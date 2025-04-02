Борьба между США и Китаем за гегемонию в искусственном интеллекте и фурор DeepSeek

Азия и Китай

В марте, когда в Китае начала работу сессия Всекитайского собрания народных представителей, триумфально вернувшийся в президентское кресло в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп в своем выступлении о политическом курсе новой администрации провозгласил, что США и впредь будут «самой сильной армией в мире». Две ведущие мировые державы наряду с «таможенной войной» ведут соперничество за доминирование в области искусственного интеллекта, связанного и с военными технологиями.

Речь Трампа – 99 минут, доклад Ли Цяна – 54 минуты

По традиционному солнечному календарю пятое марта – день кэйтицу, «пробуждения личинок», когда на поверхность выбираются насекомые после зимней спячки в толще земли. В этот день, возвещающий приход весны, в столицах держав по обе стороны Тихого океана – в Соединенных Штатах Америки и Китае – звучали очень важные речи.

Поздно вечером 4 марта (когда по японскому времени уже наступил полдень 5 марта) президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил в Капитолии на совместном заседании Конгресса США с речью об основных вопросах национальной политики. Эта речь, обратившая на себя внимание восхвалением собственных достижений, продолжалась необычайно долго – 1 час и 39 минут. Она стала самым длинным выступлением по вопросам национальной политики за всю историю Соединенных Штатов.

Президент объявил о введении со 2 апреля «тарифов взаимности», а иными словами – объявил торговую войну странам-торговым партнёрам США, а также заявил о намерении увеличить пошлины на импорт из Китая, сославшись на американский дефицит в торговых отношениях, а также на проблему контрабандного ввоза в страну синтетических наркотиков китайского производства. И хотя президент не затрагивал напрямую вопрос о военной угрозе со стороны КНР, он явно дал понять, что как глава исполнительной власти и верховный главнокомандующий намерен сосредоточиться на создании в будущем «самой сильной армии, которую когда-либо видел мир». Это безусловное проявление решимости не уступить Китаю пальму первенства сильнейшей военной державы на планете.

Немногим раньше – в первой половине дня 5 марта – открылась сессия Всекитайского собрания народных представителей (китайского парламента), на которой премьер Государственного совета КНР Ли Цян зачитал Доклад о работе правительства – аналог выступления о национальной политике. Ее продолжительность составила всего 54 минуты – короче, чем у всех предыдущих премьеров Госсовета.

Ли Цян объявил, что на 2025 год третий год подряд ставится целью реальный экономический рост «на уровне, близком к 5%», а в ответ на введение Соединенными Штатами дополнительных таможенных пошлин китайские власти продемонстрировали намерение расширять внутренний спрос, используя в качестве рычага меры бюджетного стимулирования. Высказав завуалированную критику в адрес Трампа словами о «крайнем усилении унилатерализма и протекционизма», вместе с тем докладчик не стал зачитывать содержавшиеся в завершающей части текста слова о том, что Китай «выступает против гегемонизма и авторитаризма, а также против любых форм унилатерализма и протекционизма». Не исключено, что тем самым он хотел избежать излишнего провоцирования Соединенных Штатов.



Участники сессии Всекитайского собрания народных представителей встречают аплодисментами председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и председателя Госсовета Ли Цяна, 8 марта 2025 г., Пекин (© AFP/Jiji Press)

Мировой фурор – выход китайского искусственного интеллекта от DeepSeek

В докладе Ли Цян сформулировал новую идею «ИИ плюс» – синтеза с искусственным интеллектом в самых разных областях. В качестве примера приводились оснащение искусственным интеллектом смартфонов и компьютеров, создание роботов на искусственном интеллекте, а особое внимание было уделено генеративному искусственному интеллекту, способному автоматически создавать тексты и изображения, в отношении которого была выделена задача: «поддержать широкое распространение больших языковых моделей (LLM)». Большие языковые модели – основа для генеративного искусственного интеллекта.

Двадцатого января, когда президент Трамп был приведен к присяге как 47-й президент Соединенных Штатов, в Китае представили революционную большую языковую модель R1 китайского стартапа в области генеративного искусственного интеллекта – компании DeepSeek. В памяти еще свежо, какой фурор произвела по всему миру новость о том, что искусственный интеллект R1, который, как утверждают, обладает высокой функциональностью при низкой стоимости, может превосходить такие американские продукты как ИИ ChatGPT компании OpenAI.



Иконка программы-приложения, созданного китайской компанией DeepSeek – разработчиком генеративного искусственного интеллекта, январь 2025 г. (© Jiji Press)

Компанию DeepSeek основал в 2023 году в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян предприниматель Лян Вэньфэн. Он родился в 1981 году и окончил Чжэцзянский университет, известный исследованиями в области искусственного интеллекта. Группа исследователей этой компании состоит из более чем сотни участников, в основном это выпускники известнейших китайских университетов и молодые люди из тех, кого называют «гениями», все с опытом учебных стажировок за рубежом. Неизвестное до тех пор предприятие-стартап из материковой части Китая повергло в изумление весь мир, сумев предложить «удобный и дешевый генеративный ИИ».

Двадцатого января, когда Ли Цян встречался с руководителями ряда китайских предприятий и другими представителями бизнеса, в числе участников был и Лян Вэньфэн. И пусть в докладе 5 марта название компании DeepSeek прямо не упоминалось, все это оставило сильное впечатление, что государство решительно вынесло резолюцию: «оказать поддержку».

Си Цзиньпин: стремление добиться от частных компаний «служения стране»

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 17 февраля впервые за шесть лет и три месяца провел в Доме народных собраний (здание китайского парламента) встречу с руководителями частных предприятий. На эту встречу с участием премьера Госсовета и членов высшего партийного руководства пригласили около 30 руководителей наиболее видных китайских предприятий, главным образом, компаний технологического сектора, в полной мере освоивших информационные и другие передовые рубежи. И среди них был Лян Вэньфэн, молодой основатель DeepSeek.

Очень сильное впечатление произвело появление на совещании и рукопожатие с председателем КНР Си Цзиньпином Джека Ма – на какое-то время совершенно пропавшего из вида основателя конгломерата Alibaba. Еще недавно Alibaba, Tencent и другие частные предприятия-гиганты переживали непростой период, подвергаясь критике и штрафам за нарушения антимонопольного законодателства. Поговаривали о политике «наступления государственного сектора и отступления частного» – отдаче приоритета государственным предприятиям и сдерживании частных компаний, но развитие событий в последние дни говорит о том, что частным предприятиям вновь отводится важное место в центре внимания общества.

В ходе встречи председатель КНР подчеркнул, что «в основе политического курса партии и государства находится и будет находиться всецелая поддержка и реализация развития частной экономики», что, конечно, принесло успокоение руководителям частных предприятий. Одновременно председатель потребовал преданности стране и партии, призвав «стремиться к развитию и нести в душе желание служить своей стране». Все это создает ощущение, что власть намерена мобилизовать и частные предприятия для разработки наиболее передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в рамках стратегии противостояния Соединенным Штатам.

Ужесточение контроля за экспортом полупроводников в Китай со стороны США

Утверждают, что в разработке генеративного искусственного интеллекта не обойтись без интегральных микросхем, выпускаемых компанией NVIDIA и другими американскими производителями. Вероятно и то, что искусственный интеллект будет перетекать в военные технологии. Соединенные Штаты стремятся замедлить развитие искусственного интеллекта в Китае, и с 2022 года администрация предыдущего президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт в Китай самых современных чипов фирмы NVIDIA.

Тринадцатого января текущего года предыдущая администрация Байдена объявила о новых ограничениях экспорта полупроводников, предназначенных для искусственного интеллекта. А фурор, произведенный неделю спустя компанией DeepSeek, нанес удар уже по новой администрации президента Трампа.

Предполагают, что компания DeepSeek успела закупить большое количество чипов NVIDIA еще до введения экспортных ограничений, но теперь администрация Трампа, по-видимому, еще более ужесточит ограничения на экспорт в Китай передовых чипов, ориентированных на искусственный интеллект.

Ограничить использование ИИ в военных целях усилиями США и КНР

Если Соединенные Штаты до сих пор лидировали в разработке искусственного интеллекта, то после фурора, произведенного DeepSeek, есть вероятность, что Китай станет сокращать отставание еще быстрее. Борьба за первенство в области искусственного интеллекта между США и Китаем, безусловно, станет еще более острой.

Между тем и перед Соединенными Штатами, и перед Китаем стоит важная дилемма. Среди исследователей искусственного интеллекта в американских компаниях и научных учреждениях очень много выпускников китайских ВУЗов, и поставщиком кадровых ресурсов выступает именно Китай. С другой стороны, Китай сталкивается с трудностями в закупке чипов для искусственного интеллекта, при этом даже в том, что касается генеративного искусственного интеллекта, ограничение свободы слова Комммунистической партией Китая ставит барьеры для работы поисковых систем по наиболее чувствительным политическим вопросам.

На саммите в столице Перу Лиме 16 ноября 2024 года в то время президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности о том, что искусственный интеллект не будет использоваться для принятия решений в вопросах, связанных с применением ядерного оружия.

Тем не менее в реальности использование искусственного интеллекта в военных целях уже происходит. Назрела неотложная необходимость выработки международных правил в отношении автономных систем летального оружия (LAWS). Быть может, те, кто контролирует искусственный интеллект, действительно будут править миром. Может быть, именно в связи с приходом такой эпохи как на Соединенные Штаты, так и на Китай ложится ответственность за то, чтобы в целях обеспечения безопасности ИИ объединить усилия в выработке международных стандартов и положить конец использованию искусственного интеллекта в военных целях?

Фотография к заголовку: Президент Трамп выступает с речью по вопросам национальной политики в Капитолии. На заднем плане слева вице-президент Джей Ди Вэнс, справа спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, 4 марта, Вашингтон, округ Колумбия (© AFP/Jiji Press)