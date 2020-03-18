Спортсмены токийской Олимпиады: сирийский гимнаст Язан

Спортсмены токийской Олимпиады

Язан Аль-Сулейман покинул родную страну, где пылает гражданская война, ради подготовки к токийской Олимпиаде. Он изучает японский язык и тренируется в клубе спортивной гимнастики университета Токай (кампус в г. Хирацука префектуры Канагава). Язан приехал в Японию в апреле 2018 года по программе «Токио 2020», организованной МОК и Олимпийским Комитетом Японии. Благодаря упорным тренировкам он два года подряд выступает в составе сирийской сборной на мировых первенствах, шаг за шагом приближаясь к своей мечте. О чём мечтает этот 19-летний юноша?

Бомбардировка стадиона

Язан начал заниматься гимнастикой в 3 года. В спорт его привёл увлечённый гимнастикой отец Мунзер, которому сейчас исполнилось 53 года. В Дамаске, где родился и вырос Язан, имелось только два гимнастических клуба. Инвентарь устарел, условий не было, но 50 мальчиков и девочек занимались изо всех сил.

Язан демонстрировал успехи, и в 11 лет вошёл в состав национальной сборной. На первенстве арабских стран в Египте он занял 3 место в упражнениях на коне. Познав радость победы, он ещё больше полюбил гимнастику.



Язан во время тренировки на коне

Однако наслаждаться любимым видом спорта пришлось недолго. В тот год, когда Язан попал в национальную сборную, на территории Сирии разразилась гражданская война. В мирное время Язан с 8 утра до половины второго пополудни посещал уроки в школе, а после уроков 3-4 раза в неделю по 2 часа занимался гимнастикой. После начала гражданской войны количество тренировок резко сократилось. Когда приходилось оставаться дома в связи с предупреждением об опасности, тренер приказывал тренироваться самостоятельно. Иногда Язан больше месяца не имел доступа к гимнастическому инвентарю. Многие дети бросили заниматься спортом.

В 2016 году на стадион, где тренировалась национальная сборная, попала бомба. В тот день у Язана не было тренировки, поэтому он не пострадал. Придя на стадион на следующий день, мальчик увидел, что от спортивного инвентаря, включая коня и брусья, остались одни обломки.

«Сначала я не осознавал опасности, но в 15 лет я понял, что такое война. Я ощущал печаль и страх. Сейчас я хочу, чтобы война кончилась как можно скорее», – признаётся Язан.

Отъезд на родину гимнаста Утимуры

Гимнастика служила Язану моральной поддержкой в трудное время. Войдя в состав сборной, он тренировался у Фади Бахлавана, ставшего национальным героем после победы на чемпионате мира в вольных упражнениях, и отлично овладел этим видом спорта.

Язан рос в обстановке любви и хорошо запомнил слова родителей: «Нужно серьёзно относиться к жизни и старательно учиться». В Сирии развито изучение иностранных языков. В начальной школе дети учат английский, а в средней школе в качестве второго иностранного языка вводится французский. С 2018 года в программу школьного обучения включён русский язык. Язану легко давался английский, и постепенно он начал интересоваться другими странами. В 12 лет благодаря SONY и PS4 он узнал о Японии.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году золотую медаль в мужском первенстве по гимнастике завоевал японский гимнаст Утимура Кохэй. Это ещё больше подогрело интерес Язана к Японии. Узнав о том, что его включили в «Программу 2020», сердце Язана переполнилось надеждами на будущее.

Тренировки во время Рамадана

Жизнь в Японии оказалась нелёгкой. Первые полгода Язан ощущал себя не в своей тарелке – сказывался языковой барьер и разница культур.

Особенно много проблем было с питанием. Мусульмане не едят свинину, поэтому Язану приходилось проверять состав блюд. Однако в большинстве ресторанов не понимали по-английски, а на продаваемых в магазинах готовых обедах все ингредиенты были указаны на японском. Полагаться на внешний вид было рискованно – свинина оказывалась в самых неожиданных блюдах.

Разница культур тоже давала о себе знать. Язан не мог привыкнуть к вертикальной системе подчинения, не использовал вежливый язык кэйго и часто оказывался в неудобной ситуации. Самым тяжёлым было время Рамадана. В течение месяца, когда длится Рамадан, мусульманам воспрещается принимать пищу с 2 часов ночи до 7 вечера. Жить по такому режиму тяжело, однако вечером, в часы, предназначенные для приёма пищи, Язану приходилось тренироваться. Для поддержания физической формы Язан пил воду, а когда становилось совсем нестерпимо, брал в рот кусочек хлеба. Поститься в одиночестве было психологически нелегко.

Однако Язану не приходило в голову отказываться от тренировок. Он усердно изучал японский язык и серьёзно относился к занятиям. И благодаря в том числе помощи окружающих он постепенно осваивался в повседневной жизни.

Кониси Ясухито, тренер клуба по спортивной гимнастике университета Токай, занимающийся с членами сборной Сирии, рассказывает: «Язан успешно овладевает японским языком и уже общается с членами команды по-японски. Он от всей души болеет за товарищей, помогает им во время тренировок, и это их объединяет». «Университет Токай стал для меня второй семьёй», – с благодарностью говорит Язан.

Мир на родине и будущее в Японии

Язан живёт в Японии уже два года. Что он думает о Японии и японцах? «Японцы серьёзно относятся к работе и тренировкам. Никто не бездельничает даже без присмотра начальника. На улицах и на дорогах нет мусора, чистота поражает. Люди не бросают мусор не потому, что боятся полиции, а в соответствии со своими внутренними убеждениями. Именно поэтому Япония во многом первая в мире. Я хочу, чтобы в Сирии было так же».



Язан во время интервью

После приезда в Японию у Язана появились мечты о будущем. Недавно он сдал вступительные экзамены и с апреля 2020 года приступает к учёбе на первом курсе спортивного отделения физкультурного факультета университета Токай. После окончания университета Язан планирует поступить в аспирантуру, до 30 лет оставаться в спорте, а затем стать тренером по гимнастике. Скорее всего он будет жить в Японии или в Сирии, но рассматривает также Австралию и Канаду.

Язан беспокоится за оставшуюся в Сирии семью и каждый день общается с матерью по видеосвязи. Ничего не значащий диалог о повседневных делах помогает ему сохранять душевное равновесие. В своих молитвах Язан просит о мире на родине, где никак не утихнет гражданская войн. Язан счастлив иметь возможность тренироваться в безопасной Японии и неуклонно идёт навстречу своей мечте.

Фотография к заголовку: Язан Аль-Сулейман на брусьях

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