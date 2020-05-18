Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва
Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: бывали и такие стихи!
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В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 13, 3270, пер. А. Е. Глускиной):
さし焼【や】かむ
小屋【をや】の醜屋【しこや】に
かき棄【す】てむ
破【や】れ薦【ごも】を敷【し】きて
打【う】ち折【を】らむ
醜【しこ】の醜手【しこて】を
さし交【か】へて
寝【ぬ】らむ君故【きみゆゑ】
あかねさす
昼【ひる】はしみらに
ぬばたまの
夜【よる】はすがらに
この床【とこ】の
ひしと鳴【な】るまで
嘆【なげ】きつるかも
Сасиякаму
Оя-но сикоя ни
Какисутэму
Ярэгомо о сикитэ
Утиораму
Сико-но сикотэ о
Сасикаэтэ
Нураму кимиюэ
Аканэсасу
Хиру ва симира ни
Нубатама но
Ёру ва сугара ни
Коно токо о
Хисито нару мадэ
Нагэкицуру камо
В покосившемся домишке,
В грязной
И кривой лачуге,
Что и сжечь
Было б не жалко,
Постелив на пол рогожу
Рваную,
Что только бросить
Надо было бы, как мусор,
И держа руками руки,
Отвратительные руки,
Что сломать бы мне хотелось,
Ты лежишь и спишь, любимый,
А из-за тебя все время —
Дни, что рдеют алым цветом,
Напролёт все дни и ночи,
Что чернее ягод тута,
Напролёт я до рассвета
Лишь горюю и вздыхаю,
До того, что даже ложе
Стонет жалобно со мною!
Я не хочу ничего плохого сказать про Пикассо, но как-то во время лекции я заметил: «Одна картина Пикассо в доме – пожалуй, нормально, но если вы повесите десять его работ, в доме будет неуютно, как в доме с привидениями».
И на Западе, и на Востоке основной целью искусства было умиротворение зрителя, поэтому жестокая ревность или гнев в искусстве тех времён появлялись нечасто. Кроме того, в японских «коротких песнях» танка со времени Какиномото-но Хитомаро ценится не столько действие, сколько покой, и гармоничная красота стала базовым принципом. Однако есть и такие стихи.
Девушка говорит без утайки всё, что у неё на душе. Постель, которую приготовила женщина, что провела ночь с её любимым, она хотела бы порвать и выбросить, а дом той женщины – сжечь, и сломать ей руки.
Интересно, кстати, что ни слова жалобы не высказано в адрес мужчины – вероятно, потому что чувство ревности, направленное на женщину, зависит от силы любви к этому мужчине, и если любовь велика, то во много раз возрастает гнев в отношении женщины.
Да, в «Собрании мириад листьев» есть и такие стихи…
Фотография к заголовку: PIXTA