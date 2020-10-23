Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: вечеринка – не место для поучений!

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Японцы издавна любили выпить в компании, и во времена «Собрания мириад листьев» они были терпимы к пьянству. Из приведённого стихотворения можно узнать, что считалось приличным во время застолья.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение Отомо Табито (св. 3, 341, пер. А. Е. Глускиной):

賢【さか】しみと

物言【ものい】ふよりは

酒飲【さけの】みて

酔【ゑ】ひ泣【な】きするし

優【まさ】りたるらし

Сакасими то

Моно иу ёри ва

Сакэ номитэ

Эинаки суру си

Масаритару раси

Чем пытаться рассуждать

С важным видом мудреца,

Лучше в много раз,

Отхлебнув глоток вина,

Уронить слезу спьяна!

Из-за того, что я пишу о теории проведения застолий, основываясь на «Собрании мириад листьев» (см. «Застолья людей “Собрания мириад листьев”, Манъёбито-но утагэ, изд-во «Коданся», 2014), часто думают, что я много пью, но это не так. Мой организм не вырабатывает ферменты, разлагающие алкоголь, и я не могу пить, но я очень люблю застолья и считаю, что это один из прекрасных способов сделать отношения людей гармоничнее.

Луиш Фройш, миссионер, приехавший в Японию, писал, что японцы чрезвычайно терпимы к пьянству: «У нас, если кто напивается, то это стыдно и позорно, в Японии же это даже повод для гордости. И если спрашивают: “Как чувствовал себя господин?”, то вассалы отвечают: “Изволили напиться!”» («Памятка о Японии» священника Общества Иисуса Луша Фройша от 14 июня 1584 г., «Памятка о Японии Фройша: различия обычаев в Японии и Европе», изд-во «Тюокоронся», 1983).

Несмотря на небогатый опыт международного общения, я чувствую, что японское общество терпимо к пьянству.

Отомо Табито в стихотворении, воспевающем сакэ, если переложить его слова на речь коренных токийцев, говорит примерно так: «Хуже всего, это если на пьянке кто-то начинает поучать, как будто он лучше других. Ничего хуже нету, чем выслушивать поучения. Чем так делать, лучше уж, опьянев, в слёзы удариться. Куда лучше тот, кто напился и плачет».

Наверное, в этом есть смысл?

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