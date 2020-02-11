Решимость активно использовать космос для самообороны: космическая политика Японии (1)

«Спутник-шок» 21-го столетия

Продолжая серию «Спутник-шок 21 столетия», в первых семи выпусках которой рассматривалась космическая стратегия Китая, мы посвящаем ближайшие выпуски космической политике Японии. Из стран «Большой семёрки» Япония активно занялась использованием космоса в целях национальной обороны самой последней. Давайте поразмышляем о космической политике Японии, столкнувшейся с необходимостью серьёзной смены подхода в условиях роста неопределённости обстановки по всему миру.

Логика безъядерного государства

«Скорейшее обеспечение преимущественных позиций в космосе и других областях...». В декабре 2018 года кабинет министров принял утвердил документ под названием «Об основных принципах оборонного планирования с 2019 финансового года» (Далее в тексте «действующие принципы обороны»), положения которого идут существенно дальше тех, что были изложены во всех предыдущих Основных принципах.

Впервые об использовании космического пространства в целях обороны упоминалось в «Основных принципах», утверждённых в декабре 2010 года, но тогда речь шла только о необходимости использовать космическое пространство для сбора информации. Три года спустя, одновременно с первой «Стратегией обеспечения национальной безопасности» появились «Основные принципы» (утверждённые в декабре 2013 года), предшествовавшие нынешним. Сбор информации с использованием различных спутников и усиление возможностей управления, контроля и разведки, наблюдение за космическим пространством с использованием оптических и радиотелескопов, а также слежение для возможности безопасного использования искусственных спутников Японии и дружественных ей стран (наблюдение за ситуацией в космосе, SSA) – изложенная таким образом политика использования космоса для обороны способствовала дальнейшей активизации освоения космического пространства в оборонных целях.

В действующих принципах обороны космосу не просто отведена роль места для сбора сведений и получения данных – в документе «новые области – космос, кибер- электромагнитное пространство» объединяются с традиционными областями оборонного потенциала – сухопутного, морского и воздушного. Введена стратегия межродового взаимодействия, позволяющая повышать совокупный оборонительный потенциал за счёт синергического эффекта. Её идея состоит в том, чтобы, даже уступая потенциальному противнику в какой-то одной из областей – на суше, на море, в воздухе, в космосе или кибер- и электромагнитном пространстве, за счёт органичного сочетания возможностей во всех областях, обеспечивать в целом превосходящее положение и всестороннюю оборону Японии. При этом требование «в скорейшие сроки обеспечить превосходство в таких новых областях как космос, а также кибер- и электромагнитное пространство» можно назвать естественным и неизбежным выводом логики безъядерного государства.



(LuckyStep48/PIXTA)

Необходимость обеспечить меры и место для органичного использования в интересах национальной обороны – наряду с повышением благосостояния и безопасности жизни людей – в Японии осознали практически одновременно как в отношении космоса, так и киберпространства. Но ведущие мировые державы считают космос местом, используемым в целях национальной обороны, уже более полувека, и всё это время они думали о том, какой международный порядок им следует формировать в этих целях, и как добиваться максимальных выгод для населения и бизнеса при невысоких издержках.

Для всех стран космос с точки зрения обороны уже является областью традиционной, в то время как киберпространство можно назвать довольно новой. При этом в плане обеспечения безопасности и обороны, если говорить, к примеру, о наиболее передовых странах – участницах «Большой семёрки», то Японию, вероятно можно назвать наиболее отстающей. Это произошло отнюдь не потому, что она начала космическую деятельность позже остальных. Просто до 2008 года в Японии использование космоса в целях обороны фактически не допускалось.

Космос как новая зона боевых действий

Между тем передовые космические державы идут гораздо дальше. Считая космос сферой ведения боевых действий и открыто заявляя об этом, они уже начинают готовиться к вооружённым столкновениям в космическом пространстве. Не говоря уже о Соединённых Штатах, России и Китае, в июле 2019 года свою космическую стратегию провозгласила Франция, что наводит на мысли о том, что уже в ближайшем времени право на оборону может быть использовано в космическом пространстве.

Опасения по поводу того, что космическое пространство может стать зоной боевых действий, возникли примерно к 2007 году, когда Китай уничтожил собственный состарившийся спутник, запустив с поверхности земли баллистическую ракету средней дальности. Во времена Холодной войны США и Советский Союз проводили испытания систем для уничтожения спутников (ASAT), но с 1986 года они взаимно воздерживались по крайней мере от физической ликвидации спутников.

Что послужило причиной отказа от проведения подобных испытаний? Существует объяснение, согласно которому их прекращение было вызвано тем, что дальнейшее увеличение количества «космического мусора» за счёт разлетающихся обломков могло затруднить использование собственных военных спутников. К тому же, поскольку ядерная стратегия обеих держав подразумевала использование спутников, вероятно, имело место молчаливое понимание того, что отказ от нападения на космические аппараты другой стороны выгоден и в плане взаимного сдерживания.



Иллюстрация: космический мусор (© Aflo)

Пусть космос и служил пространством, использование которого позволяло более эффективно применять военную силу на Земле, роли зоны непосредственного ведения боевых действий ему фактически удавалось избежать, но как раз тогда, когда международное сообщество начало верить, что космос удастся сохранить в качестве такого «священного предела», Китай произвёл намеренное уничтожение спутника.

Россия избегает практических испытаний по физической ликвидации, однако приблизительно с 2013 года имеются сообщения о примерах, позволяющих предположить, что она производит полёты и ведёт наблюдение таким образом, который позволяет незамедлительное сближение или ликвидацию таких объектов, как американские спутники. Китай тоже с энтузиазмом занимается деятельностью, ведущей к повышению потенциала его противоспутниковых систем (ASAT), в том числе атаками в киберпространстве и спутниками для преследования целей.

Между тем в марте 2019 года испытание по физической ликвидации собственного малогабаритного спутника провела Индия, а премьер-министр этой страны Нарендра Моди не замедлил превознести успех данной системы ASAT, заявив о превращении страны в космическую державу. Космическое пространство пока не стало зоной боевых действий в прямом смысле слова, поскольку настоящих военных столкновений там ещё не происходило, однако называть его «священным пределом» уже вряд ли уместно. А Франция своей недавней стратегией даёт понять, что в сложившейся обстановке все эти явные угрозы не следует недооценивать.

Активное использование космоса и других областей для предотвращения и ликвидации нападений

Каким образом предполагается использовать космос и другие направления в действующей стратегии обороны, в которой космическое, кибер- и электромагнитное пространства отнесены к её конкретным новым областям? Аналогично принципам 2013 года, действующие основные принципы обороны определяют следующие задачи Сил самообороны: 1) собирать информацию, важную для обеспечения безопасности Японии; 2) осуществлять постоянное и непрерывное наблюдение за космическим пространством с тем, чтобы не допускать помех или ущерба спутникам, используемым для коммуникаций, позиционирования и навигации, а также других целей; 3) при возникновении препятствий устанавливать их характер и источник, минимизировать ущерб и осуществлять быстрое восстановление.

Действующие принципы обороны развивают эти положения: «В случае нападения на нашу страну, в дополнение к указанным мерам, останавливать и ликвидировать его с использованием космического, кибер- и электромагнитного пространства. Эта формулировка подразумевает: в случае, если территория Японии подвергнется вооружённому нападению, Силы самообороны на Земле будут ликвидировать врага в том числе и с использованием информации, подготовленной на основе данных со спутников связи, съёмки, позиционирования и навигации. Впервые данным из космоса отводится роль важного элемента в совокупности оборонного потенциала на Земле.

На языке тех, кто занимается обеспечением безопасности, необходимо то, что именуется «милитаризацией космоса» (использование космического пространства в целях укрепления оборонного потенциала на Земле). Помимо обновления основных принципов обороны, прошло уже пять лет реализации основного плана космического развития, и в 2020 году этот план, определяющий политику частного и гражданского космического развития (принятый стратегическим управлением космического развития в январе 2015 года и утверждённый решением кабинета министров в апреле 2016-го), также будет обновлён.

Когда, помимо неопределённости международной обстановки, ситуация вокруг Японии демонстрирует возможность стремительной дестабилизации, неизбежно требуются и серьёзные изменения в работе в космосе, обеспечивающей безопасность и благосостояние на земле.

Фотография к заголовку: metamorworks/PIXTA