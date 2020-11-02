Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: встреча с дорогим другом

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Для заключительного эссе профессор Уэно Макото выбрал стихотворение императора Юряку. Олень считается животным, предвещающим встречу с дорогим другом. Таким образом он выражает надежду на то, что читателям понравились его очерки о «Собрании мириад листьев».

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение императора Юряку (св. 9, 1664, пер. А. Е. Глускиной):

夕【ゆふ】されば

小倉【をぐら】の山に

伏す鹿し

今夜【こよひ】は鳴かず

寝【い】ねにけらしも

Юу сарэба

Огура-но яма ни

Фусу сика си

Коёи ва накадзу

Инэ ни кэраси мо

Всегда оленя раздавались стоны

В ущельях Огура,

Лишь вечер наставал,

Но нынче ночью больше он не плачет,

Как видно, наконец, он задремал!

Прошёл год с тех пор, как я начал эту серию статей для вебсайта. Он промелькнул в мгновение ока, и сейчас я пока заканчиваю писать. Само собой разумеется, в «Собрании мириад листьев» немало стихотворений о прощании и можно было бы выбрать какое-то из них, но это было бы неинтересно. Говоря точнее, это было бы не похоже на меня.

Почему я решил закончить эту серию онлайн-статей стихотворением об оленях? На самом деле в Китае считалось, что крик оленя предвещает встречу двух хороших людей. Таким образом, олень – предвестник встречи с другом, понимающим движения нашей души. Именно поэтому известный дом для иностранных гостей, построенный в 1883 году, получил название Рокумэйкан, «Дом криков оленя». Правительство Мэйдзи, которое стремилось к пересмотру условий договоров, приветствовало вестернизацию Японии, каждый день проводя там балы в западной одежде. Название «Рокумэйкан» означает место, где можно встретить хороших друзей.

Я впервые писал онлайн-серию. Интересно, что впечатления приходили в реальном времени, то есть я как бы встречался с друзьями в сети. Теперь эта серия окончена. Я выбрал это стихотворение с мыслями о том, как важно встретить хороших друзей, даже если крики оленя не слышны. Мне, конечно же, грустно, но грусть прощания – одно из чувств, приносящих красоту в нашу жизнь.

Тот, кто прислушивается к крикам оленей каждый день, сразу замечает, когда крики становятся не слышны. Олени кричат, чтобы найти друг друга для спаривания, но думал ли император Юряку о том, что олени нашли себе пару? Это передававшаяся изустно песня, в которой выразилось сострадание императора к оленям.

С другой стороны, небольшие необычные стихотворения также включены в предисловие к разным осенним песням восьмого свитка антологии «Собрание мириад листьев». Их автором считается император Дзёмэй. Составитель девятого свитка, видя другую версию в каком-то документе, делает примечание: «(О стихотворении, приведённом) справа, в одной книге говорится, что его создал государь Окамото (Дзёмэй). В точности установить не можем, поэтому приводим дважды».

Император в стихах говорит о том, что молчание оленя, наверное, хороший знак – вероятно, уже нашёл себе пару.

Само собой разумеется, от молчания оленя императору также и грустно – неужели теперь не суждены встречи с друзьями?

Фотография к заголовку: PIXTA

Сообщение: это последняя статья серии о «Собрании мириад листьев» (Манъёсю), и мы благодарим вас за чтение. Мы и в дальнейшем планируем сотрудничать с профессором Уэно Макото, обращаясь к нему с просьбами писать к определённым случаям эссе.