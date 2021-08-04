Питчер и бэттер Фудзита Ямато – новая легенда японского софтбола

Встречаем спортсменов Токио 2020

После 12-летнего перерыва софтбол вернулся в программу летних Олимпийских игр. Фудзита Ямато – один из ведущих членов японской сборной, способных воплотить надежды Японии на золотую медаль в женском софтболе.

Спортсмен-универсал

После Олимпиады-2008 женский софтбол и мужской бейсбол на протяжении 12 лет были исключены из программы Олимпиады. На долгожданных Играх в Токио японская софтбольная команда намерена повторить свой триумф в Пекине. В прошлый раз ключевую роль на пути к олимпийскому золоту сыграла великий питчер сборной Уэно Юкико. В нынешнем году многие возлагают надежды на Фудзиту Ямато, выступающую в двух ролях – питчер и бэттер.

30-летняя Фудзита, как и Уэно – праворукий питчер. В роли бэттера она наводит страх на питчеров противника мощными ударами. За универсальность её прозвали «софтбольным Отани Сёхэй» по имени японской звезды Высшей лиги бейсбола.

Фудзита готовилась к домашней Олимпиаде на протяжении многих лет. В начале 2021 года она удивила болельщиков внезапным переходом из команды «Тайё Юдэн», где проработала 12 лет после окончания старшей школы, в «Бик Камера Такасаки». «Я хотела развиваться дальше», – объяснила Фудзита свой переход в команду противника из того же города, что и предыдущая команда – Такасаки (префектура Гумма). Судя по всему, на решение Фудзиты повлияло присутствие её ролевой модели – Уэно, работающей в команде противника в качестве тренера. «Как игрок я всё ещё несовершенна. Я хочу перенять технику игры и психологический настрой от Уэно и других игроков. Я нацелена на интенсивную работу, чтобы в один прекрасный день сравняться с Уэно»

Знакомство с кумиром

Фудзита родилась в 1990 году. Она начала заниматься софтболом под влиянием старшего брата и впоследствии поступила в старшую женскую школу Сага, где была сильнейшая команда по софтболу. В первый год комада выиграла национальный чемпионат, и Фудзиту считали перспективной спортсменкой. Однако в выпускном классе, смотря по телевизору победный матч японской софтбольной команды в Пекине, Фудзита поняла – сейчас у неё нет никаких шансов попасть в сборную подобного уровня.

После окончания школы Фудзита поступила в команду «Тайё Юдэн». Первые два года роль питчера ей не удавалась, поэтому она выступала бэттером. В 2011 году, во время третьего сезона, она сообщила тренеру своё желание стать питчером, и это стало отправной точкой на пути к победе.

Универсальная спортсменка с тремя титулами

В 2012 году Фудзита вошла в состав национальной сборной Кубка мира по женскому софтболу. В то время Япония была мировым лидером и одержала победы в двух Кубках мира подряд – в 2012 и 2014 году, однако в связи с исключением софтбола из программы Олимпиады интерес к этому виду спорта был невелик. Соединённые Штаты также не предпринимали усилий для развития софтбола. Однако это не повлияло на мотивацию Фудзиты. А когда в сентябре 2013 года стало известно, что Япония станет хозяйкой Олимпиады, в программу которой включены софтбол и бейсбол, это ещё больше усилило её волю к победе. С 2014 года Фудзита стабильно выступает в двух ролях – питчера и бэттера. Она укрепила свою позицию в национальной сборной, главный тренер которой считает её перспективным игроком, способным сравняться с Уэно Юкико.



Фудзита делает бросок во время тренировки национальной сборной на стадионе Йокогама. 17 ноября 2020 г. (© Jiji)

В 2016 году Фудзита стала самым ценным игроком сезона, завоевав три титула японской софтбольной Лиги – по числу побед в качестве питчера, количеству хоум-ранов и числу отбитых ударов в качестве бэттера. К тому времени она в полной мере использовала преимущество владения двумя техниками: «Когда я подаю мяч, я знаю, о чём думает бэттер, а когда я в роли бэттера, могу поставить себя на место питчера».

В национальной сборной она сумела многому научиться от Уэно. 22 июля Уэно исполняется 39 лет, однако она продолжает неустанно оттачивать своё мастерство, овладевая новыми приёмами. Чтобы как можно больше перенять от великой спортсменки, Фудзита садится рядом с ней на скамейку на международных матчах и не упускает возможности обсудить происходящее на поле. Если они оказываются в одной комнате на сборах, Фудзита наблюдает за подготовкой Уэно к тренировкам и матчам.

В 2019 году Фудзите представился шанс показать свои способности. Уэно не принимала участия в июньском матче Япония-США из-за полученного в апреле перелома челюсти, однако команда Японии победила, а Фудзита сделала 11 аутов и только 2 хита. Этот результат развеял тревогу болельщиков, вызванную отсутствием Уэно, а Фудзита завоевала доверие своей команды.

Опасный дуэт

На токийской Олимпиаде соревнования по софтболу стартуют 21 июля, за два дня до церемонии открытия Игр. Япония сыграет с Австралией на стадионе Адзума в префектуре Фукусима. Команды шести стран, включая Канаду, Италию, Мексику и США, участвуют в групповом этапе, где каждая команда играет по разу против каждой, а 27 июля две лучшие команды разыграют в финале золотую медаль на стадионе Йокогама. «Чтобы получить золото, нельзя проиграть ни единого матча», – подчёркивает главный тренер команды Уцуги.



Фудзита (слева) наблюдает за игрой Уэно на тренировке на стадионе Йокогама 17 ноября 2020 года. (© Jiji)

Присутствие двух ключевых игроков – ветерана Уэно и восходящей звезды Фудзита, обеспечивает Японии преимущество в турнире. На роль релиф-питчера Уцуги назначила 20-летнюю Гото Миу, которая будет резервом для основных игроков.

«Моя сильная сторона – это контроль мяча. Пока я контролирую мяч, я отлично справляюсь с ролью питчера в иннингах», – уверенно говорит Фудзита. Не исключено, что мы можем стать свидетелями уникального тандема, когда в первой половине игры будет выступать Фудзита, а во второй – Уэно. Фудзита счастлива обрести такую возможность: «Я чувствую себя уверенно, когда за мной стоит Уэно. Если я долго нахожусь на поле, невольно начинаю думать о предстоящей игре, но когда нас двое, я могу сконцентрироваться на небольшом числе иннингов».

«Выступать вместе с Уэно на турнире подобного уровня – настоящее счастье. Я хочу сделать всё возможное, чтобы испытать радость не только от участия, но и от результатов», – заключает Фудзита.

Уэно Юкико была бессменным лидером японского софтбола на протяжении 13 лет после Олимпиады в Пекине. Её упорный труд поддерживал уровень японской команды в тяжёлые времена, когда софтбол исключили из программы Олимпиады. Софтбол не будет представлен на Играх в Париже в 2024 году, однако может вернуться на Олимпиаду-2028 году в Лос-Анжелесе. Теперь уже Фудзите предстоит стать опорой японской сборной на длинном пути к следующей Олимпиаде. Но сначала обеим спортсменкам нужно сконцентрироваться на ближайшей цели – олимпийском золоте домашней Олимпиады.

Фотография к заголовку: Фудзита Ямато умело использует своё крепкое телосложение (рост 165 см, вес 65 кг), делая мощный удар по мячу. 3 апреля 2021 года, стадион «Бэйком» в городе Амагасаки, префектура Хёго (© Jiji)