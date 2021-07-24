Исикава Юки: путь к вершинам мастерства в волейболе

Встречаем спортсменов Токио 2020

Олимпийские игры в Токио были отложены до 2021 года из-за пандемии COVID-19, но знаменитый японский волейболист Исикава Юки, выступающий за итальянскую команду SuperLega Паллаволо Падова, сохраняет позитивное настроение. Как складывалась карьера этого 24-летнего игрока, который в настоящее время профессионально играет на вершине соревновательного волейбола и стремится стать лучшим спортсменом своего вида спорта в мире?

Спортсмены и зрители увлечены игрой

В воскресенье 9 февраля на Kioene Arena, волейбольной площадке в пригороде северного итальянского города Падуя, царит атмосфера спортивного азарта. Аплодисменты толпы в 3500 человек гремят, как проносящийся поезд. Местная команда Паллаволо Падова выходит на площадку против грозного соперника Трентино.

Выиграв первый сет, Падова проигрывает второй и третий. Но усилия приглашённого игрока команды, Исикавы Юки, помогают команде из Падуя вырвать четвёртый, открывая путь к захватывающему финальному сету. Хотя Падова в итоге терпит поражение от более сильного соперника, толпа, похоже, довольна ожесточённым и напряжённым поединком.

По окончании игры болельщики выходят на площадку, стремясь получить автографы от своих кумиров. Исикаву окружают подростки и родители с детьми. Видя, как он радостно позирует для фотографий со своими поклонниками, становится очевидным, что ему удалось завоевать расположение жителей Падуи.



Исикава фотографируется с японскими и местными болельщиками после матча (© Амано Хисаки)

Возможность сыграть в SuperLega

Сейчас Исикава пятый сезон играет в высшей лиге Италии, SuperLega, но до приезда в Италию он никогда даже представить не мог, что будет играть профессионально за пределами Японии. Когда он учился в средней школе Сэйдзё префектуры Айти, его команда два года подряд выигрывала три лучших национальных турнира среди старшеклассников. Исикава, которого считали будущим чемпионом Японии, поступил в Университет Тюо, известный своей волейбольной командой. «В то время моей целью было присоединиться к национальной команде и сыграть в V-лиге – Японской волейбольной лиге – после окончания учёбы».

Он говорит, что возможность сыграть в итальянской SuperLega, которая считается высшей волейбольной лигой мира, появилась «совершенно неожиданно». На первом году учёбы в университете его жизнь пошла по другому пути, когда он присоединился к трёхмесячной волейбольной программе обмена в северном итальянском городе Модена, где находится штаб-квартира Ferrari.

В то время местная команда активно искала японского игрока, но не было доступных игроков V-лиги или других игроков высшего уровня. Поэтому Модена снизила свои запросы, и Мацунага Рио, в то время тренер в Университете Тюо, услышал, что команда рассматривает возможность заключения контракта с подающим надежды студентом университета.

Хотя Исикава был новичком в университете, он уже был ключевым игроком в команде. Несмотря на это, тренер подумал о его будущем и предложил поехать в Италию.

«Я не знал итальянского и ничего не знал о SuperLega, но меня интересовало неизведанное, поэтому я решил попробовать».

Исикаве повезло в том, что Модена является ведущей командой SuperLega и пользуется огромной поддержкой местного населения. С сильным составом команды, включающей иностранных игроков, Исикава имел возможность сыграть только один полный матч лиги. Тем не менее, он внёс ценный вклад в команду как подающий и принимающий, и болельщики даже создали подбадривающую его песню.

На прощальной вечеринке перед возвращением в Японию Андреа Сала, самый старший член команды, который учил Исикаву итальянскому во время тура команды, обнял его и сказал: «Становись сильнее и возвращайся в Италию». Конечно, он уже был настроен именно на это.

«Я часто играл против иностранных команд в составе всеяпонской сборной школьников. Мы редко побеждали, поэтому у меня сложилось впечатление, что заокеанские игроки сильнее. Но после тренировок с ними я понял, что у них тоже есть свои слабые места. Поэтому, хотя я осознавал свою слабость, я понял, что по мере дальнейшего развития я смогу добиться успеха».

На третьем и четвертом годах обучения в университете в межсезонье Исикава поехал в Лацио, Италия, чтобы сыграть с командой среднего эшелона Латина. Затем в прошлом сезоне, после окончания учёбы, он официально перешел в «Сиену» в качестве профессионального игрока. Там он провел крайне насыщенный сезон, став единственным игроком команды, вышедшим на площадку во всех 26 играх. Он сыграл в общей сложности 111 сетов и набрал рекордные 376 очков, что принесло ему двенадцатое место в рейтинге лиги. В этом сезоне, получив предложения от более чем половины команд SuperLega, он выбрал Падую.



Арена Падуи забита болельщиками

Возвращение с опытом SuperLega в Японию

Хотя многие японские игроки стремятся попасть в V-лигу, надеясь попасть в японскую олимпийскую команду, Исикава считает, что для него важнее играть в SuperLega для получения опыта, необходимого для того, чтобы стать лучшим игроком в мире. «Я выбрал Падова, потому что она стоит выше Сиены, и я мог бы быть одним из шести в стартовом составе». В прошлом сезоне Падова финишировала седьмой, заработав место в первой восьмерке плей-офф. Исикава стремится снова проявить себя в постсезонье в надежде присоединиться к одной из лучших команд SuperLega, Модене или Перудже, в следующем сезоне.



Исикава – ключевой игрок в обороне команды

Естественно, он также будет играть изо всех сил за Японию, чтобы национальная команда могла завоевать олимпийскую медаль. На чемпионате мира по волейболу среди мужчин в октябре 2019 года Япония выиграла восемь игр, победив серебряных призёров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и заняв четвёртое место. Как и ожидалось, Исикава выступил на высшем уровне. Он продемонстрировал новые навыки, полученные в итальянской лиге, в том числе атаки на заднем ряду и сеттинг. Он не только прекрасно играл, но также активно поощрял своих товарищей по команде, в том числе Нисиду Юдзи, восходящую 19-летнюю звезду. Исикава говорит, что это тоже привычка, которую он приобрёл, играя в Италии, где игроки более напористые. Его навыки и опыт, полученные в SuperLega, несомненно, приведут к возрождению мужского волейбола в Японии.

Однажды в Риме…

При росте в 192 сантиметра Юки кажется невысоким среди игроков SuperLega, многие из которых имеют рост более 200 сантиметров. В своем арсенале Юки может похвастаться максимальной высотой атакующего удара в 3,51 метра и скоростью мяча в 120 километров в час, но он отмечает, что «нужны не только мгновенные выбросы энергии, в соревновании необходима выносливость, поэтому мне нужно наращивать силу, чтобы избежать травм». Изначально, когда он переехал в Италию, он всегда ел вне дома, но по совету диетолога он перешёл на самостоятельное приготовление еды. Он скорректировал свой рацион и теперь даже готовит супы с помидорами, которые раньше ненавидел.



Выступления Исикавы в Италии на СуперЛеге повысили его авторитет

При тренировках в Италии качество было важнее количества, упор делается на практичность. На основы тратится гораздо меньше времени, чем в Японии, «но я чувствую, что для меня важно как качество, так и количество, – говорит Исикава. – Мой товарищ по команде забирал меня на тренировку, а потом отвозил домой, но теперь, когда у меня есть машина, я хожу тренироваться в одиночку пораньше». Исикава считает, что его настойчивый практичный стиль тренировок позволил ему набрать 10 килограммов за два года и тем самым повысить устойчивость к травмам.

Ему также необходимо улучшить свой итальянский, для чего он полагается на бумажный, а не электронный словарь. «Я использовал бумажный словарь для изучения английского в школе. Почему-то слова так лучше усваиваются». Поскольку произношение в итальянском близко к японскому, ему несложно улавливать слова. Когда он сталкивается с новыми словами во время тренировки или в повседневной жизни, сначала он делает заметки на своём мобильном телефоне. Вернувшись домой, он ищет новые слова в словаре, подчёркивает их, записывает в блокнот и в тот же день запоминает.

«В Италии люди общаются, чётко выражая свое мнение и намерения. Сначала меня очень расстраивало, что я не могу выразить себя. Однако через три года я мог без проблем работать изо дня в день, и теперь я могу выражать свои чувства и во время игры».

Он старается смотреть новости по телевизору во время еды. «До прошлого года я смотрел только спортивные новости, но теперь я изо всех сил пытаюсь понять итальянское общество и политику». Для Исикавы итальянский больше не просто инструмент в волейболе. Он хотел бы улучшить свои языковые навыки, чтобы лучше интегрироваться в местное сообщество.

«Никогда не забывай благодарить»

В самый разгар соревнований плей-офф лиги Италию охватил кризис COVID-19, что привело к отмене мероприятий по всей стране. Все матчи SuperLega были перенесены.

Хотя командная деятельность остановилась, Исикава не стал расстраиваться. Он старается оставаться позитивным и начал новый проект, используя свой официальный аккаунт в Instagram (@yuki_ishikawa_official), чтобы побудить японских школьников всех возрастов публиковать сообщения с благодарностью.

«В старшей школе наш тренер по волейболу учил нас: “Никогда не забывай выражать благодарность”, и это моё кредо по сей день. В волейболе важно передать мяч следующему игроку. Точно так же я надеюсь дать пропустившим выпускные или вступительные церемонии студентам возможность выразить свою признательность друзьям или другим людям, которые помогли им. Я буду счастлив, если смогу изменить ситуацию к лучшему».

На официальном сайте Исикавы на японском языке есть подробная информация о том, как принять участие в этом проекте.

Фотография к заголовку: Исикава Юки прыгает, чтобы сделать смелую атаку. Все фотографии предоставлены Good On You, если не указано иное