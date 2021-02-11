Система санкин котай: поместья феодалов-даймё как центры информационного и культурного обмена в период Эдо

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

Среди положительных сторон системы санкин котай, поочерёдного пребывания местных феодалов в Эдо, нельзя не назвать её роль в информационном, научном и культурном обмене между Эдо и регионами. Когда даймё жили в Эдо со множеством вассалов, в их владения поступала новейшая информация из политического центра страны.

До Токугавы Иэмицу Эдо был малонаселенным городом

В 62-м томе «Истинных записей о Токугава» (Токугава дзикки), официальной истории сёгуната Эдо, восьмой сёгун Ёсимунэ говорит о системе посменного пребывания даймё санкин котай:

«До времён господина Тайюин местопребывание правительства было малолюдным, и потому при нём устроили так, чтобы вассалы жили при правительстве и город стал оживлённым».

Тайюин – посмертное имя третьего сёгуна, Иэмицу. Исходя из написанного, Ёсимунэ, похоже, считал, что город до третьего сёгуна был слишком малонаселенным, чтобы считаться столицей, и система санкин котай, при которой различных даймё обязали жить в Эдо и тем увеличить его население, была воплощением в жизнь плана Иэмицу по оживлению города.

Созвать в Эдо даймё, выделить им усадьбы – и тогда со всей страны соберутся самурайские семьи, столица станет оживлённой.

Особенно важно ещё и то, что даймё должны были приезжать с жёнами, детьми и вассалами. Для этого требовалось уже несколько усадеб, поэтому замок Эдо окружали верхние, средние и нижние усадьбы. Сами усадьбы являлись государственными учреждениями, а жёны и дети – своего рода заложниками, и их когда угодно можно поместить под постоянный надзор.

Если в Эдо живёт много даймё, их семей и вассалов, то будут съезжаться купцы, экономика оживится. Появится работа, там помимо самураев будут жить и другие люди, и он станет оживлённым городом, достойным названия столицы.

Система санкин котай должна была стать детонатором для превращения Эдо в огромный город – неизвестно, действительно ли Иэмицу преследовал такую ​​цель, но во всяком случае Ёсимунэ видел его намерения именно так.

Пребывание в Эдо как шанс узнать что-то новое

Помимо того, поскольку в Эдо находились самураи со всей страны, то стал возможным частый обмен информацией между Эдо и регионами. Усадьба даймё каждого клана играла роль своего рода «ретранслятора», через неё в каждое княжество попадали новейшие знания.

Например, в княжествах учреждали собственные клановые школы ханко, и обычно считается, что они являлись средством развития человеческих ресурсов, но были случаи, когда клановая школа создавалась в Эдо. В 9 году Кансэй (1797) княжество Хиросаки учредило помимо школы в княжестве другую ханко в Эдо, она получила название Кодокан и служила учебным заведением для представителей княжества, живших в Эдо (такое же название носила школа семейства Мито, но речь о другой школе).

Есть записи о том, что княжество Мацусиро провинции Синано, хотя официально и не основывало школ, приглашало для лекций правительственного конфуцианского учёного сёгуната в свою резиденцию в Эдо в годы Бунсэй (1818-1831).

Правителем Мацусиро в то время был 8-й даймё Санада Юкицура, сын Мацудайры Саданобу, который руководил реформами годов Кансэй и правнук Токугавы Ёсимунэ. В возрасте 25 лет он был усыновлён семьей Санада, у которой не было наследника. Ему, похоже, от рождения было предназначено стать просвещённым правителем. При таких даймё учившиеся в Эдо потом несли полученные знания и опыт в свои княжества.



Санада Юкицура (Собрание сокровищницы Санада)

Кроме того, избранных самураев из разных княжеств принимали в школу Сёхэйдзака гакумондзё в эдоском районе Юсима. Это были молодые люди, которые приезжали в Эдо, сопровождая даймё в ходе посменного пребывания в Эдо. Учащиеся Сёхэйдзака были талантливыми людьми, после возвращения на родину они работали в администрации княжеств и определяли их будущее.

Одним из таких учеников Сёхэйдзака был Фудзино Кайнан. Он родился в 9 году Бунсэй (1826) в княжестве Мацуяма земли Иё, учился в Сёхэйдзака и вернулся на родину, где возглавил школу княжества.

Княжество Мацуяма было «ближним княжеством», то есть им правили близкие родственники сёгунов, потомки Мацудайра Садаюки, племянника Токугавы Иэясу. Однако, когда в 4 году Кэйо (1868) началась битва при Тоба-Фусими, первая битва в войне Босин между новой правительственной армией Мэйдзи и армией прежнего правительства, сёгуната, Фудзино собрал выживших и изменил образ мысли в княжестве, вследствие чего оно поддержало новую власть. Он был человеком, умеющим видеть тенденции своего времени.

Примеры знаний, которые даймё и самураи привозили из Эдо в провинциальные княжества

Есть примеры распространения из Эдо в провинции, например, культуры питания. Один из таких примеров – приготовленные с использованием соевого соуса и других добавок блюда цукудани, которые можно хранить.

Способ приготовления цукудани возник на острове Цукуда в Эдо, местные рыбаки так заготавливали для себя впрок мелкую рыбу, которую нельзя было отправлять в качестве товарной продукции. Когда этот способ оценили в Эдо, и он обрёл популярность, приезжавшие в Эдо по системе санкин котай феодалы увозили цукудани домой как эдоский сувенир.



«Цветочный календарь Восточной столицы», «Ловля “белой рыбы” в море у острова Цукуда» («Тото ханагоёми», Национальная парламентская библиотека)

Когда во второй половине годов Кансэй (конец 1700-х годов) улов у острова Цукуда стал сокращаться, рыбаки с Цукуда мигрировали в разные места по указанию даймё и самураев. Из мелкой рыбы и моллюсков, выловленных в море недалеко от нового места жительства, они готовили цукудани, как раньше, и доставляли в Эдо.

Это показательный пример распространения культуры питания с перемещением людей.

Даймё и феодалы и за пределами Эдо сталкивались с новыми для них вещами – вероятно, так же происходило с обычаями и культурой, которые они видели на трактах и в городах, где останавливались на отдых.

В следующей статье я хотел бы рассказать о путях, соединявших Эдо и регионы – трактах кайдо и постоялых посёлках сюкубамати.

Фотография к заголовку: «Изображение рабочих-верхолазов княжества Кага» («Кага тоби-но дзу», Утагава Тоёкуни), где показана процессия мастеров-верхолазов (тоби), привезенных княжеством Кага в Эдо. Позади видна резиденция княжества Кага в Эдо, которая являлась своего рода ретранслятором культуры, соединяющей Эдо и провинции. Ворота резиденции – нынешние Акамон, Красные ворота в кампусе Хонго Токийского университета (коллекция Национальной парламентской библиотеки)