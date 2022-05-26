О нервной регуляции пищеварительной системы: выводы ведущего японского исследователя

О нервной регуляции пищеварительной системы: выводы ведущего японского исследователяНаука
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Люди всегда ощущали связь между умственной деятельностью и органами пищеварения. В английском языке, например, есть такие выражения как gut feeling (интуиция, «кишечное чувство») и butterflies in the stomach (мандраж, «бабочки в животе»). В японском языке приступы неконтролируемого гнева называют хара но муси (жук в кишечнике), а безутешное горе – дантё но омои (ощущение себя выпотрошенным). Однако освещать механизмы, лежащие в основе этой связи, наука начала лишь сравнительно недавно. Профессор Фукудо Син, ведущий эксперт по синдрому раздраженного кишечника, входит в число тех, кто изучает последствия существования связи мозга и кишечника для здоровья человека.
«Долгое время, – говорит Фукудо, – медицинская наука относилась к мозгу как к самому благородному и наиболее влиятельному органу, в то время как кишечник, расположенный в нижних отделах желудочно-кишечного тракта, считался периферическим органом, предназначенным исключительно для окончательного переваривания и выведения отходов жизнедеятельности. Однако исследования показали, что между мозгом и пищеварительной системой, особенно кишечником, существует тесная двунаправленная связь». Все, что нарушает или искажает это взаимодействие – от эмоционального стресса до бактериального дисбаланса в кишечнике – может привести к различным физическим и психологическим недугам.
«Нам придется переосмыслить всё, что, как мы думали, мы знаем о взаимосвязи между разумом и желудочно-кишечным трактом», – говорит Фукудо.
СРК как расстройство мозга и кишечника
Мозг и кишечник взаимодействуют посредством эндокринной системы и вегетативной нервной системы, включающей в себя симпатическую, парасимпатическую и энтеральную (кишечную) нервные системы. Блуждающий нерв, часть парасимпатической нервной системы, вероятно, является наиболее важным связующим звеном между кишечником и мозгом. Ключевое направление исследований Фукудо - понять, как психосоциальный стресс может повлиять на передачу сигналов между мозгом и кишечником.
Фукудо был одним из первых, кто объяснил с помощью понятий синдром раздраженного кишечника, или СРК, как расстройство взаимодействия мозга и кишечника. Пациенты с СРК страдают от периодических расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), среди которых диарея, запоры, вздутие и боли в животе, что может серьезно повлиять на качество их жизни. Тем не менее, клинические обследования и анализы обычно не выявляют серьезных воспалений или других кишечных аномалий.
«СРК манифестирует себя в кишечнике, – говорит Фукудо, – но это расстройство также связано со стрессом. Оно встречается преимущественно в высокоразвитых индустриальных обществах. В Японии, по оценкам, примерно каждый десятый человек страдает от СРК».
Неудивительно, что Фукудо обнаружил более высокую частоту депрессии и тревожности среди людей с СРК или симптомами СРК, чем среди людей без жалоб на проблемы с ЖКТ. По его словам, пациенты с СРК также склонны иметь определенные личностные черты, такие как склонность постоянно думать о чем-то неприятном или зацикливаться на каких-то вещах. Кроме того, у них часто возникают проблемы с вербализацией своих эмоций, что может приводить к развитию стресса. Стресс вызывает секрецию гормонов, усиливающих моторику ЖКТ и висцеральную чувствительность; в результате развиваются симптомы СРК.
Второй мозг и микробиота
Хотя исследования Фукудо касаются в основном воздействия психосоциального стресса на появление симптомов СРК и других расстройств, он сразу же отмечает, что взаимодействие мозга и кишечника не является однонаправленным. Кишечник вовсе не покорный подчиненный, действующий по приказу мозга; он может самостоятельно принимать решения. Около 90% сигналов, передаваемых блуждающим нервом, поступают из кишечника в мозг. Состояние кишечника, включая его микробиоту, может влиять на наши настроения, предпочтения и поведение.
Согласно новейшим научным данным, разнообразные микроорганизмы, обитающие в кишечнике, играют неотъемлемую роль в коммуникации между желудочно-кишечным трактом и мозгом. Их функция настолько важна, что многие ученые уже говорят о вполне реальной «связи микробиота – кишечник – мозг».
Наше тело представляет собой тесный симбиоз человеческих клеток и микроорганизмов. За последние два десятилетия резкий прогресс в исследованиях ДНК позволил ученым лучше разобраться в количестве и разнообразии организмов, составляющих человеческий микробиом. Тело среднестатистического взрослого человека является домом для более чем 100 триллионов микробов, представляющих примерно 1000 видов бактерий. Около 90% из них обитают в клетках и слизистых оболочках кишечника. Рождаясь, мы наследуем часть микробиоты матери, а в младенческом возрасте потребляем ее вместе с материнским молоком. В течение следующих нескольких лет флора кишечника продолжает развиваться, стабилизируясь к моменту достижения нами трехлетнего возраста.
Кишечник использует микробиоту для выработки различных химических веществ, которые, как известно, влияют на настроение и когнитивную деятельность, а также на коммуникацию между кишечником и мозгом. На самом деле, более 90% серотонина – важного нейромедиатора и регулятора настроения – секретируется в кишечнике с помощью микробов. С помощью сигналов, посылаемых в мозг, наша кишечная флора подсказывает, какие продукты мы любим и сколько мы едим. Недавние исследования показали, что, когда в кишечнике размножаются некоторые виды полезных бактерий, мозг вырабатывает больше окситоцина, известного как «гормон счастья». Таким образом, наша кишечная микробиота может оказывать непосредственное влияние на наши эмоции, чувствительность к боли и даже на поведение в социуме.
Кишечник обладает собственной нервной системой и явно представляет из себя не «просто орган системы пищеварения». Профессор Колумбийского университета Майкл Гершон назвал нервную систему кишечника «вторым мозгом». Фукудо утверждает, что с эволюционной точки зрения кишечник на самом деле является первым мозгом. «Когда несколько сотен миллионов лет назад на Земле появились многоклеточные организмы, первым органом, который у них развился, был кишечник», - отмечает он. Постепенно вокруг этого примитивного желудочно-кишечного тракта сформировалась нервная система. Реальный пример животного, функционирующего без мозга, - это гидра, представляющая собой пищеварительную трубку, окруженную нервной системой.
Фукудо считает вероятным, что химический дисбаланс в кишечнике, вызванный в том числе и изменениями в микробиоте, может провоцировать воспаление и даже морфологические изменения в мозге. Исследования выявили наличие нарушений функционирования кишечника при широком диапазоне состояний здоровья, от аллергии и астмы до аутизма, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.
Поддержание здоровой нервной регуляции пищеварительной системы
Как же поддерживать здоровую взаимосвязь мозга и кишечника?
Для здоровья кишечника Фукудо рекомендует обогащенную клетчаткой диету с низким содержанием рафинированных углеводов и добавок, основу которой составляют сезонные фрукты и овощи, а также ферментированные продукты. Он лично был свидетелем случаев, когда под влиянием новой диеты жизнь пациента кардинально изменялась.
Причиной нарушения естественного микробного баланса кишечника могут быть медицинские препараты. В частности, Фукудо предостерегает от чрезмерного увлечения антибиотиками.
Он также подчеркивает важность регулярного полноценного завтрака. «Многие дети не завтракают, чтобы не ходить в туалет, пока они в школе. Нашим учителям нужно воспитывать более здоровое отношение к потребностям человеческого тела и его естественным функциям, таким как перистальтика кишечника. Дети не должны смущаться, если им хочется в туалет». Другими привычками, поддерживающими здоровую нервную регуляцию пищеварительной системы, являются полноценный сон, достаточное время для отдыха и регулярные физические упражнения.
Основываясь на собственном опыте, Фукудо считает, что для предотвращения и облегчения симптомов СРК важно вовремя распознавать стрессовые ситуации в повседневной жизни и говорить об этом с другими людьми, а не накапливать стресс внутри. С этой точки зрения, когнитивно-поведенческая терапия имеет реальные перспективы как инструмент для облегчения симптомов желудочно-кишечных расстройств и улучшения общего качества жизни. В конечном счете, лучшей профилактикой расстройств пищеварительной системы может стать комплексное изменение образа мышления.
Симптомы СРК вполне реальны. Порой они наносят серьезный ущерб организму. Но до недавнего времени люди с СРК практически не встречали сочувствия или понимания своего состояния, не говоря уже об эффективном лечении. Но сегодня, благодаря передовым достижениям науки о взаимодействии мозга и кишечника, у них появилась новая надежда на излечение СРК и многих других сложных резистентных состояний.
Дополнительная литература
- Коллен, Аланна. 10% человека: как микробы в вашем организме контролируют ваше здоровье и счастье. Harper, 2015.
- Фукудо, Син. Наидзё канкаку—Нё то тё но фусиги на канкэи (Висцеральные чувства: таинственная связь мозга и кишечника). NHK Books, 2007.
- Майер, Эмеран. Связь между мозгом и кишечником: как скрытая коммуникация в нашем теле влияет на наше настроение, выбор и общее самочувствие. Harper Wave, 2016.
Интервью и текст – Дои Эми, nippon.com
Фотография к заголовку: © Pixta