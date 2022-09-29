Послевоенная «чистка»: сокращение состава императорского дома Японии после поражения в войне

Вскоре после Второй мировой войны во время американской оккупации были упразднены 11 ветвей императорского дома Японии, в них входил 51 член дома. Многим из лишившихся статуса пришлось нелегко в непривычном положении простых граждан. В последнее время идут разговоры о восстановлении статуса упразднённых ветвей, чтобы поддержать численность императорской семьи.

Окончание войны

15 августа 1945 года император Сёва объявил о капитуляции Японии перед союзными войсками и кабинет премьер-министра Судзуки Кантаро ушёл в отставку, но это не гарантировало окончания Второй мировой войны. Поскольку среди военных, и особенно в армии, сохранялось недовольство, император стремился выбрать такого преемника на пост премьер-министра, который обеспечил бы прекращение войны.

Его избранник, принц Нарухико из одной побочной ветви семьи, критически относился к войне, хотя также был и против участия императорской семьи в политике. Первоначально он отказался от должности премьер-министра, но судя по всему, измученный вид императора Сёва убедил Нарухико взяться за эту работу.

Он записал в своем дневнике: «Как гражданин Японии и член императорского дома, к которому всегда относились благосклонно, я считал высшей ответственностью сделать все возможное для преодоления этого беспрецедентного кризиса».

Император Сёва решил использовать членов императорского дома, чтобы передать сообщение об окончании войны. Он послал принцев, служивших в армии, распространить информацию среди заморских военных сил Японии.

В качестве премьер-министра принц Нарухико призвал всех граждан Японии к покаянию. Однако, когда Генеральный штаб Верховного главнокомандующего союзными державами приказал уволить министра внутренних дел и высших должностных лиц полиции, он подал в отставку в знак протеста против действий, которые считал вмешательством во внутренние дела. Он находился у власти всего 54 дня.

«Чистка» и налогообложение

В декабре того же года Ставка приказала арестовать подозреваемых в совершении военных преступлений, среди арестованных в том числе оказался принц Моримаса, который служил в армии фельдмаршалом. Моримаса содержался в тюрьме Сугамо за преступления класса А. Некоторые расценили это как угрозу императорскому дому, хотя через четыре месяца он был освобождён без предъявления обвинений.

Ставка начала «чистку» государственных служб в январе 1946 года, в том числе от милитаристов и сторонников войны. Новость о том, что три брата императора Сёва и принц Нарухико были среди 15 членов императорского дома, ставших объектами этой «чистки», потрясла нацию. Обвинения против них были связаны с их службой в армии, хотя в то время их не исключили из числа членов дома.

Финансы императорского дома также оказались в центре внимания. Ставка приказала провести расследование общей суммы активов каждого члена дома и подвергла налогообложению по самой высокой ставке, которая была увеличена до 90%. Согласно расчётам, общий объём активов императора Сёва составлял 3,7 миллиарда йен (что более чем в 100 раз превышает ту же сумму в наши дни), и 90% этой суммы было изъято государством в виде налога на имущество. Ветвь дома Фусими-но-мия имела активы на сумму 7,9 миллиона йен, которые подлежали налогообложению по ставке 85% после вычета долгов.

Новая Конституция была обнародована в ноябре 1946 года, и император Сёва собрал членов побочных ветвей императорского дома (имеющих дальние родственные связи с ним), чтобы сообщить, что он вынужден лишить их статуса членов дома. Статья 88 Конституции гласила, что «всё имущество императорского двора принадлежит государству», поэтому у императорского дома больше не было финансовых ресурсов для содержания 11 побочных ветвей.

Сокращение императорского дома

Официальное решение об упразднении статуса 51 члена императорского дома из 11 побочных ветвей, в том числе 26 человек, имевших право наследования титула императора, было принято на собрании в октябре 1947 года. Премьер-министр Катаяма Тэцу отметил, что в то время не было необходимости беспокоиться о наследовании титула. После сокращения оставались два сына императора Сёва, в том числе будущий император Акихито, три его младших брата и один племянник.

Из 51 человека, ушедших из семьи, 40 получили единовременные выплаты, но имеющие военное прошлое члены были лишены такого права. Общие затраты составили 47,5 млн йен.

Несколько дней спустя император Сёва во время ужина с теми, кто покидал императорский дом, выразил желание сохранить с ними тёплые отношения, поскольку между ними ничего не изменилось.

Продать имущество, чтобы жить

Между тем бывших членов императорского дома ждали большие перемены. 90-летний Фусими Хироаки, которому было 15 лет, когда в 1947 году его лишили статуса члена дома, вспоминал в своей книге:

«Нам пришлось заплатить огромную, беспрецедентную сумму налога, а единовременная сумма, которую мы получили, была определена в одностороннем порядке и вскоре закончилась. В результате бывшим членам императорского дома приходилось продавать имущество, чтобы жить. На земле моей ветви построили отель New Otani, а земля, принадлежащая ветви Такэда-но-мия, стала территорией гостиницы Grand Prince Takanawa. Но некоторые ветви жили на землях Министерства императорского двора. Например, ветви Кая пришлось пережить по-настоящему трудные времена, пытаясь выжить».

Он также отмечал, что некоторые из новых «простых граждан» потеряли свои активы из-за неопытности в бизнесе или из-за того, что их обманули преступники.



Отель New Otani, построенный на земле, ранее принадлежавшей ветви Фусими (© Pixta)

Ветвь Хигасикуни также пережила сложные времена в послевоенный период. Сразу после того, как принц Нарухико, бывший премьер-министр, стал гражданином Хигасикуни Нарухико, он был отстранён от общественной жизни вместе с 10 другими бывшими членами императорской семьи, служившими в армии. Он пытался продавать еду и антиквариат и какое-то время держал кафе на чёрном рынке Синдзюку, но все эти предприятия потерпели неудачу. Он даже основал свою религию под названием Хигасикуникё.

Его старший сын Морихиро не прошёл вступительный экзамен в Токийский университет в возрасте 30 лет в 1946 году. Всё это наглядно показывало наступившие перемены. Как и его отец, он подвергся чистке после ухода из императорского дома из-за своих военных связей. Будучи простолюдином, он посещал лекции в университете и начал работать в компании.

Морихиро женился на принцессе Сигэко, старшей дочери императора Сёва, в 1943 году. Ходят слухи, что она временами помогала поддерживать семейные финансы, выполняя сдельную работу и стояла в очередях на распродажах в местных магазинах. Много говорилось и о её публикации в журнале, где она рассказала, что эти трудные времена позволили ей впервые обрести человеческое счастье. Однако она умерла от рака в возрасте 35 лет, оставив пятерых детей – неизвестно, насколько на этом сказались изменения в образе жизни. Горе её родителей, императорской четы, было настолько глубоко, что они нарушили традицию, придя на похороны «простой гражданки».

Перспективы восстановления статуса членов императорского дома

Даже после выхода из состава членов дома бывшие боковые ветви сохраняют с ним некоторую связь. Для сохранения дружбы была создана группа «Кикуэй симбокукай», и время от времени устраиваются собрания. Например, в 2014 году её участники собрались в поместье Акасака, чтобы отпраздновать восьмидесятилетие императора Акихито.

Бывшие члены дома посещают и такие мероприятия, как день рождения императора и празднование Нового года, они также присутствовали на похоронах императора Сёва. В таких случаях они по статусу уступают императорскому дому, но идут впереди представителей прочих граждан, включая премьер-министра.

В настоящее время обсуждается вопрос о восстановлении прежних ветвей, чтобы в императорском доме хватало членов для обеспечения наследования титула императора и выполнения официальных обязанностей. Что члены этих ветвей думают о такой идее? На заседании по бюджету в марте 2021 года генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу сказал, что он их не спрашивал и не планировал этого делать. В этих обстоятельствах неясно, будут ли они сами готовы принять возобновление статуса членов императорского дома.

Фусими Хироаки со страстью писал на эту тему в недавней книге: «Если бы его императорское величество приказало мне вернуться в семью, или меня об этом попросило бы государство, я чувствую, что должен был бы это сделать». Однако он также говорит, что невозможно внезапно стать принцем императорского дома.

Прошло 75 лет с тех пор, как побочные ветви потеряли статус членов императорского дома. Хотя в их число входят некоторые пожилые члены, другие, то есть потомки тех, кто был выведен из состава дома в 1947 году, с момента своего рождения воспитывались как обычные граждане. Сложно ожидать, что они смогут моментально стать частью императорской семьи. Похоже, именно об этом и говорит Фусими.

Тем не менее, императорский дом может оказаться в ситуации, когда давление, связанное с уменьшением количества членов, вынудит выбирать между восстановлением прежних ветвей, чтобы сохранить ограничение наследования титула только потомками мужского пола по мужской императорской линии, или разрешить принцессам, близкородственным императору, наследовать императорский титул.

Фотография к заголовку: Принц Нарухико (на переднем плане) со своим новым кабинетом министров на памятной фотографии 17 августа 1945 г. (© Kyōdō)