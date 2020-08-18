Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: лечение на горячих источниках в древней Японии

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Немало, наверное, людей собирается куда-нибудь выехать после окончания периода самоизоляции, вызванной новым коронавирусом. Один из популярных вариантов поездок – посещение термальных источников (онсэнов). Культура купания в целебных минеральных термальных водах существует ещё со времён появления поэтической антологии «Собрание мириад листьев».

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть «Песня, сложенная генерал-губернатором Дадзайфу, царедворцем Отомо [Табито], когда, ночуя у горячих источников Сугита, он слышал крики журавля» (св. 6, 961, пер. А. Е. Глускиной):

湯【ゆ】の原【はら】に

鳴【な】く葦鶴【あしたづ】は

我【あ】がごとく

妹【いも】に恋【こ】ふれや

時【とき】わかず鳴【な】く Юнохара ни

Наку аситадзу ва

А га готоку

Имо ни коурэ я

Токи вакадзу наку Тот журавль, что плачет

В тростниках в Юнохара,

Будто я,

Не тоской ли он полон о милой?

И ночью, и днём он всё время там плачет…

Современная молодёжь, возможно, не слишком знакома с такими выражениями, как «лечение на источниках» или «лечебные ванны», и далеко не каждый может себе позволить долго жить на онсэне для лечения термальными водами. Люди чем дальше, тем больше заняты делами, и сложно себе представить, как кто-нибудь говорит: «Ну, я на два-три месяца съезжу в онсэн подлечиться…».

Пятьдесят лет прошло с того момента, как из кранов начала течь горячая вода. Когда я был маленьким, ванну грели дровами или углём. Сейчас уже никто не говорит «нагрею ванну». В своё время онсэны играли гораздо большую социальную роль, чем в наши дни. Именно поэтому правители иногда сами владели онсэнами и предоставляли вассалам право на их посещение. Бассейн Хуацин в Чанъани, столице китайской империи Тан, был одним из таких онсэнов, находившихся в государственном управлении. Горячая ванна считалась наградой.

При Дадзайфу, управе региона Кюсю, был термальный источник Суйта – сейчас это онсэн Фуцукаити. Он находился к югу от управы, и там служащие Дадзайфу снимали накопившуюся усталость. Похоже, в этом онсэне Отомо Табито стремился прийти в себя от горя потери жены, которую горячо любил – эти стихи сложены как раз в тот момент. Культура исцеления с помощью термальных вод имеет удивительно долгую историю…

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