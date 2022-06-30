Онодэра Макото: «бог разведки», удививший страны Союзников, часть 2: секреты разведки в «жемчужине Балтийского моря»

Онодэра Макото: «бог разведки», удививший страны Союзников

Майор Онодэра Макото тревожил Великобританию – страну-королеву разведки – как «главный инженер разведывательной сети стран Оси». То, что ему успешно удавалось получать секретную информацию от сотрудников разведслужб небольших государств, объясняется не только цельностью его характера. Онодэра обладал и языковыми способностями мирового класса, которые позволяли ему вести общение высокого уровня на русском и немецком языках.

«Мировой класс» владения немецким и русским

Онодэра Макото, который родился в бывшем городке Маэсава уезда Исава (ныне город Осю) префектуры Иватэ, в 1912 году в 13-летнем возрасте при поступлении в Сэндайскую школу сухопутных войск по выбору занялся изучением немецкого языка. «Изучению немецкого отдавался приоритет как в военной школе, так и в офицерском училище, а я лелеял мечту, окончив Высшую военную академию, отправиться на стажировку в Германию, и кроме того, я был уверен в собственных способностях», – так объяснял этот выбор в мемуарах сам Онодэра.

При всех успехах в немецком, он занялся еще и русским языком. Решающим моментом этого пути стала интервенция в Сибирь. В 1921 году, будучи командирован на российский Дальний Восток в город Николаевск, он учился живому русскому языку у двух русских, сестер Татьяны и Клары, которые работали машинистками при командовании экспедиционного корпуса. Очевидно, что успешной учебе способствовали и изрядные способности к лингвистике. Всего через год он достиг уровня, позволявшего читать газеты и писать письма.

Россия была угрозой еще с русско-японской войны, а рожденный большевистской революцией Советский Союз, который стал продолжателем ее экспансионистского курса, был крупнейшим вероятным противником. В сухопутных войсках в спешном порядке занимались подготовкой способных специалистов для изучения России. При поступлении в Высшую военную академию Императорской армии Японии в 1925 году Онодэра сдавал на вступительных экзаменах немецкий язык. Поступив с прекрасным результатом, он стал специализироваться в русском языке как в основном, и преуспел в нем более прочих.

После окончания академии он был назначен в ней инструктором, а в мае 1933 года в возрасте 36 лет направлен на краткосрочную стажировку в Харбин в Северную Маньчжурию (ныне входит в Северо-Восточный Китай). Прожив год в русской семье, он отточил свое владение русским языком. Становление в качестве одного из лучших специалистов сухопутных войск по России состоялось при активном участии его командира – полковника (в то время) Обаты Тосиро. Полковник Обата в те времена возглавлял армейскую Фракцию имперского пути (Кодоха) в сухопутных войсках, соперничавшую за влияние с Контрольной фракцией (Тосэйха).

В 1927 году, во время учебы в Высшей военной академии Онодэра женился на Итинохэ Юрико. Юрико была внучкой Итинохэ Хёэ, прославившегося при осаде Порт-Артура во время Русско-японской войны, а после выхода в отставку с военной службы служившего директором Университета Гакусюин, а также настоятелем синтоистского святилища Мэйдзи дзингу. Вдобавок, его отец Хироси был шестым сыном лорда княжества Куробанэ Осэки Масуёси, служившего лейтенантом-армейским атташе при императорской фамилии и имевшего прочные связи с императорским домом. Именно этой семейной близостью к императорскому дому Онодэра впоследствии воспользуется в работе через королевскую семью Швеции, направленной на окончание войны.

В краю следящих за СССР

В качестве военного атташе Онодэра был направлен в дипломатическую миссию в Латвии. В январе 1936 года, за месяц до инцидента 26 февраля (попытки государственного переворота в Японии), он прибыл через Транссибирскую железнодорожную магистраль на балтийские берега в Ригу. Портовый город Рига, прозванный «жемчужиной Балтийского моря», с древности служил важным транспортным узлом, а со времен Ганзейского союза – еще и местом подготовки специалистов Запада по России и Советскому Союзу. Граничащие с Советским Союзом три страны Балтии, выстроившиеся с севера на юг по восточному побережью Балтийского моря, в географическом плане были исключительно удобны для отслеживания ситуации как в Советском Союзе, так и в странах Европы.



Здание в Риге, в котором с 1937 по 1940 год размещался офис военного атташе, где работал Онодэра (снимок сделан автором в апреле 2018 года)

После русской революции 1917 года Запад решительно не желал признавать первое в мире социалистическое государство – Советский Союз (Америка признала его только в 1933 году). Подобно тому, как наблюдатели за Китаем концентрировались в Гонконге, в Латвии, получившей независимость после Первой мировой войны в 1918 году и пользовавшейся ею до поглощения Советским Союзом в 1940-м, столица страны город Рига был самым передним краем работы дипломатов и разведчиков Запада на советском направлении. В их число входили американский дипломат Джордж Фрост Кеннан – автор политики сдерживания СССР, а также британский историк Эдуард Халлетт Карр, автор книги «Что есть история?»

Рига была местом, где постоянно работали военные атташе США, Польши, Чехословакии, Швеции, Эстонии, Литвы, Великобритании и Советского Союза. Будучи представителем Японии, которая нанесла России поражение в Русско-японской войне, пользуясь особым вниманием к стране со стороны военных атташе, в поисках правды о сталинизме Онодэра выстроил тесные отношения с военными диппредставителями целого ряда стран, и в первую очередь Латвии. Белые представители стран Запада, близких в религиозном и культурном плане, понимают друг друга с полуслова, но для японца – желтокожего азиата – войти в этот круг белых людей было отнюдь не просто. Однако Онодэра, превосходно владевший русским и немецким языками, не смущался и располагал к себе людей вместе со всей семьей.

В своей книге «На берегах Балтики» супруга Онодэры Юрико вспоминает об этом так: «Наиболее по-дружески к нам отнеслись Бжесквинские – польский атташе и его супруга. ... Кто бы мог подумать, что дружелюбие этой пары через несколько лет разовьется в столь невероятно прочное доверие».

Феликс Бжесквинский, которого впоследствии перевели военным атташе в Стокгольм, вновь встретился с Онодэрой, и их дружба продолжалась до самого конца Второй мировой войны. Секретные связи поддерживались и благодаря большому количеству частных контактов. Вторая дочь супругов Онодэра Сэцуко, которая приехала в Ригу в трехлетнем возрасте, вспоминала, что первое в жизни предложение ей сделал на детском праздновании дня рождения старший сын супругов Бжесквинских, ее одногодка. Близкие отношения между детьми сближают и родителей.



Онодэра Макото (второй справа в заднем ряду) и Юрико (вторая справа в среднем ряду) вместе с персоналом в помещении резиденции военного атташе в Риге (снимок предоставлен семьей Онодэра)

Внедрение эстонских оперативников в Советский Союз общими усилиями Японии и Германии

Был еще один офицер, с которым Ододэра стал близким другом. Это был эстонский военный атташе Вильгельм Саарсен. Поскольку эстонские сведния были превосходны как по объему, так и качеству, Генштабу было предложено объединить руководство работой в трех балтийских странах, включая Литву с юга и Эстонию с севера, и в декабре 1936 года такое разрешение было получено. По информации, поступавшей из Эстонии, постепенно становилось ясно, что советская армия ослабляетеся большой чисткой в ходе сталинских репрессий.

Сбор разведданных требует расходов. За получаемые сведения в качестве расходов на поддержание разведывательной сети в Эстонию ежегодно направлялось 5 тыс. долларов США (по обменному курсу того времени 4 йены за доллар это составляет 20 тыс. йен). В нынешних деньгах с учетом 1500-кратной разницы стоимости йены было выплачено порядка 30 млн йен. К тому же, в ответ на требование «расширяться, если есть такая возможность», Эстония размещала агентов вплоть до Дальнего Востока. Ответственным за эту работу был начальник Второго (разведывательного) отдела Генштаба сухопутных войск Эстонии Рикарт Маасинг. Маасинг, который впоследствии станет заместителем начальнка Генштаба, в 1940 году после поглощения Эстонии Советским Союзом был изгнан в Швецию, где поступил в разведслужбу Германии, и после новой встречи с Онодэрой стал его правой рукой.

Отдельного упоминания заслуживают успехи совместной японо-германо-эстонской работы по внедрению на советском направлении, которая велась совместными действиями эстонцев и немцев. Императорская армия Японии сформировала в Берлине под руководством (в то время) полковника Манаги Таканобу разведывательную организацию, непосредственно подчиненную Генштабу – «организацию Манаги». Согласно воспоминаниям Онодэры Макото, в сотрудничестве с германской разведслужбой Абвер он занимался планированием и выполнением работы по подготовке антисоветских оперативников и их внедрению в Советский Союз с целью сбора информации, подстрекательства мятежей и ведения подрывной деятельности. Хотя из-за утечки информации работу по этому направлению пришлось прекратить, готовился и план устранения самого Сталина.

Онодэра и Маасинг занимались подготовкой в «организации Манаги» оперативников эстонского разведотдела». В 1938 году для осуществления проходов в Советский Союз и обратно Япония выделила эстонским вооруженым силам 16 тыс. марок на приобретение скоростного катера на пограничном Чудско-Псковском озере и использовала его для инфильтрации в СССР. Один из таких оперативников внедрился в российский Генштаб и передавал сведения до 1939 года. Проникновение эстонцев распространилось до Хабаровска на Дальнем Востоке и Маньчжурии, на территории России возникла настоящая шпионская сеть (в Ленинграде, Москве, на Волге и в Восточной Сибири).



Улицы столицы Эстонии Таллина – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (снимок сделан автором в апреле 2018 года)

Плоды рижской дружбы в Стокгольме

«Организация Манаги» и эстонская разведка предприняли попытку свержения режима путем (1) инициации повстанческого движения на Украине и (2) поддержки движения за этническую независимость в Кавказском регионе (современной Грузии) и других действий. «Организация» занималась подготовкой оперативников из числа изгнанных из Советского Союза в страны Европы украинцев, грузин и инфильтрации этих оперативников через Чудско-Псковское озеро. Онодэра тоже занимался доставкой в Эстонию по железной дороге из Берлина взрывных устройств для проведения терактов.

Однако, хотя массовое внедрение оперативников в Советский Союз было успешным, после войны Онодэра признавался родным, что не уверен, что данная работа принесла плоды: из-за противодействия советской контрразведки сведений о каких-либо терактах, мятежах или других тревожащих итогах этой работы не осталось. И все-таки то, что трем странам удалось вести совместные операции, ориентированные на слабое место многонационального Советского Союза, достойно внимания.

В марте 1938 года из Генштаба и Императорской Ставки пришло распоряжение сдать должность. Тесные отношения, которые Онодэра завязал за два года в Риге среди сотрудников разведки Польши и трех балтийских стран, стали его достоянием и источником уверенности в себе. Секреты работы разведки, которым он научился в Риге, стали основой его разведывательной деятельности и впоследствии принесли свои плоды в Стокгольме. Маарсинг и другие коллеги, с которыми Онодэра завязал дружбу в Риге, впоследствии искали с ним новой встречи, считая его «богом разведки», что приводило к получению все новых и новых секретных сведений.

Фотография к заголовку: Военные атташе в Риге (Онодэра Макото крайний справа в переднем ряду, второй справа военный атташе Эстонии Вильгельм Саарсен, третий справа в заднем ряду военный атташе Польши Феликс Бжесквинский, снимок предоставлен семьей Онодэра)