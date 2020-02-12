Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: времена года и превратности придворной жизни

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

О политике говорят, что она непредсказуема, и в эпоху «Манъёсю» тоже вели ожесточённую борьбу за власть. В этот непростой период принцесса Нукада смогла пережить все превратности придворной жизни. Как ей это удалось?

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть такой эпизод (св. 1, 16, пер. А. Е. Глускиной):

Песня, которой принцесса Нукада ответила, когда император повелел министру двора Фудзивара [Каматари] устроить спор о том, что лучше – прелесть множества цветов в весенних горах или краски тысячи листьев среди осенних гор

冬【ふゆ】ごもり Фуюгомори Все засыпает зимою. 春【はる】さり来【く】れば Хару сарикурэба А когда весна наступает, 鳴【な】かざりし Накадзариси Птицы, что раньше молчали, 鳥【とり】も来【き】鳴【な】きぬ Тори мо кикинакину Начинают петь свои песни. 咲【さ】かざりし Сакадзариси Цветы, что невидимы были, 花【はな】も咲【さ】けれど Хана мо сакэрэдо Цвести начинают повсюду, 山【やま】をしみ Яма о сими Но их сорвать невозможно: 入【い】りても取【と】らず Иритэ мо торадзу Так в горах разросся кустарник. 草深【くさぶか】み Кусабуками А сорвешь – нельзя любоваться: 取【と】りても見【み】ず Торитэ мо мидзу Такие высокие травы. 秋山【あきやま】の Акияма но А вот осенью — все иное: 木【こ】の葉【は】を見【み】ては Коно ха о митэ ва Взглянешь на купы деревьев, 黄葉【もみち】をば Момити о ба Алые клены увидишь, 取【と】りてそしのふ Торитэ сосиноу Листья сорвешь, любуясь. 青【あを】きをば Аоки о ба А весной зеленые листья, 置【お】きてそ嘆【なげ】く Окитэ сщ нагэку Пожалев, оставишь на ветке. そこし恨【うら】めし Сокоси урамэси Вот она – осени прелесть! 秋山【あきやま】そ我【あれ】は Акияма со арэ ва Мне милей осенние горы!

В корейских исторических сериалах, в истории Европы мы видим, насколько запутанной и исполненной всяческих интриг была придворная жизнь. Что же требовалось для выживания во дворце? Ответ прост, точнее ответов всего два. Нужно стоять на стороне сильного и не наживать врагов. В сражениях за власть в те времена, когда о правах человека никто и не помышлял, проигравшего ждала смерть, в лучшем случае – ссылка.

Принцесса Нукада, жившая во времена императора Тэнти (626-672), была как раз из выживших. Её одаряли своей любовью императоры, братья Тэнти и Тэмму, и при этом ей удалось уцелеть при дворе, как я предполагаю, благодаря необычайному обаянию и мастерству выживания.

Как-то император приказал Среднему министру Фудзивара-но Каматари ответить в стихах, что прекраснее – весенние горы, когда всё буйно цветёт, или горы в золотую осеннюю пору. Вероятно, присутствовавшие другие чиновники тоже получили такое же распоряжение, а мужчинам в таком случае полагалось слагать китайские стихи.

Наверняка в тот момент присутствующие разделились на поклонников весенних гор и на тех, кого очаровала осень. Как же поступила принцесса Нукада? Ей нужно было однозначно ответить за ту или иную сторону, однако она не забыла выразить почтение и тем, кто придерживался иной точки зрения, и потому стихотворение она намеренно начала с описания весенних цветущих пейзажей, но потом с сожалением отметила, что в них есть свои недостатки, и показала, что предпочитает осенние горы. Весенние горные виды хороши, они удивительны и прекрасны, но, дескать, ей лично больше нравятся осенние краски, и так с честью вышла из положения. Этим стихотворением принцесса показала хороший пример искусства выживания при дворе.

Фотография к заголовку: Стела со стихами принцессы Нукада (PIXTA)