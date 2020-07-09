Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: сохранять традиции и стремиться к новым знаниям

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Зная ценность старого, стоит осознавать и преимущества нового – стихи «Собрания мириад листьев» в том числе учат нас и этому.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 10, 1885, пер. А. Е. Глускиной):

物皆【ものみな】は

新【あらた】しき良【よ】し

ただしくも

人【ひと】は古【ふ】り行【ゆ】く

宜【よろ】しかるべし

Моно мина ва

Атарасики ёси

Тадасику мо

Хито ва фуриюку

Ёросикару бэси

Все вещи хороши,

Когда бывают новы.

И только человек,

Прожив недолгий век,

Лишь в старости способен быть хорошим!

Это было ещё до коронавируса: в Киото появилось много молодёжи в красочных кимоно. Многие из вас уже, наверное, догадались, о чём речь – почти все они были иностранцами в кимоно, которые сдают напрокат туристам. Бывало, встретится женщина в фурисодэ и с покрытыми волосами – вероятно, из Малайзии – и подумаешь, что такое только в Киото и можно увидеть.

Как-то раз в кофейне недалеко от станции Киото я пил кофе и встретил человека, мужчину в кимано, который подошёл ко мне и по-японски с правильным произношением спросил дорогу к какому-то туристическому месту. Обманутый ощущениями, я в какой-то момент начал отвечать по-английски, а он засмеялся: «Японец я, японец!». Из разговора с ним я узнал, что его все принимают за иностранного туриста из Азии. Потом я выяснил, что и в Университете Нара, где я работаю, есть несколько кружков для увлекающихся японской одеждой.

В таких связанных с традиционной культурой городах как Киото и Нара люди ожидают встречи со стариной, с чем-то исконно японским. А если подумать, поездка в Европу – это ведь тоже практически только осмотр исторических мест? Как раз потому в европейских городах так бережно и относятся к историческим ландшафтам.

Однако если в Париже вы остановитесь в гостинице без лифта, то можете быть разочарованы отсутствием лифта, когда с багажом поднимаетесь на свой этаж. Получается, в новом тоже немало хорошего? Имеет смысл ценить старое, и при этом не забывать о преимуществах нового. Мне нравится относиться к этому именно так. В частности, мне бы хотелось стать человеком, который ценит прожитые годы.

Как говорится в стихах, вещи хороши новыми, и только люди, пожалуй, улучшают свои качества, став постарше. Кажется, что это сказано человеком, который, оглядываясь на прожитые годы, представляет, как будет жить в годы грядущие, и который умеет ценить новое, а к старому относится бережно.

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