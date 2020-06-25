Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: Япония – страна, где не повышают голос?

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

В японских стихах очень ценится краткость и простота – однако бывали и исключения.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение Какиномото Хитомаро (св. 13, 3253, пер. А. Е. Глускиной):

葦原【あしはら】の

瑞穂【みづほ】の国【くに】は

神【かむ】ながら

言挙【ことあ】げせぬ国【くに】

然【しか】れども

言挙【ことあ】げぞ我【あ】がする

言幸【ことさき】く

ま幸【さき】くませと

つつみなく

幸【さき】くいまさば

荒磯波【ありそなみ】

ありても見【み】むと

百重波【ももへなみ】

千重波【ちへなみ】にしき

言挙【ことあ】げす我【あれ】は

〔言挙【ことあ】げす我【あれ】は〕

Асихара-но

Мидзухо-но куни ва

Камунагара

Котоагэ сэну куни

Сикарэдомо

Котоагэ дзо а га суру

Кото сакику

Масакику масэ то

Цуцуминаку

Сакику има са ба

Арисонами

Аритэмо миму то

Момоэ нами

Тиэ нами ни сики

Котоагэ су ар эва

Котоагэ су арэ ва



О, прекрасная страна,

Где колосья счастья есть

И поля из тростника.

О, прекрасная страна,

Что божественной слывет

И где жалоб нет богам.

О, пусть так, по все равно

Я взываю к небесам,

И молю я об одном:

Счастлив будь в своем пути,

Счастье пусть несут слова!

Если счастлив будешь ты

И вернешься без беды,

Значит, встретимся с тобой,

Даже пусть встает волна

Возле диких берегов!

И как волны сотни раз,

Много, много тысяч раз

Набегают на песок,

Так же беспрестанно я,

Беспрестанно,

Без конца

Я взываю к небесам,

Я взываю к небесам!

Шеф-повар Нодзаки Хиромицу, будучи очень мягким и искренним человеком, при этом необычайно остёр на язык, и особенно от него достаётся японской кухне в её нынешнем состоянии. Нынешние повара постоянно говорят о том, как важны заправки даси, однако даси сами по себе должны лишь выделять вкус основных ингредиентов, у них вспомогательная роль. Как раз эта неспособность сегодняшних поваров определиться с ведущей ролью продуктов и подвергается особым насмешкам. Если вы решили использовать грибы мацутакэ в главной роли, всё остальное играет вспомогательную роль для того, чтобы насладиться ароматом грибов, и нельзя, например, добавлять японских лобстеров. Это не чемпионат высшей лиги – и так далее.

Японская поэзия – это прежде всего выражение эмоций как можно более простыми и содержательными способами. Поэтому в VIII веке «длинные песни» тёка создавали нечасто. Иначе говоря, наступила эпоха «коротких песен» танка, пятистиший в 5-7-5-7-7 слогов. Впоследствии появится ещё более простая форма – хайкай и хайку в 5-7-5 слогов. Говоря словами Нодзаки-сан, когда вы решили, что именно вы хотите подчеркнуть, остальное лучше делать как можно проще.

Страна Ямато – это страна, где не делают котоагэ (в переводе выше это слово выражено словами «жалоб» и «взываю», – прим. перев.). Котоагэ предполагает, что человек, полагаясь на силу слов, говорит громко или много. То есть, если между людьми отношения доверительные, то им не нужно кричать или быть многословными. Таким образом, в стихотворении в том числе указано, что это страна, где речи людей просты.

Прекрасно осознавая это, поэт говорит о том, что, когда речь идёт о безопасном странствии дорогого ему человека, он неоднократно громко взывает, молясь об этом – таково, наверное, основное чувство, которое хотел выразить автор.

Простота в еде, простота в стихах – но иногда бывают и особые случаи... Возможно, это и есть общий знаменатель японской культуры.

Фотография к заголовку: Холм Амакаси на фоне полей (PIXTA)