Онодэра Макото: «бог разведки», удививший страны Союзников, часть 4: тридцать проигнорированных депеш о недопустимости войны Японии и США

Онодэра Макото: «бог разведки», удививший страны Союзников

Генерал-майор Онодэра Макото (это его последнее звание) вновь получил должность военного атташе в одной из нейтральных стран Балтийского региона. В январе 1941 года он приступил к исполнению обязанностей в Стокгольме, где его стали снабжать беспримерно верными сведениями польские и прибалтийские разведчики, тесные связи с которыми Онодэре удалось упрочить во время работы в столице Латвии Риге. Он первым сообщил о том, что Германия вступит в войну с Советским Союзом и, осознавая слабость Германии, многократно предупреждал в своих донесениях о недопустимости начала войны между Японией и Соединенными Штатами. Но в императорской ставке, где переоценивали Германию, эти сообщения замалчивали, и Япония безрассудно ввязалась в безнадежную войну.

Воля случая или удача: плоды рижских связей в Стокгольме

Заключив со Сталиным пакт о ненападении, в сентябре 1939 года Гитлер вторгся в Польшу, развязав Вторую мировую войну. Советский Союз аннексировал три страны Балтии и отторг у Финляндии Карелию. В апреле следующего 1940 года немецкие войска оккупировали Данию и Норвегию. Кроме того, Германия вынудила капитулировать Францию, Бельгию и Голландию, завоевала Балканы и бомбила Лондон, изыскивая возможность высадки с целью ведения боевых действий на основной территории Великобритании. В том же году 27 сентября Япония вступила в тройственный (Берлинский) пакт с Германией и Италией и, спеша «успеть на отходящий автобус», вторглась в северную часть Французского Индокитая. Страна определяла свой политический курс, исходя из превосходства Германии в Европе.



Онодэра Макото при посещении германских войск, оккупировавших Норвегию (1943 год, снимок предоставлен семьей Онодэры)

Первым заданием Онодэры с назначением в столицу североевропейского государства было подтвердить планы Германии по вторжению на основную территорию Британии. «В мае-июне войска Германии переправятся через Ла-Манш и осуществят вторжение. Докладывайте связанные с этим сведения».

Однако, анализируя информацию о положении дел, он не нашел никаких свидетельств в пользу высадки германских войск на основную британскую территорию. Напротив, из независимых источников поступали сведения о том, что немецкая армия собирается нарушить германо-советский пакт о ненападении и уже ведет подготовку к неожиданному нападению на Советский Союз.

Об этом сообщали сотрудники разведки других стран, с которыми Онодэра познакомился в Риге. В своих мемуарах Онодэра писал: «Трудно и сказать, насколько связи, завязавшиеся во времена работы в Риге, пригодились в Стокгольме. ... Было ли это волей случая или моей большой удачей, но именно благодаря тому, что эти люди предоставляли верные сведения, я получил возможность выражать свое мнение, даже если это шло вразрез с позицией Центра.

После окончания войны на допросах в Отделе стратегической разведки США (SSU) – предшественнике ЦРУ – на вопрос о причинах успешности своей работы по получению информации Онодэра отвечал, что ему удавалось получать секретные сведения лишившихся родины и бежавших в нейтральную Швецию людей, помогая им добывать средства к существованию и выстраивая тем самым практически по-родственному доверительные отношения.



Онодэра (крайний слева) наблюдает за большими осенними манёврами в Швеции (снимок предоставлен семьей Онодэры)

Из секретных фондов он помогал этим людям средствами к существованию. После войны Онодэра на страницах бюллетеня «Кайко» организации, объединявшей бывших офицеров Императорской армии («Рассказывает командующий» в мартовском выпуске 1963 года) вспоминал о том, что финансирование этой категории информаторов, вероятно, было самой большой статьей секретных расходов разведки. Союзные силы также установили, что Онодэра установил отношения с многочисленными разведчиками маленьких стран, оказывая им финансовую помощь, и в датированном 28 июля 1945 года докладе Управления стратегических служб США выражалась тревога: «Онодэра располагает оперативными фондами на сумму в десятки миллионов крон (крона соответствовала одной японской йене того времени, то есть в пересчете на современные деньги их ценность исчислялась десятками миллиардов йен), и занимает положение, которое и после капитуляции Германии позволяет ему быть в курсе происходящего во всей Европе».

Решающий факт – сведения о том, что Германия «запасает гробы»

Наиболее близким и лучшим помощником в работе Онодэры стал Рикарт Маасинг, в прошлом начальник Второго (разведывательного) отдела и заместитель начальника Генштаба сухопутных войск Эстонии. В 1940 году, непосредственно перед тем, как Эстонию захватил Советский Союз, Маасинг стал военным атташе в Стокгольме и занялся руководством подчиненными, которые вели разведывательную деятельность, в частности, в германской армии. Он был близок и к шведскому военному командованию. Этот человек также являлся агентом британской службы внешней разведки (MI6), однако Онодэре он предоставлял информацию подробнее и больше. Осознав это, MI6 его услуги оплачивать перестала, но, как следует из протоколов допросов, Маасинг продолжал получать в качестве вознаграждения за услуги, оказываемые Онодэре, от 1 тыс. до 1,5 тыс. крон в месяц (в пересчете на нынешние деньги от 1 млн до 1,5 млн йен) вплоть до капитуляции Японии.



Эстонец Рикарт Маасинг (снимок предоставлен семьей Онодэры)

Из сведений, полученных от Маасинга, следовало, что Германия не смогла добиться превосходства в воздухе, потерпев сокрушительное поражение в «Битве за Британию» (сражениях военно-воздушных сил Германии и Великобритании), и не смогла добиться превосходства в Атлантике, где немецкие подводные лодки топили одну за другой. Все это делало невозможной высадку и ведение боевых действий на основной территории Великобритании.

Разведданные говорили скорее в пользу того, что Германия начнет войну против Советского Союза. Подчиненный Маасинга Якобсен, служивший в вооруженных силах Германии, по секрету шепнул Онодэре: «служащий в германской разведке мой подчиненный, который регулярно занимается подготовкой приказов Гитлера, уже находится в Восточной Пруссии (бывшая польская территория, оккупированная Советским Союзом)».

Завершающим картину штрихом стали сведения, которые передал Михай Рыбиковски, офицер польской разведки. Рыбиковскому, который под именем Петер Иванов служил переводчиком в офисе военного атташе, поступили сведения, которые тайно действовавший в Берлине подчиненный услыхал от немецких солдат.



Михай Рыбиковски, он же Петер Иванов – ближайший помощник Онодэры (снимок предоставлен семьей Онодэры)

«Немецкие войска, готовясь начать войну, сосредотачиваются на польской территории возле советской границы и уже готовят гробы». Армия Германии перед началом боевых действий заранее заготавливала гробы, чтобы хоронить погибших солдат. Нападение на Советский Союз – решенный вопрос. Онодэра уверился в наличии «плане “Барбаросса”», поскольку сведения от Маасинга и Рыбиковского совпадали.

Важнейший информатор и неизменный друг Онодэры Рыбиковски родился в 1900 году в Литве, которая находилась под властью царской России, а в 18 лет поступил на службу в польскую армию. Он занимал должность начальника немецкой секции во Втором (разведывательном) отделе Генштаба, а после того, как потерял родину в результате вторжения Германии и Советского Союза, бежал в Ригу, где и нашел пристанище в офисе военного атташе Японии.

Вице-консул Японии в Литве Сугихара Тиунэ оформил ему паспорт Маньчжоу-го, и в августе 1940 года с упразднением офиса военного атташе в Латвии в связи с присоединением последней к Советскому Союзу под видом родившегося в Маньчжурии белоруса Рыбиковски был переведен в офис военного атташе в Стокгольме. Еще до войны японская и польская армии сотрудничали в области разведки. Онодэра и Рыбиковски продолжали поддерживать отношения сотрудничества даже после того, как Япония атаковала Пёрл-Харбор и их страны стали противниками.

Министр иностранных дел Мацуока Ёсукэ отправился в Европу. Шел апрель 1941 года – непосредственно перед заключением Японией и Советским Союзом пакта о нейтралитете. Но Гитлер скрывал от глав внешнеполитических ведомств своих союзников план нападения на Советский Союз. Между тем Мацуока и другие ключевые фигуры Японии, исходившие из собственных желаний на фоне «медового месяца» между Германией и Советским Союзом, мечтали о том, как Германия, поставив британцев на колени, будет сдерживать Великобританию и Америку, что, в свою очередь, позволит им выбраться из трясины японской войны с Китаем.

Единственный военный атташе в Европе, предупреждавший о начале войны Германии с Советским Союзом

В этот момент в Берлине состоялось совещание военных атташе в странах Европы. Все они в один голос настаивали на том, что Германия высадится на основную территорию Великобритании, и только Онодэра заявил: «Германия нацеливается на Советский Союз, неизбежна германо-советская война». В ответ помощник атташе в Германии Сайго Дзюго критически заметил: «Онодэру ввела в заблуждение британская и американская пропаганда». Сайго отметил, что осматривал порты, расположенные через пролив от основной территории Великобритании, и видел там многочисленные суда, предназначенные для проведения десантной операции. На самом же деле все это было просто камуфляжем в рамках «кампании по дезинформации», которая ввела в заблуждение даже союзников Германии.

«Мы нападем на Советский Союз, но поскольку покончим с ним примерно за шесть недель, помощи Японии не понадобится».

Четвертого июня, совсем незадолго до начала боевых действий, Гитлер наконец раскрыл свои намерения послу Осиме Хироси. Сведения Онодэры были верными. Ошибка была лишь в расчете сроков из-за того, что Италия вторглась в Югославию, и Германии пришлось ей помогать, из-за чего возникла задержка на два месяца. Германское внезапное нападение имело успех, однако неожиданностью оказалась сила Красной армии, которая отступала, но не сдавалась.

Седьмого ноября, в годовщину Октябрьской революции, Сталин призвал к решительному отпору, и советские войска перешли в контрнаступление под Москвой, остановив продвижение немецких войск, у которых прекратилось снабжение. Онодэра активно использовал метод получения информации из открытых источников – газет и журналов, что в сочетании со сведениями от Рыбиковского позволяло ему понять, что в реальности Германия, слабая в зимней войне, сталкивается с серьезными трудностями, и он направил в Генштаб 30 депеш, в которых говорилось: «Начало войны Японии и США решительно неприемлемо». «Германия уступает в численности, и начинать войну с Соединенными Штатами и Британией, рассчитывая на победу Германии, безнадежно», – убеждал Онодэра.

Однако в Генштабе никто не сомневался в том, что Германия завоюет Советский Союз, и все эти донесения оставили без внимания. Японская армия оккупировала южную часть Французского Индокитая. Поскольку Соединенные Штаты, мотивируя свои шаги ответом на действия Германии, ввели тотальный запрет на экспорт нефти в Японию, конфликт Японии и США был предопределен. Пренебрегая сведениями, Япония лишилась объективной картины ситуации в мире, а затем она ввязалась в трагедию Войны на Тихом океане.

Фотография к заголовку: улицы Стокгольма (январь 2017 года, снимок предоставлен автором статьи)