Онодэра Макото: «бог разведки», удививший страны Союзников, часть 1: искренность и эмоциональный контакт

Онодэра Макото: «бог разведки», удививший страны Союзников

Армейский атташе в Стокгольме генерал-майор Онодэра Макото был признан «выдающимся офицером разведки» Великобританией – царицей разведки. Давайте проследим путь этого разведчика, предугадавшего вторжение нацистской Германии в СССР, а также выведавшего о том, что по секретному Ялтинскому соглашению Советский Союз вступит в войну против Японии, и участвовавшего в работе по окончанию войны.

Офицер разведки мирового уровня

«Японский военный атташе в Стокгольме получил сведения о том, что Советский Союз примет участие в войне против Японии, и, признавая военное поражение Японии, обратился к королевской семье Швеции с просьбой о посредничестве между Японией и странами антигитлеровской коалиции». Такую депешу под грифом «совершенно секретно» разослало за три месяца до окончания войны в мае 1945 года правительство Великобритании странам Британского Содружества наций – Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканской Республике. Именно Онодэра был человеком, через которого велись эти консультации по окончанию войны.

Заручившись содействием Польши и трех стран Балтии, Онодэра получил немало секретных сведений стран-участниц антигитлеровской коалиции, снискав авторитет опасного «главного инженера разведывательной сети стран “оси” и их союзников». Частью сети по добыче информации, выстроенной по всей Европе начиная с Польши – сети, в которой был задействован и Ватикан, был и Сугихара Тиунэ – дипломат, который спас 6 тыс. евреев, выписав им «визы жизни». В одном из докладов, подготовленных Полицией безопасности Германии (Зипо) в июле 1941 года, также содержатся выводы о том, что «отдел японской разведки “Восток”, работающий против Советского Союза, возглавляет Онодэра в Стокгольме, а его помощником выступает посол Сугиура в Кенигсберге» (ныне российский Калининград).



Многоквартирный дом в Стокгольме, где на пятом этаже в помещении с окнами, видными слева, находился офис японского военного атташе (снимок сделан автором статьи)

Онодэра добился успеха в выстраивании дружеских отношений с офицерами разведки небольших стран, в частности Польши, Эстонии, Финляндии, Венгрии. Общим у всех этих стран было то, что они подверглись вторжению Советского Союза, и разведчики, мечтая о возрождении своей Родины, тянулись к Онодэре как к «богу разведки», тем самым выстраивая тесные отношения с Японией.

В Японии силен образ разведчиков как людей, выманивающих сведения всеми правдами и неправдами и ведущих саботаж за спиной у других. Но Онодэра являл собой нечто совершенно противоположное, утверждая: «В работе по получению информации одним из самых важных факторов выступают помощники и товарищи, связанные искренними межчеловеческими отношениями». Характер Онодэры позволял ему выстраивать доверительные отношения с разведчиками других стран, добиваясь уникальных результатов.

Не говоря о сведениях, получаемых путем анализа информации в открытом доступе, он успешно добывал информацию через непосредственные контакты с источниками, иначе говоря, те сведения, которые получают от соответствующих лиц через выстраивание отношений межличностного доверия. Ему удавалось установить искренние эмоциональные отношения независимо от расы, национальности, возраста и убеждений – в латвийской столице Риге, Шанхае, Стокгольме.



В Шведском военном музее и ныне демонстрируются преподнесенные в дар супругами Онодэра военная форма и офицерская сабля, а также оби (пояс для кимоно) супруги Онодэры Юрико – пояс, который она надевала, выходя из дома, чтобы спрятать в нем шифровальные таблицы (снимок сделан автором статьи)

Секретное соглашение о вступлении СССР в войну против Японии

Онодэра – единственный из армейских атташе в европейских странах, кто разгадал изощренный план Германии начать войну против Советского Союза –вторгнуться в СССР, а не на основную территорию Великобритании. Но самой ценной информацией, добытой этим разведчиком, стало секретное соглашение между лидером Советского Союза Иосифом Сталиным, президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, которые в феврале 1945 года в крымской Ялте договорились о том, что Советский Союз вступит в войну против Японии. Этот секрет – тайное соглашение о предательстве Советского Союза, на который Япония возлагала надежды как на последнюю опору – имел чрезвычайную важность. Это решение предопределило поражение Японии и стало первоисточником возникновения проблемы Северных территорий. Онодэра, узнав о секретном ялтинском соглашении сразу после конференции через военную разведку польского правительства в изгнании, немедленно телеграфировал в генштаб, однако там полученными сведениями не воспользовались. Поражение Онодэры объяснялось тем, что центр в Японии прилагал усилия, стремясь договориться о мире при посредничестве Советского Союза.

Тем не менее в дневниках заместителя начальника британской Службы безопасности (MI5) Гая Риддера, которые хранятся в Национальном архиве Великобритании в Лондоне, Онодэра упоминается как разведчик, поразивший Британию и Соединенные Штаты. Второго июля 1945 года Риддер написал:

«Тайно действовавший в Стокгольме Карл-Хайнц Кремер (два месяца спустя после капитуляции Германии) подтвердил, что осуществлял сделки с японским военным атташе Онодэрой по обмену секретной информацией. Сведения Онодэры были стратегической и тактической информацией о расположении британских войск, расположении французских сухопутных войск и военной авиации, о британской авиационной промышленности, расположении британских и американских авианосцев на Дальнем Востоке, советских шифровальных таблицах, местах наличия природных ресурсов в Соединенных Штатах и т. д. Считая, что информация Онодэры ценнее той, которой располагал Кремер, Германия охотно за нее вознаграждала».

Профессор юриспруденции Кремер был офицером разведки, которого Онодэра после войны, делясь воспоминаниями с родственникам, характеризовал как «выдающегося разведчика Германии», он специализировался на сведениях о Великобритании и США. В британской службе МI5, где в особые досье (KV2) собирались сведения о людях, представляющих особую опасность, досье на Кремера насчитывает 14 томов. Однако, по оценке Риддера, по сравнению со сведениями Кремера информация Онодэры была «более ценной».

Онодэра – единственный японский военный атташе, упоминаемый в дневниках Риддера. Более того, на него имеется досье (KV2/243). Не считая Акикусу Сюна – главного разведчика против Советского Союза, тайно действовавшего в Берлине в начале войны, первого директора Школы сухопутных войск в Накано, а также генерал-лейтенанта Окамото Киётоми, занимавшегося подготовкой к окончанию войны в Швейцарии, других досье на японских разведчиков в этой картотеке нет. Официальные документы, хранящиеся в британском Национальном архиве, свидетельствуют о том, что Британия – общепризнанная «королева разведки» – признавала Онодэру разведчиком «первой величины» по международным стандартам.

Уведомление Британией стран Содружества о шагах для окончания войны

Деятельность Онодэры не ограничивалась сбором сведений. При подготовке окончания войны он привлекался в качестве «обходного канала связи», необходимого для того, чтобы решать вопросы, которые не под силу дипломатам. После работы в Латвии Онодэра один отправился в Шанхай, где занимался поиском возможности проведения прямых переговоров с Чан Кайши с целью прекратить Японо-китайскую войну.

В марте 1945 года, за 2 месяца до безоговорочной капитуляции Германии в мировой войне, его пригласил в Берлин министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, который обратился за посредничеством для проведения переговоров о мире между Германией и СССР в Стокгольме. Непосредственно перед капитуляцией по просьбе руководителя немецкой службы внешней разведки Вальтера Шелленберга он тоже занимался поиском примирения с союзными державами через королевскую семью Швеции.

После капитуляции Германии в мае 1945 года в Стокгольме он вел консультации о мире между союзниками и Японией при посредничестве шведской королевской семьи. Согласно дипломатическим депешам, хранящимся в британском Национальном архиве, во время проведения Сан-Францисской конференции (на которой решался вопрос об учреждении Организации Объединенных Наций) посла Великобритании в США Галифакса проинформировали о том, что Онодэра ведет работу с целью прекращения войны, и 19 мая он уведомил об этом экстренной телеграммой МИД Великобритании. В британском правительстве заключили: «Япония впервые продемонстрировала желание сдаться».

Далее, как уже упоминалось в начале статьи, в Стокгольме Онодэра, узнавший о секретном соглашении в Ялте, по которому через три месяца после военного поражения Германии Советский Союз вступит в войну с Японией, начал консультации о посредничестве для заключения мира, которому Великобритания присвоила высший уровень секретности. Она уведомила об этом Канаду, Австралию и другие страны Содружества Наций. При этом британский посол в США Эдвард Вуд Галифакс лишь единожды отметил в шифрованной депеше: «Король (Швеции) Густав V проявил интерес и что-то организовал, поскольку уполномоченный армейский атташе является “официальным представителем” императора».



В Шведском военном музее и ныне демонстрируются преподнесенные в дар супругами Онодэра военная форма и офицерская сабля, а также оби (пояс для кимоно) супруги Онодэры Юрико – пояс, который она надевала, выходя из дома, чтобы спрятать в нем шифровальные таблицы (снимок сделан автором статьи)

Согласно секретным документам из британского Национального архива, фоном для оценки действий Онодэры послужило то, что «секретное соглашение по Дальнему Востоку», которое подписали лидеры трех держав в феврале 1945 года в Ялте, в Великобритании было скопировано в 15 экземплярах, которые получили такие ключевые фигуры государства как король Георг и члены военного кабинета министров. В Соединенных Штатах Америки президент Рузвельт поместил это секретное соглашение в сейф в Белом доме, и даже следующий президент Гарри Трумэн не знал о нем до отправления в июле того же года на Потсдамскую конференцию.



Сопроводительная записка, направленная 25 февраля 1945 года непосредственно после Ялтинской конференции из МИДа Великобритании секретарю премьер-министра Черчилля Дж. М. Мартину в офис премьер-министра (хранится в британском Национальном архиве, снимок сделан автором статьи)



Список лиц, которым были разосланы копии секретного соглашения. Пронумерованы копии от 1-й до 15-й, адресатом первой в списке значится король Георг (документ хранится в британском Национальном архиве, снимок сделан автором статьи)

Япония, в генштабе которой оперативный отдел отправил в корзину депешу Онодэры, лелеяли призрачные надежды на посредничество СССР в достижении мира и пытались сблизиться с Советским Союзом. Онодэра, который, исходя из самых верных сведений, предпринимал в нейтральной Швеции на севере Европы усилия с тем, чтобы договориться о мире не с Советским Союзом, а с США и Великобританий, удостоился со стороны последней оценки как блестящий разведчик стран «оси». Чтобы разбить амбиции Сталина, Черчилль вместе с англосаксонскими странами, и в первую очередь с США, стал действовать с тем, чтобы воспрепятствовать владычеству Советского Союза над Дальним Востоком.

Фотография к заголовку: Японский военный атташе Онодэра Макото (в середине) беседует с германским генерал-лейтенантом в Посольстве Японии в Стокгольме (снимок предоставлен семьей Онодэры)