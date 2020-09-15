Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва:　японская мода в древности

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва
Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: японская мода в древностиИстория Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 11, 2550, пер. А. Е. Глускиной):
立【た】ちて思【おも】ひ
居【ゐ】てもそ思【おも】ふ
紅【くれなゐ】の
赤裳【あかも】裾【すそ】引【び】き
去【い】にし姿【すがた】を
Татитэ омои
Итэ мо со омоу
Курэнай но
Акамо сусо бики
И ни си сугата о
Встаю ли в думах я,
Ложусь ли — все равно
Перед собой твой облик вижу я,
Как ты уходишь, за собою волоча
Одежды красной цвета алого подол…
«Красное мо», упоминающееся в стихах, напоминает нынешнюю запахивающуюся юбку. Женщины старались превзойти других в роскошности таких одежд и соперничали, стремясь проявить особую изысканность в одежде. Во-первых, бывали длинные и короткие мо, далее нужно было решить, какой ширины делать продольные складки. Ещё один момент – форма. Подгонять ли одежду поуже, или придать ей объём? Это и многое другое учитывалось, когда женщины в зависимости от моды того времени, личных предпочтений, обстановки места, куда они собрались, решали, что и как надеть, как носить и т. п., соревнуясь друг с другом и сравнивая при встречах выбор одежды других.
Конечно, важен был и цвет. Акамо, красное мо, – яркая одежда, особенно красного и алого цвета, который был популярен в эпоху «Собрания мириад листьев». Своим студентам я говорю: «Если вы видите акамо, то речь идёт о молодой красавице, исключений тут не бывает».
В этом стихотворении упоминается длинное акамо, надетое так, чтобы подол волочился по полу. Представьте себе свадебное платье невесты – длина подола юбки в нём – важная деталь.
Однажды в сердце мужчины вспыхнула любовь. Образ женщины, которую он увидел, постоянно стоит перед глазами, днём и ночью не выходит из головы – так его впечатлила женская фигура в красной одежде с волочащимся позади подолом…
Фотография к заголовку: PIXTA