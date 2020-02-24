Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: бесконечные пиршества

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва
Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: бесконечные пиршестваОбщество
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В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть такой эпизод (св. 19, 4233, пер. А. Е. Глускиной):
Собралось много людей, веселье и пир были в самом разгаре, проходила ночь, запели птицы. И тогда хозяин — Кураноимики Навамаро сложил следующую песню:
|打【う】ち羽振【はふ】き
|Ути хауки
|Пусть, захлопав крыльями,
|鶏【とり】は鳴【な】くとも
|Тори ва наку томо
|Стали птицы петь,
|かくばかり
|Каку бакари
|Все равно напрасен шум такой,
|降【ふ】り敷【し】く雪【ゆき】に
|Фурисику юки ни
|Разве можете, друзья, пойти домой,
|君【きみ】いまさめやも
|Кими има самэ я мо
|Когда наземь без конца ложится снег?
Я вырос на Кюсю, родился в Хаката, в семье торговца. Когда сейчас вспоминаю, какие когда-то были застолья в Хакате, ужасаюсь. Время бесконечно, за ним никто не следит. Начали пить днём – и до утра. Нередко там же принимали ванну и завтракали – хозяин не хотел отпускать гостей. Если гость уходит рано – это позор для хозяина. Было непросто, гостей старались напоить допьяна и оставить у себя. Дело в том, что устроить празднество – почётный долг хозяина, и рано отпустить гостя ему как-то неприлично.
В этом стихотворении говорится: «И правда, петухи уже запели, но глупо же уходить, когда снег валит! Давайте ещё выпьем!» – этими словами хозяин старается удержать гостей. Это стихотворение написано в жанре «женских стихов», в которых женщина убеждает остаться подольше мужчину, с которым провела ночь, когда он собирается уходить. Если по мотивам этого стихотворения сложить застольную песню, то получится, пожалуй, нечто вроде «Что ж вы хлопаете крыльями, кричите, петухи! Веселье-то в самом разгаре! Что ж с того, что утро? Снег какой! И зачем вам уходить, не нужно! Будем веселиться мы ещё!».
Сейчас люди больше индивидуалисты, и такие застолья бывают нечасто. Однако в старину сельские праздники всегда проходили именно так.
Фотография к заголовку: PIXTA