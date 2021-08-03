Система санкин котай: сколько стоили путешествия даймё?

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

Считается, что поездки даймё для обязательного пребывания в Эдо по системе санкин котай были дорогостоящими и истощали финансы княжеств. Это действительно так. На что и какие конкретно суммы расходовались в ходе путешествий? Из различных дошедших до нас материалов видно, что деньги стремительно испарялись – они шли на дорожные расходы, оплату рабочей силы и на проживание в резиденции княжества в Эдо. Здесь мы рассмотрим конкретные суммы и статьи расходов даймё.

У даймё княжества Сёнай деньги на путешествие закончились ещё в пути

Показательным примером того, как расходы на путешествия санкин котай подрывали финансы феодалов, является случай с даймё княжества Сёнай (сейчас район города Цуруока в префектуре Ямагата). Деньги на дорожные расходы закончились ещё по дороге.

Княжеством Сёнай управлял род Сакаи. Это знаменитый род фудай даймё, старых вассалов рода Токугава, из него вышло немало высших чиновников сёгуната. Род был одним из немногих, ни разу не получавших приказа переехать в другие владения с момента, когда в 8 году Гэнна (1822) Сакаи Тадакацу стал первым правителем княжества; Сакаи правили своими владениями почти 250 лет, до указа правительства Мэйдзи 1871 года об упразднении княжеств и учреждении префектур. Однако, поскольку даймё часто занимали важные должности в сёгунате, в середине периода Эдо большие расходы на различные нужды приводили к финансовым трудностям.

Финансы особенно ухудшились, когда четвёртый даймё, Тададзанэ, в 10 году Кёхо (1725) был назначен представителем сёгуна в Киото. «Картина въезда Найонъин в Киото» (Найонъин-сама го-дзёкё дзу), фрагмент которой использован в качестве изображения к заголовку, как раз показывает процессию его въезда в Киото (Найонъин – одно из имён Тададзанэ).

Когда же пятый даймё, Тадаёри, во 2 году Канъэн (1749) был назначен на должность родзю, одну из важнейших в сёгунате, деньги расходовались, как горячая вода в бане – они шли на строительство и представительские расходы. А к этому добавлялись и траты на поездки в Эдо по системе санкин котай.

Случай, когда в пути закончились деньги, произошёл со внуком Тадаёри, седьмым даймё Тадаари.

Родившийся и выросший в Эдо Тадаари в возрасте 18 лет по японскому счёту (когда ребёнок при рождении считается годовалым, а с Новым годом к возрасту добавляется год) впервые поехал из Эдо в своё княжество. В резиденции княжества в Эдо бюджет путешествия процессии даймё не сходился, но руководители всё же решились отправиться в путь, рассчитывая на то, что в дороге недостающие средства им доставят из княжества.

Однако, когда процессия добралась до Фукусимы, оказалось, что средства исчерпаны, а из княжества денег не везли. Распорядителям ничего не оставалось делать, и они признались Тадаари в том, что оказались в тяжёлом положении, Тадаари прослезился и сказал: «Как тяжко (экономически) княжествам с доходом в 140 000 коку риса!» (доклад «Материалы администрации Сакаи Тадаари, правителя княжества Сёнай» Кокубу Годзи, Историческое общество Мита)

В конце концов, Тадаари пришлось в Фукусиме ожидать, пока не придут деньги. Для него этот горький опыт послужил уроком, и он стал активно работать над финансовым возрождением.

Неясно, в какую сумму обходилось путешествие даймё из Эдо домой, но доходы княжества Сёнай оценивают в 190-200 000 коку, это было совсем не незначительное владение, однако даже для него путешествие даймё в условиях финансовых проблем было непосильным бременем, не позволяющим передвигаться.

Путешествия даймё из княжества Кага: 550 миллионов йен только в одну сторону

Во сколько обходились поездки по системе санкин котай?

Сохранились документы рода Маэда, управлявшего княжеством Кага с доходом в миллион коку риса.

В «Путевых дневниках», которые, как считается, написал Маэда Харунага, десятый даймё княжества Кага, его важнейший вассал Ёкояма Масахиро оставил запись расходов «Серебро за возвращение в княжество в 5 году Бунка», то есть роспись дорожных расходов во время возвращения из Эдо в Канадзаву в 1808 году.

Согласно этой записи, общая сумма составила «серебра более 332 кан 466 моммэ», или около 5500 рё в деньгах того времени.

Среди них «плата сопровождающим», то есть довольствие вассалам, сопровождавшим правителя в путешествии, составляла более 741 рё. Это затраты на людей.

Если приблизительно принять 1 рё за 100 000 йен, то общая стоимость возвращения в княжество составит 550 млн. йен, и в ней стоимость довольствия вассалам – 74,1 млн. йен. Расходы на поездки крупных княжеств отличались на порядок. Помимо затрат на людей существовало множество других расходов – плата за постой, за переправы через реки, подарки при проходе по территории других княжеств, амортизационные компенсации.



«Ширма бёбу с картиной процессии даймё Гёзу княжества Кага» (фрагмент). Всего изображено 473 человека, 14 лошадей и 4 паланкига-каго. Человек на белом коне во втором сверху ряду – правитель княжества Кага из рода Маэда. Иногда процессия была огромной, в общей сложности в 2000 человек (собрание Исторического музея префектуры Исикава)

Более того, эти общие расходы в 550 миллионов йен составляют дорожные траты только в одну сторону, при возвращении в княжество из Эдо, ещё столько же нужно было потратить на путь в Эдо.

Правители также везли подарки сёгуну и подношения высокопоставленным лицам сёгуната. Обычно дарили лошадей и серебро, лошади также использовались в качестве подарков при проезде через другие княжества. В каждом владении было много продуктов и товаров, которые были гордостью княжеств, и при въезде в Эдо было принято лучшие отдавать сёгуну при первой возможности.

Подношения и подарки подчёркивали достоинство княжества. Сёгунат пытался ограничивать стремительный рост ценности подарков, но каждое княжество стремилось превзойти других дороговизной подарков, из-за чего расходы, судя по всему, постоянно росли.

Самая сложная проблема – расходы на резиденцию княжества в Эдо

Посмотрим на приведённую ниже таблицу. В ней показана доля расходов в Эдо в годовых расходах различных княжеств, для которых эти данные в настоящее время известны. Расходы в Эдо – это в основном расходы на проживание правителя и его семьи в резиденции в Эдо и довольствие проживающих там вассалов правителя. Соотношение было разным в зависимости от исторического времени и доходов княжеств, но в основном расходы в Эдо составляли от половины до трёх четвертей расходов княжеств. Когда даймё ехал для обязательного пребывания в Эдо, расходы на его пребывание там подтачивали финансы его владений.

Княжество (доход в коку риса) Годовые расходы Расходы в Эдо (%) Хиросаки (100 000) 47 024 рё (1816) 63 Акита (200 000) 27 667 рё (1745) 73 Нагаока (70 000) 34 550 рё (1865) 78 Кага (1,02 млн) 171 667 рё (1747) 61 Биттю Мацуяма (50 000) 18 000 рё (1852) 78 Мацуэ (190 000) 4937 рё (1768) 53 Тоса (240 000) 119 484 рё (1830-1844) 64 Курумэ (210 000) 58 923 рё (1815) 43

Можем сравнить упомянутый выше список путевых расходов «Серебро за возвращение в княжество в 5 году Бунка» княжества Кага с данными таблицы. В 1747 году расходы в Эдо составляли примерно 61% от всех расходов княжества в 171 667 рё, то есть 104 717 рё. Дорожные расходы в 1808 году – около 5500 рё в одну сторону, около 11 000 рё в оба конца. Это приблизительные оценки, учитывая, что данные 1747 и 1808 годов разделяет около 60 лет, но в общем можно допустить, что расходы на поездку в оба конца для процессии даймё составляли лишь около 1/10 расходов в Эдо.

Очевидно, что деньги, использованные в Эдо, истощали финансы княжеств.

Это была очень неприятная проблема, поскольку правителям, их семьям и вассалам без системы санкин котай не нужно было бы жить в Эдо, и из-за этих денег страдали их княжества – для старейшин княжеств постоянное всасывание резиденцией в Эдо большей части с таким трудом собранных налогов было постоянной головной болью. В результате у каждого княжества возникли серьёзные раздоры между резиденцией в Эдо и жителями княжеств.

В следующей, последней статье цикла я хотел бы остановиться на самой большой проблеме, вызванной системой санкин котай – противостоянии резиденций в Эдо и представляемых ими княжеств.

Изображение к заголовку: «Картина въезда Найонъин в Киото» (Найонъин-сама го-дзёкё дзу), изображающая въезд Сакаи Тададзанэ, четвёртого даймё Сёнай, в Киото в 10 году Кёхо (1725), когда он стал представителем сёгуна в Киото. Сам Тададзанэ находится в паланкине, рядом – его помощник (собрание музея Тидо)