Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: осенняя пора вдохновляет поэтов

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Пришла пора долгих осенних ночей. Во времена «Собрания мириад листьев» люди воспринимали это время очень романтично – а смогут ли нынешние молодые люди проникнуться чувствами приведенных здесь стихов?

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 10, 2303, пер. А. Е. Глускиной):

秋【あき】の夜【よ】を

長【なが】しと言【い】へど

積【つ】もりにし

恋【こひ】を尽【つ】くせば

短【みじか】かりけり

Аки-но ё о

Нагаси то иэдо

Цумори ни си

Кои о цукусэба

Мидзикарикэри

Все говорят, что очень долги ночи

Осеннею порой,

Но это лишь слова:

Когда любовь, скопившуюся в сердце,

Захочешь утолить, как коротки они!

Путешествуя по северу Европы, я замечал, что даже в девять часов вечера довольно светло, и японца это может сбить с толку. В Японии тоже есть четыре времени года, но температура меняется не настолько резко, как в Европе, и зачастую смена времён года чувствуется по тому, насколько раньше или позже наступают закаты и рассветы.

«Долгие осенние ночи» – время задумчивости, приходят холода, и люди острее переживают одиночество (написал это и подумал – что за банальное сезонное эссе я пишу с таким умным видом! Однако такие эссе – профессиональный конёк исследователей японской литературы, так что я, пожалуй, продолжу в том же духе).

Конечно же, осенние ночи длинны, но когда мужчина и женщина встречаются после долгой разлуки и стараются выразить все накопившиеся чувства, то даже долгая осенняя ночь покажется всего лишь мгновением.

Ощущение, насколько быстро летит или медленно тянется время, субъективно. В личных переживаниях объективного времени не существует. Вот что такое время любви.

Когда я рассказывал об этом двадцать лет назад, студентки слушали с сияющими глазами, но теперь всё по-другому, у них скорее скучающий вид. Может быть, они об этом уже давным-давно знают?

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