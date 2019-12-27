Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома

Планировавшийся брак принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино японского императорского дома (28 лет), отложенный два года назад, стал проблемой для императорского дома, и не только для семьи принца – почётные император и императрица тоже очень переживают, и он также может оказать влияние на обсуждение в парламенте вопроса о возможности создания женских ветвей дома. Японцы с нетерпением ждут запланированного на февраль объяснения о будущем браке.

Пресс-конференция о помолвке после 5 лет знакомства

Чтобы подумать о чувствах принцессы Мако, давайте оглянемся на предшествовавшие события и заявления. Принцесса Мако, старшая из детей принца Акисино и принцессы Кико, впервые встретилась с Комуро Кэем (28 лет) в то время, когда они оба учились в Международном христианском университете, они до этого встречались около пяти лет и помолвка была одобрена в сентябре 2017 года. После приветствия тогдашнему императору и императрице (нынешним почётным императору и императрице) они провели пресс-конференцию.

Принцесса Мако говорила: «Комуро с теплотой поддерживает меня. Я думаю, что первое, что поразило, была яркая солнечная улыбка. Меня привлекало то, как он усердно трудится, имея собственные взгляды и сильную волю, его широкая душа».

Комуро Кэй сказал: «Принцесса умиротворяюще наблюдает за мной, как луна. Я глубоко люблю её, и меня привлекает то, как она искренне верит в меня».

Принцесса Мако добавила: «То, что я выйду из состава императорского дома после замужества, я знала с детства, а до тех пор я стараюсь помогать императору насколько могу, серьёзно выполняю обязанности члена дома, и серьёзно отношусь к собственной жизни. Родители ценили моё мнение, помогали советом и берегли меня. Я буду счастлива, если смогу создать семью, где будет много улыбок».

Комуро Кэй также сказал: «Я осознаю, что взять в жёны принцессу – это большая ответственность, и серьёзно отношусь к этому. Принцесса всегда заботилась обо мне, чтобы я не ощущал этого, и до сегодняшнего дня мы встречались очень естественно. Я надеюсь построить семью с мирной и естественной атмосферой».



Принцесса Мако и Комуро Кэй во время пресс-конференции 3 сентября 2017 года в усадьбе Акасака-Хигаси в токийском районе Минато (представительская фотография Jiji Press)

Отсрочка свадебной церемонии на 2 года

Это могло быть началом счастливой жизни пары. В ноябре 2017 года было объявлено расписание церемоний брака, но вскоре семья Комуро сообщила о проблеме долга в более чем 4 миллиона йен. В феврале 2018 года Управление императорского двора объявило о переносе свадебных церемоний, начиная с ритуала обручения Носай-но ги. Брак отложили до 2020 года, когда пройдут все церемонии перехода титула от императора Акихито к наследному принцу (нынешнему императору) Нарухито. Тогда же в феврале Управление сделало сообщение о чувствах пары: «Мы многое делали поспешно, и пришли к решению уделить достаточное время для необходимых приготовлений. Император и императрица с пониманием отнеслись к нашим чувствам (и решению отложить брак). Мы считаем эту отсрочку хорошей возможностью уделить время тому, чтобы начать новую жизнь. Мы серьёзно используем это время перед свадьбой».

«Необходима соответствующая реакция»

В августе 2018 года Комуро уехал на трёхлетнее обучение за границу, чтобы получить квалификацию юриста в Соединенных Штатах, не решив проблему семейного долга. Говорят, что он часто общается с принцессой Мако через Интернет.

Три месяца спустя, в ноябре того же года, принц и принцесса Акисино провели пресс-конференцию.

Принц Акисино сказал: «Я знаю, что информация, связанная с Комуро, публикуется в еженедельных журналах едва ли не каждую неделю. Мы время от времени получаем сообщения от Комуро, раз в два-три месяца. Я считаю, что если они всё еще хотят жениться, то должны соответствующим образом что-то с этим сделать. Они ещё официально не обручены, и я затрудняюсь что-то говорить о чужой семье, но вот это соответствующее решение очень важно. Мы не сможем провести церемонию Носай-но ги, если множество людей не отнесётся с пониманием и не будет радоваться этому».

Принцесса Акисино Норико говорила: «Наша семья сейчас в очень сложной ситуации, моя старшая дочь Мако – очень дорогой и незаменимый для меня человек. Моё отношение к ней не изменится, я буду продолжать заботиться о ней».



Принц и принцесса Акисино отвечают на вопрос репортёров о браке Мако на пресс-конференции по случаю 53-летия принца, 22 ноября 2018 года, резиденция Акисино в Мото-Акасака, Токио (представительская фотография Jiji Press)

Обратные последствия сообщения Комуро о «решении вопроса»

Через два месяца, в январе 2019 года, Комуро опубликовал через адвоката разъяснение.

«Мать и её жених обручились в 2010 году, но два года спустя он решил разорвать договорённость о браке. Это было внезапно, но мать приняла это и передала ему, что хочет рассчитаться за (финансовую – прим. перев.) помощь за время, когда они были помолвлены. Однако он объяснил, что у него не было намерения требовать их возвращения и обе стороны признали, что что все финансовые вопросы, включая поддержку и компенсации, были решены. Однако через год (в 2013 году) мать получила от бывшего жениха письмо с требованием возмещения расходов, которые он понёс за время помолвки. Многие СМИ сообщают о том, что осталась проблема долга, хотя и я, и моя мать считали вопрос с поддержкой бывшего жениха решённым, и сообщения СМИ нас смутили. Мы с матерью благодарны за поддержку, которую оказывал бывший жених, и мы будем стремиться к тому, чтобы он отнёсся к нам с пониманием» (аннотация документа).

Немного людей поверили уверениям Комуро, что вопрос финансовой поддержки закрыт, и поэтому возвращать он их не намерен. Наоборот, многие засомневались в серьёзности его намерений вступить в брак с принцессой Мако, высказывая мнение, что это вопрос искренности, а не судебного разбирательства и недоумевая, почему по такому поводу он не погасит задолженность.

Критика реакции принцессы Како

После этого темой обсуждения стал письменный ответ принцессы Како, младшей сестры Мако, на вопросы журналистов по случаю окончания университета в марте 2019 года.

Как писала: «Я считаю, что в браке важны чувства самих партнёров. Я надеюсь, что личные надежды моей сестры сбудутся так, как она сама этого хочет».

Её откровенное выражение своих мыслей некоторые критиковали, говоря, что ей не хватает осознания себя как члена императорского дома.



Принцессы Мако и Како с приглашёнными послами разных стран выпускают уток в императорском утином заповеднике Синхама-камоба в г. Итикава преф. Тиба на мероприятии 17 декабря 2019 г. (фотография Jiji Press)

Семья Акисино и Комуро утратили связь

Ничего серьёзно не менялось, и принц Акисино на пресс-конференции в ноябре 2019 года, в преддверии своего 54-летия, сказал, что сделает какие-то разъяснения в феврале 2020 года, когда исполнится два года с момента объявления об отсрочке брака: «Перспективы брака не изменились по сравнению с тем, о чём я говорил в прошлом году. Однако в феврале следующего года исполнится два года, и я думаю, что нужно что-то разъяснить. У меня нет случая поговорить о браке с моей старшей дочерью. С Комуро я не разговаривал».

Основное отличие от ситуации предыдущего года заключается в том, что принц Акисино и Комуро прекратили общаться. По-видимому, принцу Акисино уверения Комуро о решении проблемы долга показались неубедительными.

Почётные император и императрица также переживают за Мако, свою первую внучку

Ещё один факт – когда женщина императорского дома вступает в брак и становится гражданским лицом, ей выплачивается «единовременная свадебная выплата» в размере более 100 миллионов йен, многие люди интересуются этим вопросом, и СМИ не станут умалчивать об этом.

Проблема брака Мако, в которой улучшений не наблюдается, волнует и почётных императора и императрицу. Можно догадываться, что для поч1тного императора, которому недавно исполнилось 86 лет, весь этот шум вокруг Мако, его первой внучки, в последние годы эры Хэйсэй, когда он был императором, был не слишком приятен. Сообщали, что и здоровье пожилой пары также из-за этого пошатнулось.

Кроме того, проблема брака принцессы Мако оказывает влияние обсуждение вопроса учреждения женских ветвей императорского дома в условиях уменьшения количества членов дома. В 2020 году ожидается начало обсуждения в парламенте проблемы преемственности наследования титула – передачи его женщинам либо по женской линии родства, и учреждения женских ветвей императорского дома, чтобы женщины оставались членами дома и могли участвовать в выполнении обязанностей императорского дома.

В случае учреждения женских ветвей дома первыми главами их представляются внучки императора, принцесса Мако и Како. Идея заключается в том, чтобы помочь императору и не допустить снижения активности императорского дома; при нынешней системе наследования принц Хисахито когда-то в будущем унаследует императорский титул, а количество членов дома уже будет очень небольшим, и вот тогда его сёстры могли бы его поддержать.

В ходе будущих обсуждений будет рассмотрен вопрос о том, предоставлять ли супругу (мужу) главы женской ветви и детям статус членов императорского дома. Без сомнения, нынешний шум вокруг брака принцессы Мако может послужить эмоциональным аргументом для противников изменений и фактором поляризации настроений в обществе по этому вопросу.

Брак Мако решают, с одной стороны, выбирающие своё будущее партнёры, а с другой стороны – семья Акисино. Это важное решение как для самих партнёров, так и для успешного продолжения деятельности императорского дома в эпоху Рэйва. Общественность надеется на то, что не будет новой отсрочки, и что ситуация будет урегулирована как можно скорее.

Фотография к заголовку: Мако, старшая дочь принца Акисино, въезжает в императорский дворец на торжественный банкет, посвящённый восхождению на престол императора Нарухито, район Тиёда, Токио, 22 октября 2019 г. (Jiji Press)

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