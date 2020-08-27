Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: стихи-завещание

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

В период Тэмпё (729-749) в Японии бушевала эпидемия оспы. Многие члены миссии, посланной в страну Силла на Корейском полуострове, заразились и умерли в пути. В «Собрании мириад листьев» сохранились стихи, выражающие чувства прощавшихся с ними людей.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 15, 3690, пер. А. Е. Глускиной):

世【よ】の中【なか】は

常【つね】かくのみと

別【わか】れぬる

君【きみ】にやもとな

我【あ】が恋【こ】ひ行【ゆ】かむ

Ё-но нака ва

Цунэ каку номи то

Вакарэнуру

Кими ни я мото на

А га кои юкаму

Говорят, всегда таков

Этот бренный и непрочный мир,

Не напрасно ль буду тосковать

О тебе, что с нами разлучен

Горькою судьбою навсегда…

Мне кажется, что возраст читателей еженедельников «Посуто» и «Гэндай» растёт. Еще пару лет назад и раньше проводилась большая кампания, в ходе которой рекомендовали продолжать заниматься сексом, несмотря на годы, но в последнее время она как-то угасла, вместо этого одна из самых масштабных кампаний сегодня посвящена наследованию и завещаниям, серии статей часто показывают, что такое «мудрый» подход к смерти (я сам не думаю, что он вообще таким бывает). Так от секса мы движемся навстречу смерти.

При упоминании завещаний речь чаще всего идёт о распределении имущества, однако только этим оно не должно бы исчерпываться. Наверное, важно и то, кому и какие последние слова вы бы хотели сказать.

В 15 свитке «Собрания мириад листьев» есть стихи посланников, отправлявшихся с миссией в страну Силла в 8 году Тэмпё (736). У миссии была незавидная судьба – они вернулись в Японию, так и не сумев выполнить свою основную задачу из-за ухудшения дипломатических отношений с Силла. Помимо неудачи миссии, её участники столкнулись и с разразившейся как раз в то время эпидемией оспы, которая унесла жизни многих из них.

Одним из скончавшихся был Юки-но мурадзи Якамаро. Последние слова Якамаро кто-то записал и включил в стихи. Неизвестным встроены они и в песню. «Мир всегда таков» – говорит Якамаро перед смертью. Вот как это бывает, когда приходит время умирать – с сожалением говорит он. Рано или поздно каждая человеческая жизнь подходит к концу…

Фотография к заголовку: Храм Якусидзи в Наре (PIXTA)