Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва:　эпидемия периода Тэмпё

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Коронавирус в наши дни поставил весь мир перед лицом кризиса. Однако и в древности, ещё в период создания антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) Япония сталкивалась с эпидемией, угрожавшей существованию государства. Чему мы можем научиться на уроках эпидемии прошлого?

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 15, 3690, пер. А. Е. Глускиной):

世の中は Ё-но нака ва Говорят, всегда таков 常かくのみと Цунэ каку номи то Этот бренный и непрочный мир, 別れぬる Вакарэнуру Не напрасно ль буду тосковать 君にやもとな Кими ни я мото на О тебе, что с нами разлучён 我【あ】が恋【こ】ひ行【ゆ】かむ А га кои юкаму Горькою судьбою навсегда…

Это стихотворение – плач по Юки-но мурадзи Якамаро, который ездил по государственным делам в страну Силла (на Корейском полуострове – прим. перев.). В дороге он заболел и скончался на острове Ики (сейчас – г. Ики преф. Нагасаки). Один из членов миссии выслушал последние слова Якамаро и выразил их в стихах. Слова о том, насколько непрочен этот мир, сказаны от лица самого Якамаро, стоящего на пороге смерти. Эти стихи уже 1300 лет хранят настроение Якамаро, постигшего суть сущего и спокойно принимающего смерть на чужбине. В «Собрании мириад листьев» недуг, от которого скончался Якамаро, называется «бесовской болезнью» (кибё) – вероятно, это была оспа. Вспышка оспы, начавшаяся в 7 году Тэмпё (735) в землях, подведомственных управлению Дадзайфу (учреждения, ведавшего делами Кюсю, а также Ики и Цусимы – прим. перев.), поставила Японию перед лицом небывалого кризиса. Дипломатическая миссия в Силла, кэн-сираги-сидзин, отправилась из столицы Хэйдзёкё (совр. Г. Нара – прим. перев.) в четвёртом лунном месяце 8 года Тэмпё в сторону Дадзайфу, и многие члены миссии умерли в пути. Сам посол умер на Цусиме (совр. г. Цусима преф. Нагасаки). Можно утверждать, что миссия испытала огромные трудности и при этом не смогла выполнить до конца свою роль по налаживанию крайне ухудшившихся отношений с Силла.

После всех злоключений в 9 году Тэмпё посланцы наконец-то вернулись в столицу и стали сами новым источником группового заражения, унёсшего жизни многих аристократов. Один за другим умерли стоявшие на вершине политической власти представители семейства Фудзивара – Мутимаро, Фусасаки, Умакаи, Маро. Это было очень непростое время для страны.

Само название годов Тэмпё (天平) содержит в себе пожелание мира в стране (天下泰平, тэнка тайхэй), но эти годы, напротив, спокойными не были. Однако при всём этом люди и тогда создавали прекрасные скульптуры, получившие сейчас мировую известность, а вошедшие в «Собрание мириад листьев» стихи и поныне не оставляют равнодушными сердца людей. Знаменитый Большой будда Вайрочана (яп. Русяна) в Нара был создан в те же годы Тэмпё.

Само собой разумеется, ускорились и общественные преобразования. Из-за того, что много землепашцев умерло от оспы, площадь сельскохозяйственных угодий сильно уменьшилась. С сокращением обрабатываемых земель надвинулся голод. С наступлением голодных времён ухудшилось питание, а это вызвало новые волны эпидемий, и такой порочный круг привёл к тому, что обстановка в стране становилась всё хуже…

Вывести страну из невиданного кризиса взялся император Сёму. Он принял закон о переходе в частное владение на вечные времена сельскохозяйственных угодий, положив начало частному землевладению – ранее земля принадлежала государству. Цель заключалась в том, чтобы через частную собственность на землю стимулировать крестьян расширять производство. Создание огромной статуи будды должно было стать зримым воплощением объединённых усилий людей в ходе социальных реформ. Можно сказать, что император Сёму стремился создать религиозное ядро, с которым связывали бы свои чаяния многие люди.

Если стихи «Собрания мириад листьев» выражают скорбь по безвременно ушедшему Юки-но Якамаро, то статуи асур (яп. асюра) выражают мысль о том, насколько важно иметь сострадание даже для сильного человека. В такой обстановке и появился Великий будда – период Тэмпё был вот таким неоднозначным.

Я как будто бы слышу голоса людей эпохи Тэмпё – они призывают жить, несмотря на нынешние невзгоды, а чтобы пережить тяжёлые времена – создавать новую культуру.

Фотография к заголовку: На опустевшей Гиндзе идёт снег (Jiji)