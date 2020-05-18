Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва:　бывали и такие стихи!

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

В классической японской поэзии танка больше ценится спокойствие, чем движение, однако в «Собрании мириад листьев» можно встретить и стихи, описывающие чувства обезумевшей от ревности женщины.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 13, 3270, пер. А. Е. Глускиной):

さし焼【や】かむ

小屋【をや】の醜屋【しこや】に

かき棄【す】てむ

破【や】れ薦【ごも】を敷【し】きて

打【う】ち折【を】らむ

醜【しこ】の醜手【しこて】を

さし交【か】へて

寝【ぬ】らむ君故【きみゆゑ】

あかねさす

昼【ひる】はしみらに

ぬばたまの

夜【よる】はすがらに

この床【とこ】の

ひしと鳴【な】るまで

嘆【なげ】きつるかも Сасиякаму

Оя-но сикоя ни

Какисутэму

Ярэгомо о сикитэ

Утиораму

Сико-но сикотэ о

Сасикаэтэ

Нураму кимиюэ

Аканэсасу

Хиру ва симира ни

Нубатама но

Ёру ва сугара ни

Коно токо о

Хисито нару мадэ

Нагэкицуру камо

В покосившемся домишке,

В грязной

И кривой лачуге,

Что и сжечь

Было б не жалко,

Постелив на пол рогожу

Рваную,

Что только бросить

Надо было бы, как мусор,

И держа руками руки,

Отвратительные руки,

Что сломать бы мне хотелось,

Ты лежишь и спишь, любимый,

А из-за тебя все время —

Дни, что рдеют алым цветом,

Напролёт все дни и ночи,

Что чернее ягод тута,

Напролёт я до рассвета

Лишь горюю и вздыхаю,

До того, что даже ложе

Стонет жалобно со мною!

Я не хочу ничего плохого сказать про Пикассо, но как-то во время лекции я заметил: «Одна картина Пикассо в доме – пожалуй, нормально, но если вы повесите десять его работ, в доме будет неуютно, как в доме с привидениями».

И на Западе, и на Востоке основной целью искусства было умиротворение зрителя, поэтому жестокая ревность или гнев в искусстве тех времён появлялись нечасто. Кроме того, в японских «коротких песнях» танка со времени Какиномото-но Хитомаро ценится не столько действие, сколько покой, и гармоничная красота стала базовым принципом. Однако есть и такие стихи.

Девушка говорит без утайки всё, что у неё на душе. Постель, которую приготовила женщина, что провела ночь с её любимым, она хотела бы порвать и выбросить, а дом той женщины – сжечь, и сломать ей руки.

Интересно, кстати, что ни слова жалобы не высказано в адрес мужчины – вероятно, потому что чувство ревности, направленное на женщину, зависит от силы любви к этому мужчине, и если любовь велика, то во много раз возрастает гнев в отношении женщины.

Да, в «Собрании мириад листьев» есть и такие стихи…

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