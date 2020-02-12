Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: времена года и превратности придворной жизни

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва
Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: времена года и превратности придворной жизниКультура История
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В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть такой эпизод (св. 1, 16, пер. А. Е. Глускиной):
Песня, которой принцесса Нукада ответила, когда император повелел министру двора Фудзивара [Каматари] устроить спор о том, что лучше – прелесть множества цветов в весенних горах или краски тысячи листьев среди осенних гор
|冬【ふゆ】ごもり
|Фуюгомори
|Все засыпает зимою.
|春【はる】さり来【く】れば
|Хару сарикурэба
|А когда весна наступает,
|鳴【な】かざりし
|Накадзариси
|Птицы, что раньше молчали,
|鳥【とり】も来【き】鳴【な】きぬ
|Тори мо кикинакину
|Начинают петь свои песни.
|咲【さ】かざりし
|Сакадзариси
|Цветы, что невидимы были,
|花【はな】も咲【さ】けれど
|Хана мо сакэрэдо
|Цвести начинают повсюду,
|山【やま】をしみ
|Яма о сими
|Но их сорвать невозможно:
|入【い】りても取【と】らず
|Иритэ мо торадзу
|Так в горах разросся кустарник.
|草深【くさぶか】み
|Кусабуками
|А сорвешь – нельзя любоваться:
|取【と】りても見【み】ず
|Торитэ мо мидзу
|Такие высокие травы.
|秋山【あきやま】の
|Акияма но
|А вот осенью — все иное:
|木【こ】の葉【は】を見【み】ては
|Коно ха о митэ ва
|Взглянешь на купы деревьев,
|黄葉【もみち】をば
|Момити о ба
|Алые клены увидишь,
|取【と】りてそしのふ
|Торитэ сосиноу
|Листья сорвешь, любуясь.
|青【あを】きをば
|Аоки о ба
|А весной зеленые листья,
|置【お】きてそ嘆【なげ】く
|Окитэ сщ нагэку
|Пожалев, оставишь на ветке.
|そこし恨【うら】めし
|Сокоси урамэси
|Вот она – осени прелесть!
|秋山【あきやま】そ我【あれ】は
|Акияма со арэ ва
|Мне милей осенние горы!
В корейских исторических сериалах, в истории Европы мы видим, насколько запутанной и исполненной всяческих интриг была придворная жизнь. Что же требовалось для выживания во дворце? Ответ прост, точнее ответов всего два. Нужно стоять на стороне сильного и не наживать врагов. В сражениях за власть в те времена, когда о правах человека никто и не помышлял, проигравшего ждала смерть, в лучшем случае – ссылка.
Принцесса Нукада, жившая во времена императора Тэнти (626-672), была как раз из выживших. Её одаряли своей любовью императоры, братья Тэнти и Тэмму, и при этом ей удалось уцелеть при дворе, как я предполагаю, благодаря необычайному обаянию и мастерству выживания.
Как-то император приказал Среднему министру Фудзивара-но Каматари ответить в стихах, что прекраснее – весенние горы, когда всё буйно цветёт, или горы в золотую осеннюю пору. Вероятно, присутствовавшие другие чиновники тоже получили такое же распоряжение, а мужчинам в таком случае полагалось слагать китайские стихи.
Наверняка в тот момент присутствующие разделились на поклонников весенних гор и на тех, кого очаровала осень. Как же поступила принцесса Нукада? Ей нужно было однозначно ответить за ту или иную сторону, однако она не забыла выразить почтение и тем, кто придерживался иной точки зрения, и потому стихотворение она намеренно начала с описания весенних цветущих пейзажей, но потом с сожалением отметила, что в них есть свои недостатки, и показала, что предпочитает осенние горы. Весенние горные виды хороши, они удивительны и прекрасны, но, дескать, ей лично больше нравятся осенние краски, и так с честью вышла из положения. Этим стихотворением принцесса показала хороший пример искусства выживания при дворе.
Фотография к заголовку: Стела со стихами принцессы Нукада (PIXTA)