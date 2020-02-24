Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: бесконечные пиршества

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Люди в эпоху «Манъёсю», похоже, любили выпить и петь песни – бывало, выпивкой даже задерживали гостя у себя, когда, например, шёл снег и тот собрался уходить.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть такой эпизод (св. 19, 4233, пер. А. Е. Глускиной):

Собралось много людей, веселье и пир были в самом разгаре, проходила ночь, запели птицы. И тогда хозяин — Кураноимики Навамаро сложил следующую песню:

打【う】ち羽振【はふ】き Ути хауки Пусть, захлопав крыльями, 鶏【とり】は鳴【な】くとも Тори ва наку томо Стали птицы петь, かくばかり Каку бакари Все равно напрасен шум такой, 降【ふ】り敷【し】く雪【ゆき】に Фурисику юки ни Разве можете, друзья, пойти домой, 君【きみ】いまさめやも Кими има самэ я мо Когда наземь без конца ложится снег?

Я вырос на Кюсю, родился в Хаката, в семье торговца. Когда сейчас вспоминаю, какие когда-то были застолья в Хакате, ужасаюсь. Время бесконечно, за ним никто не следит. Начали пить днём – и до утра. Нередко там же принимали ванну и завтракали – хозяин не хотел отпускать гостей. Если гость уходит рано – это позор для хозяина. Было непросто, гостей старались напоить допьяна и оставить у себя. Дело в том, что устроить празднество – почётный долг хозяина, и рано отпустить гостя ему как-то неприлично.

В этом стихотворении говорится: «И правда, петухи уже запели, но глупо же уходить, когда снег валит! Давайте ещё выпьем!» – этими словами хозяин старается удержать гостей. Это стихотворение написано в жанре «женских стихов», в которых женщина убеждает остаться подольше мужчину, с которым провела ночь, когда он собирается уходить. Если по мотивам этого стихотворения сложить застольную песню, то получится, пожалуй, нечто вроде «Что ж вы хлопаете крыльями, кричите, петухи! Веселье-то в самом разгаре! Что ж с того, что утро? Снег какой! И зачем вам уходить, не нужно! Будем веселиться мы ещё!».

Сейчас люди больше индивидуалисты, и такие застолья бывают нечасто. Однако в старину сельские праздники всегда проходили именно так.

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