Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

В Японии на протяжении двух тысяч лет граница рисоводства продвигалась всё дальше на север. Из этого стихотворения мы узнаём о рисоводческих техниках в период создания «Собрания мириад листьев».

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение дамы из рода Ки, посланное в ответ Якамоти (св. 4, 776 пер. А. Е. Глускиной):

言出【こちで】しは Коти дэси ва О, сказанные только что слова, 誰【た】が言【こと】なるか Та га кото нару ка Кем сказаны, чьи были те слова? — 小山田【をやまだ】の Оямада но Ведь словно на полях средь гор вода, 苗代水【なはしろみづ】の Нава сиромидзу Где поднялась рассада риса, 中淀【なかよど】にして Накаёдо ни си Стоишь на месте ты и не спешишь сюда!

Рис в последнее время продаётся всё хуже, и фермеры по всей Японии что только не делают, чтобы остаться на плаву – например, создают особые марки риса. На самом деле климат Японии не слишком хорош для рисоводства, для этого здесь слишком холодно. В Японии в течение двух тысяч лет границу рисоводства мало-помалу отодвигали к северу.

Иными словами, японское рисоводство – это постоянное противостояние холодам и продвижение риса на север. Именно поэтому появились технологии, позволяющие выращивать рис в холодной местности. Если использовать воду, текущую в горных ущельях, то зерно не прорастёт, поэтому использовалась такая технология – оросительный канал делали длинным, чтобы вода успела прогреться, вода с гор слишком холодна. Из-за этого в оросительных каналах в горной местности вода Рэйва 13 течёт медленно, не так, как на равнине, и застаивается.

У Оотомо-но Якамоти была пятнадцатилетняя возлюбленная – та самая «дама из рода Ки». В этих стихах она как раз пеняет ему, что тот давно не приходит.

Смысл стихов такой: «Кто первым захотел встречаться, не ты ли? А в последнее время в мой дом не приходишь – как та вода в длинных каналах, которая заиливается и течение ослабевает. Приходи скорей, а то обижусь!».

Японские женщины в VIII веке использовали такие метафоры, упрекая мужчин, которые долго не давали знать о себе. В те времена каждый знал, что оросительные каналы в горах длинные. Воистину, Япония – страна с рисоводческой культурой!

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