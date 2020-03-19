Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва:　матриархат в старинных стихах

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Общественное устройство во времена «Собрания мириад листьев» можно назвать матриархатом – обычной формой брака был брак цумадои, «посещение жены», когда мужчина (отец) играл в семье не такую уж большую роль.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 11, 2527, пер. А. Е. Глускиной):

誰【たれ】そこの Тарэ со коно Кто это у дома моего 我【わ】がやどに来【き】呼【よ】ぶ Вагаядо ни киёбу Появился и зовет к себе たらちねの Таратинуно Бедную меня, 母【はは】にころはえ Хаха ни корохаэ Что мучится в тоске, 物【もの】思【おも】ふ我【われ】を Моно омоу варэ о Матерью обругана родной?

Я неоднократно работал вместе с психологом Каваи Хаяо (1928-2007), и как-то раз, кажется на какой-то конференции, он сказал, что в животном мире связь с отцом вторична, важнее связь с матерью, и эта мысль застала меня врасплох – я задумался о том, что культура, где муж является «главой семьи», существует лишь короткий отрезок времени, а десятки тысяч лет он был лишь попутным дополнением к матери и её связи с ребёнком.

Если с этой точки зрения посмотреть на антологию «Собрание мириад листьев» (Манъёсю), то мы увидим, что фигура отца действительно выглядит размытой. Мир людей того времени – зачастую мир женщин. У этого были свои причины – муж не жил с семьёй, и обычной формой брака был брак цумадои, «посещение жены». Дети росли с матерью, и потому в вопросах брака детей решающее слово было за ней – иначе говоря, брак был невозможен без согласия матери. Мать, у которой дочери входили в возраст, оберегали их от нежелательных связей.

В приведенном стихотворении как раз слышится голос такой дочери – она опасается материнского гнева. Если в обществе, построенном по конфуцианским канонам, власть «главы семьи» велика и принадлежит мужчине, однако в данном случае она была лишь социальной условностью, а в действительности воспитание детей и их брак были целиком в ведении матери.

Если нужен уход, то дочь на самом деле лучше, в старости именно дочь оказывает помощь. Это, мне кажется, наследие матриархата. Впрочем, справедливо и то, что и дочери чувствуют большую ответственность з своих матерей…

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