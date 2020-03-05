Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: сексуальные домогательства в старинной поэзии

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Достижение гендерного равенства – актуальная современная проблема. Как обстояли дела с равенством прав в эпоху «Собрания мириад листьев» (Манъёсю)?

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть такие стихи (св. 14, 3484, пер. А. Е. Глускиной):

麻苧【あさを】らを Асаора о Конопляных волокон 麻笥【をけ】にふすさに Окэ ни фусуса ни Много еще в чане у тебя, 績【う】まずとも Умадзу томо Пусть сегодня не спрядешь их все, – 明日【あす】着【き】せさめや Асу кисэ самэ я Разве завтра снова не настанет день? いざせ小床【をどこ】に Идза сэ одоко ни Ну, веди же к ложу милого теперь!

Сегодня я хочу поговорить на серьёзную тему.

В истории бывают времена затишья подчас сменяют времена бурных перемен. Если мы посмотрим на историю труда, то увидим, что на протяжении долгого времени труд был распределён по гендерам, то есть была работа, которую должны делать мужчины, и та, которую делали женщины. Мужчины ходили на охоту, воевали, а воду носили и изготавливали одежду женщины.

Несмотря на промышленную революцию, такое гендерное разделение труда продолжало сохраняться ещё долго. Проще говоря, в обществе сохранялась традиция того, что мужчина работает вне дома, а женщина оберегает дом. Такой подход не исчез и в наши дни.

Однако в последние двадцать лет всё сильнее ощущается общественный запрос на преодоление такого подхода к труду. Сейчас актуальной целью является создание общества с равным участием мужчин и женщин.

Хотя я и специализируюсь на изучении «Собрания мириад листьев» (Манъёсю), однако не склонен идеализировать мир того времени. При этом мне хочется внести свой вклад в создание общества с равным участием мужчин и женщин, и вот что я думаю на этот счёт. Искоренить существовавшее тысячелетиями гендерное разделение труда – очень непростая задача; без понимания этого на успех рассчитывать не приходится.

В эпоху, когда создавалось «Собрание мириад листьев», прядение было, само собой, женским занятием. В отношении сосредоточенных на прядении женщин мужчины подчас отпускали скабрезные шутки, стараясь поддеть их. Дескать, при всём усердии кимоно к утру не сделаешь – идём лучше с нами, вместе переспим.

Говоря современным языком, это были самые настоящие сексуальные домогательства. Само собой, считается, что мы не должны применять к классической литературе современные стандарты, однако следует также уяснить, что подобные действия сейчас уже недопустимы.

Когда я говорю об этих стихах в аудитории, то объясняю их через существовавшее в ту эпоху гендерное разделение труда. Люди той эпохи жили в своих условиях, а мы, изучающие «Манъёсю», живём в современном обществе.

Фотография к заголовку: © Pixta