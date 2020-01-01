Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: застывшие мгновения в песнях любви

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

В «Собрании мириад листьев» немало стихов, связанных с любовными чувствами, и они дают нам понять, что душевные переживания людей того времени не слишком отличались от современных.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 1, 2399, пер. А. Е. Глускиной):

あからひく Акарахику Хоть спал один, не прикасаясь даже 肌も触れずて Хада мо фурэдзу тэ К твоей прекрасной коже, 寝たれども Нэтарэдомо Всё равно 心を異【け】には Кокоро о кэ ни ва Ведь сердце — прежнее моё, 我が思はなくに Ва га омованаку ни И я не думал об измене.

Минувшим летом я прогуливался по Лувру, и, само собой разумеется, разглядывал разные портреты. Глядя на них, невольно думалось, какими были эти люди в жизни, и как интересно было бы с ними повстречаться. Однако ни этих людей, ни авторов полотен уже с нами нет, от них сохранились только эти изображения. Люди уходят, остаются только вещи.

Стихи и проза – это такие же способы облечь формой и сохранить мысль. Иными словами, таким образом мы стремимся запечатлеть и сберечь мимолётное мгновение, хотя бы в двухмерном виде. Наша мысль исчезает, если её не записать.

Однако вернёмся к нашей теме. Мужчина и женщина под одним кровом… Их влечёт друг к другу, но он к ней ни разу не прикоснулся даже ненароком. Почему – мы не знаем. Но утром, после расставания, он подумал: «Может быть, из-за того, что я ничего не делал, она подумает, что я ей неверен? Чтобы так не случилось, нужно поскорее объясниться, сказать, что я ей не изменял, чтобы она не потеряла доверие ко мне», – и поспешил отправить ей такое стихотворение. Очень похоже на эпизод молодёжного сериала.

Когда и как соединятся мужчина и женщина, которых влечёт друг к другу? Такой контакт – очень значимое жизненное решение (если вы не согласны с этим утверждением – попробуйте вспомнить «тот самый день»). Благодаря тому, что автор облёк свои переживания в слова, придав им форму, мы сейчас можем узнать об ощущениях мужчины, жившего в VIII веке, а я сейчас пишу эссе о его смятенных чувствах, задумываясь о стихах как застывших мгновениях прошлого.

Фотография к заголовку: PIXTA