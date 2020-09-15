Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва:　японская мода в древности

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Стремление красиво одеваться появилось задолго до наших времён. В эпоху «Собрания мириад листьев» женщины тоже старались принарядиться покрасивее, и в моде был красный цвет одежды.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 11, 2550, пер. А. Е. Глускиной):

立【た】ちて思【おも】ひ

居【ゐ】てもそ思【おも】ふ

紅【くれなゐ】の

赤裳【あかも】裾【すそ】引【び】き

去【い】にし姿【すがた】を

Татитэ омои

Итэ мо со омоу

Курэнай но

Акамо сусо бики

И ни си сугата о

Встаю ли в думах я,

Ложусь ли — все равно

Перед собой твой облик вижу я,

Как ты уходишь, за собою волоча

Одежды красной цвета алого подол…

«Красное мо», упоминающееся в стихах, напоминает нынешнюю запахивающуюся юбку. Женщины старались превзойти других в роскошности таких одежд и соперничали, стремясь проявить особую изысканность в одежде. Во-первых, бывали длинные и короткие мо, далее нужно было решить, какой ширины делать продольные складки. Ещё один момент – форма. Подгонять ли одежду поуже, или придать ей объём? Это и многое другое учитывалось, когда женщины в зависимости от моды того времени, личных предпочтений, обстановки места, куда они собрались, решали, что и как надеть, как носить и т. п., соревнуясь друг с другом и сравнивая при встречах выбор одежды других.

Конечно, важен был и цвет. Акамо, красное мо, – яркая одежда, особенно красного и алого цвета, который был популярен в эпоху «Собрания мириад листьев». Своим студентам я говорю: «Если вы видите акамо, то речь идёт о молодой красавице, исключений тут не бывает».

В этом стихотворении упоминается длинное акамо, надетое так, чтобы подол волочился по полу. Представьте себе свадебное платье невесты – длина подола юбки в нём – важная деталь.

Однажды в сердце мужчины вспыхнула любовь. Образ женщины, которую он увидел, постоянно стоит перед глазами, днём и ночью не выходит из головы – так его впечатлила женская фигура в красной одежде с волочащимся позади подолом…

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