Женя: русская актриса озвучивания в Японии

Озвучивание в Японии

Женя родилась в российском Новосибирске, но живет и работает в Японии актрисой озвучивания. Как же ей удалось закрепиться в этой профессии несмотря на то, что японский – не ее родной язык? Какие приоритеты для развития своей карьеры она выстроила?

Любовь к песням из аниме

В 1997 году, когда Женя впервые увидела японское аниме, ей было всего 16 лет. Она была заядлой фанаткой аниме-сериала «Сэйлор Мун», когда его транслировали в России, ее покорило выразительное звучание японского языка, на котором разговаривали персонажи. Она решила, что тоже хочет уметь так говорить. Так Женя начала учить японский язык. Кроме того, она любила петь, особенно песни из аниме на языке оригинала.

Вскоре она задумалась о том, чтобы стать сэйю в Японии. «Я хотела делать то, что больше никто не делал», – говорит Женя. Помимо занятий в колледже, она продолжала изучать японский язык в языковой школе. В этот период она создала свой сайт, куда загрузила записи песен из аниме на японском и русском языках в собственном исполнении.

«Сегодня в этом нет ничего необычного, – объясняет Женя. – Многие загружают в интернет видео с песнями в своем исполнении. Однако в те годы видеохостингов, таких как YouTube и Niconico, еще просто не существовало. Технология передачи информации была слишком несовершенна, чтобы загружать полноценное видео. Поэтому мне удалось опубликовать только аудиозапись моего пения. Однажды на эту запись наткнулся японский веб-серфер и написал о ней на 2channel. Так в один из дней 2000 года я проснулась интернет-знаменитостью, хоть и достаточно скромных масштабов».

Настойчивость приносит плоды

Два года спустя Женя стала широко известна как «русская аниме-певица, которая поет по-японски». Японский кабельный канал Mondo2 (ныне Mondo TV) пригласил ее принять участие в шоу. Съемки привели ее в Токио, где Женя провела неделю, посещая студии аниме и гуляя по Акихабаре. Она даже записала компакт-диск, который, однако, успеха не имел. В 2005 году, окончив колледж и воспользовавшись помощью людей, с которыми она познакомилась во время поездки в Японию, Женя переехала в Токио.



Женя в студии дубляжа (фотография предоставлена Женей)

«Я поняла, что если я действительно хочу выучить японский язык, мне нужно жить в Японии. Однако, вместо того, чтобы записаться в японскую языковую школу или на курсы актеров дубляжа, я просто начала активно знакомиться и заводить друзей. Единственной вещью, действительно интересовавшей меня, была работа в студии дубляжа. Прошло почти два года, прежде чем один мой знакомый предложил мне работу преподавателя русского языка в студии аниме. Однако на каждой вечеринке, посвященной завершению работы над очередным фильмом, я рассказывала всем, как я хочу стать сэйю».

Одна из студий заинтересовалась Женей и предложила ей работу. У этой студии была своя программа обучения для актеров озвучивания, ставшая прекрасной возможностью для Жени улучшить свои навыки.

«Это было намного дешевле, чем учиться в актерской школе, – вспоминает она. –Занятия проходили раз в неделю. Именно тогда я впервые научилась придерживаться скрипта и читать свою роль. Посыпались предложения работы, а в 2009 году состоялся мой дебют в полнометражном фильме « Евангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь».

Преимущество быть иностранцем

«Обычно карьера сэйю развивается так: ты посещаешь актерскую школу, затем тебя нанимает студия и ты начинаешь работать, – объясняет Женя. – Но это не слишком удобно, если ты иностранец». Почему? Потому что ты не можешь конкурировать с японцами, которые тоже хотят стать сэйю. Возможности иностранца ограничены языком. Однако недостаток может стать преимуществом, если делать в озвучке то, что может делать только иностранец. Для Жени таким преимуществом оказались уроки русского языка.

«Серебряное крыло Фам» (Last Exile: Ginyoku no Fam) является сиквелом телевизионного аниме-сериала «Последний изгнанник», стартовавшего в 2011 году. Это аниме в стиле «стимпанк», где используется выдуманный язык Гуракиэсу. Продюсер, с которым я познакомилась во время работы над другим проектом, посчитал, что раз в его распоряжение попала я, этот язык должен звучать как русский. В итоге я не только стала инструктором по языку, но и получила роль для озвучивания. Я перевела скрипт на русский язык, написала катаканой его фонетическую транскрипцию и записала образец голоса для других сэйю. Я также работала в самой студии, консультируя актеров и подсказывая им, какие японские фонемы можно использовать, чтобы их речь звучала по-русски. Опытные сэйю обладают богатым воображением и очень быстро учатся, поэтому они сразу понимали, что я от них хотела».

В 2015 году исполнилось 10 лет с тех пор, как Женя приехала в Японию. В этот год она получила роль в аниме «Девушки и танки» (Гарупан, Girls und Panzer), киноверсии одноименной манги, – школьном экшене о спортивных танковых боях между женскими школами. Роль Клары, студентки из России, приехавшей по обмену, стала одной из главных для Жени как сэйю. История о том, как она получила эту роль, типична для Жени.

«Я пожаловалась в Твиттере, что мне не дают роли, хотя в сериале Гарупан фигурирует множество русских персонажей. Люди начали комментировать и вскоре разгорелась настоящая твиттерная война с комментариями в стиле "Почему ты считаешь, что можешь претендовать на русскую роль только потому, что ты русская?". Однако примерно половина моих подписчиков поддержала меня, а продюсеры узнали о моих жалобах в Твиттере. Именно так я и получила эту роль. Я познакомилась с режиссером Мицусима Цутомой десятью годами ранее, когда брала у него интервью для русского журнала, посвященного аниме. Сама я уже не помню, конечно, но, вероятно, именно тогда я сказала ему, что хочу стать сэйю. Позже я узнала, что он не забыл мои слова».

В озвучивании, как и в любой другой области, где популярность имеет значение, необходимо произвести правильное впечатление, объясняет Женя

«Когда я впервые приехала в Японию, я мыслила и действовала как иностранка, из-за чего порой перегибала палку и казалась слишком напористой. Сейчас мое восприятие окружающего мира ближе к японскому. Я стала более сдержанной, возможно даже слишком сдержанной, а это не очень хорошо для того, чтобы производить впечатление, – смеется она. – Тем не менее, я считаю правильным говорить о том, чем ты хочешь заниматься. И когда понадобится именно такой человек, о тебе обязательно вспомнят. В этом смысле быть иностранцем даже лучше, потому что люди запоминают тебя».

Важно произвести впечатление, но что еще?

«Опытные сэйю – умные люди с хорошими манерами. Просто находясь в их обществе, уже чувствуешь себя на ином, более высоком уровне. Это избранные, преодолевшие все возможные препятствия и прошедшие все мыслимые отборы. Конечно, они достигли своей цели, потому что обладают уникальным голосом или же могут говорить разными голосами, но их также отличает отменная интуиция и прекрасные коммуникативные навыки».

Растущий спрос на молодых актеров

Женя отмечает, что с момента ее приезда в Японию рынок озвучивания претерпел кардинальные изменения.

«В те годы эта профессия была не столь популярна, поэтому аниме-сериалы и фильмы озвучивали одни и те же опытные сэйю. В наши дни появилось большое количество свежеиспеченных молодых актеров, а преданные фанаты новых аниме-сериалов, таких как, например, Love Live! часто воспринимают персонажей и актеров, которые их озвучивают, как одно лицо. И у персонажей на экране, и у сэйю есть множество поклонников. И, поскольку молодые актеры привлекают больше фанатов, продюсеры стремятся нанимать в качестве сэйю именно молодежь. Но это не единственная причина популярности профессии актера озвучивания среди молодежи. В течение первых трех лет карьеры молодые актеры считаются «новичками» и, соответственно, получают меньше денег. Это помогает сохранять относительную дешевизну производства. Количество молодых и талантливых актеров растет, и конкуренция в наши дни очень высока».

Помимо уроков русского языка и озвучивания, Женя также поет на концертах, репертуар которых составляют песни из аниме, и ведет образовательную программу Росиаго суки, посвященную русскому языку, на канале NHK.

«Я принимала участие в концертах Game Symphony Japan в Сантори-холле с самого начала существования этого проекта. Эта концертная программа в сопровождении полноценного оркестра, посвященная песням из аниме, недавно отпраздновала пятилетие. Я выступаю в роли MC и пою, а также являюсь координатором программы концерта в России. Это еще одна работа, которую я нашла благодаря Твиттеру (смеется). Просто дирижер-продюсер программы впервые связался со мной именно через Твиттер. Концерты в России всегда сопровождаются аншлагами и продолжительными овациями».



Женя поет на Game Symphony Japan (© Дмитрий Петров)

Советы Жени иностранцам, которые хотят стать сэйю: начинайте учить японский как можно раньше, когда вам 13-14 лет.

«Я начала учить японский в 16. И это довольно поздно. Помимо меня есть только одна сэйю, которая родилась и выросла за пределами Японии, – китаянка Рю Сэйра. Она говорит по-японски лучше, чем я, умна, и недавно дебютировала как художница манги. Думаю, ее преимущество в том, что она изначально понимала китайские иероглифы, используемые в японском языке, да и в целом знает японский лучше, чем я. И тем не менее, я смогла приехать в Японию и найти работу, причем не одну. Я не ощутила какой-то особой пропасти между нашими культурами. У тебя ничего не получится, если ты будешь думать, что не можешь ничего сделать в этой ситуации. Если что-то не получается, просто продолжай двигаться вперед, пробуй что-то другое. Озвучивание – тяжелая для освоения профессия, даже для японцев. Но если это действительно то, чем ты мечтаешь заниматься, действуй!».

Репортаж и текст: Кувахара Рика, Power News

Фотографии: Имамура Такума, если не указано иное.

Фотография к заголовку: Женя, русская актриса озвучки в Японии.

(Статья на японском языке опубликована 31 октября 2019 г.)

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