Прокомментируйте свою заявку на золотую медаль Токийского турнира.

—— После Олимпиады в Рио прошло уже 3 года. В прошлом году мы заняли лишь 9 место на мировом первенстве и не смогли достичь поставленной цели на Азиатской Параолимпиде. После подобных результатов говорить о золотой медали страшновато, но мы решили огласить свои намерения, потому что публичные заявления повышают мотивацию и решимость.

Придя в баскетбол на колясках, я посвятил все свои тренировки олимпийской медали. Я вошёл в состав национальной сборной и спорт стал частью моей жизни. В последние 2-3 года я чувствую, что моё окружение – семья, друзья-болельщики, спонсоры и работники команды, разделяют мою мечту о победе на Олимпиаде. Поддержка единомышленников служит движущей силой, помогает мне с головой погрузиться в соревнования, и я во что бы то ни стало хочу добиться поставленной цели.

(Интервью на японском языке опубликовано в журнале GO Journal, выпуск №4 от 22 января 2020 года)

Фотографии: Нинагава Мика

Интервью и текст: Дзосигая Сэнъити

Благодарим за сотрудничество GO Journal