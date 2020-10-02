Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: территории божеств

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Сейчас из-за нового коронавируса возникают разные проблемы, и подчас не остаётся ничего, кроме как молиться. Во времена «Собрания мириад листьев» люди тоже возносили молитвы божествам, чтобы уберечься от несчастий, поскольку, например, путешествие по морю было весьма небезопасным.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 7, 1230, пер. А. Е. Глускиной):

ちはやぶる

金【かね】の岬【みさき】を

過【す】ぎぬとも

我【われ】は忘【わす】れじ

志賀【しか】の皇神【すめかみ】

Тихаябуру

Канэ-но мисаки о

Сугину томо

Варэ ва васурэдзи

Сика-но сумэками

Пусть миновали мы

Священный мыс Канэ,

Бедою страшной путнику грозящий,

Но все равно я не забуду никогда

О боге грозном острова Сика.

Как-то один мой приятель сказал, что в политеизме всё очень запутанно из-за того, что в разных местах живут разные божества. Действительно, в этом что-то есть. Однако я считаю, что японский политеизм – это культурная структура, бесконечно порождающая божеств, как я об этом писал в книге «Что свято для японцев?» (Нихондзин ни тоттэ сэй нару моно то ва нани ка, изд-во «Тюо корон синся», 2015). Божествами становятся вещи, люди, а подчас даже и действия.

Само собой разумеется, в каждом регионе есть божество тех земель – такие божества в старинных книгах называют куницуками, «божествами земель» – при этом «землю» стоит воспринимать как небольшую территорию, то есть у каждого небольшого региона есть собственное божество этого региона. Это означает, что когда путешественник входит в эту землю, он, естественно, должен поприветствовать бога земли и сделать соответствующее подношение. То же самое он делает вновь, переходя на следующую землю.

Корабль, выходящий из залива Хаката и направляющийся на восток, должен сначала сделать большой поворот вокруг острова Сика. Он меняет курс примерно на 90 градусов, ему необходимо обойти остров с противоположной стороны. Это был крайне сложный приём в путешествиях в древние времена, очень опасное место. Морскими дорогами тут управлял Сика-но сумэками, «божество Сика», повелитель морских дорог. Сейчас остров Сика находится в районе Хигаси города Фукуока.

Однако и после этого одно за другим следуют опасные места – знаменитый пролив Хибики-нада. Течение здесь быстрое, расстояние между мысом и островом узкое, и чрезвычайно высок риск оказаться на мели. Канэ-но мисаки, «мыс Канэ» в стихотворении – это нынешний мыс Канэдзаки в городе Мунаката преф. Фукуока. Чтобы пройти через этот мыс Канэ, нужно было положиться на силу божества этого мыса. Это место уже было, так сказать, «вне юрисдикции» божества Сика.

В чём же заключается основная идея стихотворения? «Нам наконец-то удалось преодолеть трудности мыса Канэ, однако это не значит, что я забуду о своей благодарности божеству Сика-но сумэками даже вдалеке», – об этом он хочет сказать. Это своего рода признание в почитании божества, говорящее, насколько он в него верит.

Фотография к заголовку: Павильон поклонения и Главный павильон святилища Сигауми (PIXTA)