Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва:　Япония – страна рисоводства

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва
Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: Япония – страна рисоводстваОбщество Культура
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В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение дамы из рода Ки, посланное в ответ Якамоти (св. 4, 776 пер. А. Е. Глускиной):
|言出【こちで】しは
|Коти дэси ва
|О, сказанные только что слова,
|誰【た】が言【こと】なるか
|Та га кото нару ка
|Кем сказаны, чьи были те слова? —
|小山田【をやまだ】の
|Оямада но
|Ведь словно на полях средь гор вода,
|苗代水【なはしろみづ】の
|Нава сиромидзу
|Где поднялась рассада риса,
|中淀【なかよど】にして
|Накаёдо ни си
|Стоишь на месте ты и не спешишь сюда!
Рис в последнее время продаётся всё хуже, и фермеры по всей Японии что только не делают, чтобы остаться на плаву – например, создают особые марки риса. На самом деле климат Японии не слишком хорош для рисоводства, для этого здесь слишком холодно. В Японии в течение двух тысяч лет границу рисоводства мало-помалу отодвигали к северу.
Иными словами, японское рисоводство – это постоянное противостояние холодам и продвижение риса на север. Именно поэтому появились технологии, позволяющие выращивать рис в холодной местности. Если использовать воду, текущую в горных ущельях, то зерно не прорастёт, поэтому использовалась такая технология – оросительный канал делали длинным, чтобы вода успела прогреться, вода с гор слишком холодна. Из-за этого в оросительных каналах в горной местности вода Рэйва 13 течёт медленно, не так, как на равнине, и застаивается.
У Оотомо-но Якамоти была пятнадцатилетняя возлюбленная – та самая «дама из рода Ки». В этих стихах она как раз пеняет ему, что тот давно не приходит.
Смысл стихов такой: «Кто первым захотел встречаться, не ты ли? А в последнее время в мой дом не приходишь – как та вода в длинных каналах, которая заиливается и течение ослабевает. Приходи скорей, а то обижусь!».
Японские женщины в VIII веке использовали такие метафоры, упрекая мужчин, которые долго не давали знать о себе. В те времена каждый знал, что оросительные каналы в горах длинные. Воистину, Япония – страна с рисоводческой культурой!
Фотография к заголовку: PIXTA