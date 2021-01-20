Система санкин котай: процессии феодалов-даймё как способ соперничества княжеств в период Эдо

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

Санкин котай, посменное пребывание правителей княжеств в Эдо, требовало огромных затрат, княжества изнемогали от этого бремени и не имели сил для восстания против сёгуната – таково устоявшееся представление о системе санкин котай, однако на самом деле всё было несколько иначе. Княжества соперничали в усилиях показать себя, ради чего финансово удушали себя.

Найм подставных участников для раздувания масштабов процессии даймё

Множество самурайских отрядов стройными колоннами проходят маршем по дороге. Большое количество самураев организованно маршируют. Когда сопровождающие слуги кричат: «На землю! На землю!», простой подорожный люд преклоняет колени у обочины и не поднимает глаз, прежде чем процессия не пройдёт…

Всё не так.

Во-первых, процессия даймё не шла по дороге колоннами. Роскошь и великолепие стройных рядов процессии демонстрировали только при входе в город, где останавливались на постой. При передвижении по горным дорогам или сельским районам участники сбивались в группы по собственному желанию и шли так, как им нравилось – к примеру, получив от начальства приказ к вечеру собраться у въезда в город, до вечера они были предоставлены самим себе. Когда подходил назначенный срок, воины княжества собирались, выстраивались в колонны и неспешно входили в город. Самураи неукоснительно следовали правилам только там, где их могло видеть множество глаз.

Во-вторых, когда было нужно, для процессии даймё временно нанимали людей, чтобы она выглядела как можно внушительнее – это была своего рода подработка подставными лицами.

Например, в 10 году Бунсэй (1872) в процессии даймё дома Кага из 1969 участников 686 человек были такими временными работниками. Согласно историческим документам, около трети участников процессий не были людьми княжества – это были люди, которые везли багаж и не занимали важных мест в процессии, но колонна, раздутая на 686 человек, несомненно, выглядела внушительно.

Временно нанимаемых работников называли тооси хиятои, «подённые путевые работники». Нанимали людей, которые не были самураями, через компании по оптовому предоставлению таких услуг, рокугуми хикяку тонъя.

Во время поездок санкин котай в начале периода Эдо в каждом постоялом городке было много людей, и их нанимали на месте как носильщиков до следующего города, там нанимали новых – получалась своего рода эстафета носильщиков.

Однако эстафетный метод требовал огромных расходов даже только на оплату труда. Так родились компании, которые предоставляли работников, которые могли сопровождать процессию на всём пути от княжества до Эдо. Это и были рокугуми хикяку тонъя, предоставлявшие носильщиков тооси хиятои.

Введение обязательных посещений Эдо и соперничество между княжествами

В-третьих, во время прибытия в Эдо, количество людей увеличивали ещё больше.

Поскольку вход в Эдо – самый заметный для публики момент визитов санкин, требовалось больше персонала. На этот раз уже нанимали на временную работу бродяг ватаримоно, которые скапливались у входов в город – на постоялой станции Синагава и в других местах. Вид у них, вероятно, был не слишком приглядный, так что им обеспечивали какой-то минимум одежды и учили манерам, прежде чем войти с ними в город.

Эдокко, жители Эдо, падкие до новостей, пересказывали друг другу, насколько многолюдной была процессия такого-то правителя, слухи доходили до руководства других княжеств, и они в свою очередь старались не ударить в грязь лицом – так началась конкуренция процессий.



Живописный свиток «Ракусан когёрэцу дзукан» изображает 13-го даймё княжества Сэндай Датэ Ёсикуни (Ракусан), впервые едущего из Эдо домой после обязательного пребывания в Эдо в 13 году Тэмпо (1842). В процессии было 1577 человек – вероятно, она выглядела очень впечатляюще (собрание Сендайского городского музея)

Сёгунат, наоборот, стремился снизить расходы на обязательные посещения глав княжеств и вводил ограничения на количество участников процессий. Первые записи о таких ограничениях датированы 11 годом Канъэй (1634), когда его ввели в связи с посланием, которое отправил глава княжества Кумамото Тадатоси Хосокава, который писал, что хочет сократить количество сопровождающих. В письме он объяснял, что из-за того, что его сопровождает много людей, княжество истощено, поэтому он хочет сократить количество людей и снизить расходы.

Его просьбу удовлетворили, и уже в следующем 12 году Канъэй (1635) указания третьего сёгуна Токугава Иэмицу о сокращении числа сопровождающих и снижения финансового бремени были внесены в «Законы воинских домов: указы годов Канъэй» (Букэ сёхатто Канъэй рэй).

Как уже говорилось в первой статье этой серии, «Законы воинских домов: указы годов Канъэй» впервые законодательно установили обязательный характер визитов феодалов в Эдо, и уже тогда сёгунат стремился ограничить количество людей в их свите. Несмотря на это, оно не уменьшалось, а наоборот, росло.

Сёгун Ёсимунэ: «Даже если сократить число сопровождающих, оно всё равно вырастет»

В 6 году Кёхо (1721) 8-й сёгун Ёсимунэ чётко определил количество людей и сделал шаг вперёд в мерах по сокращению количества людей в сопровождении даймё.

В приведённой ниже таблице показаны подробные инструкции Ёсимунэ о количестве всадников, пехоты-асигару и носильщиков в зависимости от дохода княжества, измеряемого в коку (около 150 кг) риса.

Установленные Ёсимунэ в 6 году Кёхо размеры свиты правителей княжеств в ходе санкин котай в зависимости от дохода княжеств

Доход (коку) Всадники Асигару Носильщики 10 000 3-4 20 30 50 000 7 60 100 100 000 10 80 140-150 Более 200 000 15-20 120-130 250-300

Количество людей, указанное Ёсимунэ в «Сборнике указаний годов Кампо» (Офурэгаки кампо сюсэй). Особенность указаний состоит в определении количества сопровождающих по доходам. Составлено по материалам экспозиции «Санкин котай: гигантский город Эдо» музея Эдо-Токио

С планом реформ годов Кёхо связана одна история.

Сократить количество свиты даймё предложил советник Ёсимунэ, конфуцианский учёный Муро Кюсо. В своей книге «Кэндзан рэйтаку хисаку» Кюсо пишет, что Ёсимунэ в ответ на предложение сказал: «Вы (Кюсо) не знаете самурайские дома. Даже если строго приказать, они так просто не уменьшат. Когда я жил в Кисю (нынешняя преф. Вакаяма), я уже вводил политику сокращения количества обслуживающего персонала. Через год потребовались новые работники, и в конце концов всё вернулось к исходному количеству. У остальных даймё будет так же».



Слева – Токугава Ёсимунэ, восьмой сёгун Токугава, считающийся выдающимся правителем и организатором реформ годов Кёхо. Даже Ёсимунэ было крайне сложно изменить систему санкин котай. Справа – Муро Кюсо, литератор и конфуцианец, который помогал Ёсимунэ в проведении реформ Кёхо, в том числе работал над реформированием системы санкин котай (иллюстрация Сато Датаси)

Если даймё приказать сократить количество сопровождающих, оно вскоре вырастет – в этом высказывании Ёсимунэ, вероятно, описан характер воинских домов. Если какой-то дом устраивает великолепное шествие даймё и ослепляет роскошью при жизни в Эдо, у других домов может появиться необходимость вести себя так же, а для этого нужно увеличить количество людей – в этом проявлялась гордость самурайских домов, как бы глупо ни выглядело такое стремление показать себя.

Подобное стремление поразить окружающих можно видеть и в современной Японии.

Фотография к заголовку: Полихромная гравюра нисики-э изображает вход в Эдо процессии 13-го даймё княжества Тёсю. Мори Такатика с процессией в общей сложности в 1000 человек в районе Таканава. Во главе шествия идут роскошно разодетые самураи, хотя неизвестно, кто идёт в процессии дальше – вероятно, там были и тооси хиятои, «подённые путевые работники», и бродяги ватаримоно. «Прежние красоты Восточных земель Адзума, сборник 4, въезд на пребывание в Эдо даймё в старину» (Онко Адзума-но хана дайёмпэн кюсёко санкин гонюфу-но дзу, коллекция Национальной парламентской библиотеки)