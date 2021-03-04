Открытие забытой поэтессы: детские стихи Канэко Мисудзу

Детские стихи Канэко Мисудзу: забытая японская поэтесса начала XX века

Наверное, каждый японец знает строку «все разные, и все хорошие» из стихотворения Канэко Мисудзу «Я, птичка и колокольчик». Стихи Канэко Мисудзу сейчас входят в учебники родного языка для начальной школы, а встреча с её творчеством стала судьбоносной для поэта Ядзаки Сэцуо, который обнаружил её рукописи.

Неожиданная встреча с творчеством поэтессы

В Японии «детская поэзия», то есть стихи, которые нравятся и детям, и взрослым, началась с посвящённого детской литературе журнала «Акай тори» («Красная птичка»), который начал выходить в июле 1918 года. В годы расцвета популярности журнала небосвод детской поэзии был озарён вспышкой ярчайшей звезды – о Канэко Мисудзу поэт Сайдзё Ясо говорил как о «гигантской звезде среди молодых детских поэтов».



Канэко Мисудзу (портретная фотография в возрасте 20 лет)

Движение «Красная птичка» (Акай тори) было направлено на создание художественных ценностей для детей, благодаря ему впоследствии появился ряд других журналов детской прозы и поэзии, в том числе «Золотой корабль» (Кин-но фунэ), «Детские истории» (Дова). В этих журналах публиковали свои произведения лучшие поэты эпохи – Китахара Хакусю в «Красной птичке», Ногути Удзё в «Золотом корабле», Садзё Ясо – в «Детских историях», а в особой колонке публиковали избранные произведения начинающих авторов, которые присылали им рукописи, готовя новое поколение поэтов.

Мисудзу опубликовала около 90 работ, в основном в «Детских историях», вспыхнув яркой звездой среди молодых поэтов, но 10 марта 1930 года в возрасте 26 лет покинула этот мир.

Впоследствии немало людей безуспешно искали её работы, и она оставалась «поэтессой-призраком», от которой осталось совсем немного произведений.

Впервые я встретился с произведением Мисудзу в 1966, когда я учился на первом курсе университета. Это был «Хороший улов» в «Собрании японской детской поэзии» (Нихон доёсю, изд-во «Иванами бунко»).

Хороший улов Утро, светает,

Хороший улов

Больших сардин иваси,

Нынче хороший улов! В порту веселятся,

Празднуют,

А в море, наверное,

Справляют поминки

По десяткам

Тысяч сардин.

Когда я прочитал «Хороший улов», он настолько меня потряс, что остальные более чем 300 произведений «Собрания японской детской поэзии» просто померкли. Всего десять строк, но они перевернули мою картину мира, в центре которой стоял человек. Эгоцентрическое представление о том, что люди едят сардин, чтобы жить, сменилось идеей того, что мы забираем жизнь у сардин для собственной жизни.

Оказалось, что был человек, писавший такие стихи! Мне хотелось прочитать больше, с этого и начались мои поиски Мисудзу.

Я обошел один за другим все букинистические магазины кварталов старых книг в Токио и искал книги с упоминанием имени Мисудзу. Ничем не закончились и посещения Национальной парламентской библиотеки и Литературного музея. Детский поэт Сато Ёсими рассказал мне, что Мисудзу отправляла свои стихи из Симоносэки в префектуре Ямагути, и что она умерла в молодом возрасте.

После этого современник Мисудзу, в одно время с ней посылавший рукописи в журналы, Дандзё Харукиё, подарил мне опубликованный им за свой счёт сборник из 30 детских стихов Канэко Мисудзу «Кокон и могила», в который вошли произведения, опубликованные в «Детских историях». Однако более чем за десять лет я нисколько не продвинулся в поисках. Я не встретил человека, который знал бы Мисудзу в Симоносеки, поэтому я изменил направление поисков и начал с книжного магазина в Симоносэки, откуда она отправляла рукописи.

Тут дело сдвинулось с мёртвой точки – через магазин я вышел на родственников Мисудзу и наконец узнал, что её младший брат Камияма Гасукэ живёт в Токио. Шёл уже шестнадцатый год с тех пор, как я познакомился с «Хорошим уловом». Её брат бережно хранил у себя трёхтомный сборник детских стихов, собственноручно написанный Мисудзу. В нём оказалось 512 произведений – их количество более чем в пять раз превышает число опубликованных работ. Он также рассказал мне о Мисудзу.



Три рукописных книги

Недолгая жизнь Мисудзу

Канэко Мисудзу (настоящее имя Тэру) родилась 11 апреля 1903 года в деревне Сэндзаки уезда Оцу в префектуре Ямагути (в настоящее время район Сэндзаки города Нагато), она была старшей дочерью Канэко Сёносукэ и его жены Мити. У неё тогда был брат Кэнсукэ, на два года старше неё, и бабушка, Умэ.

Двумя годами позже родился её младший брат Масахиро (позже он работал как режиссёр и автор текстов под псевдонимом Камияма Гасукэ), а в следующем году Сёносукэ умер. Семья Канэко при поддержке семьи Камияма, в которую вышла замуж Фудзи, младшая сестра Мити, и которая держала в Симоносэки книжный магазин «Камияма бунъэйдо», открыла книжный магазин «Канэко бунъэйдо».

В 1907 году Масахиро усыновила семья Камияма, у которой не было наследника.



Канэко Мисудзу в школьные годы

В 1916 году Мисудзу закончила обычную начальную школу Сэтодзаки и поступила в старшую школу Оцу для девочек. Это была послушная, весёлая и добрая девочка, у неё были отличные оценки, и её любили все в её классе. Когда она училась в третьем классе этой школы для девочек, Фудзи умерла, и Мити, её мать, заняла её место в книжном магазине «Камияма бунъэйдо».

В 1923 году, через три года после окончания школы для девочек, Мисудзу стала единственной продавщицей «Камияма бунъэйдо», где жила её мать, и начала писать детские стихи, а примерно через месяц под псевдонимом Канэко Мисудзу послала их в четыре журнала, в том числе в «Детские истории». Все они были опубликованы. С тех пор она посылала рукописи в основном в «Детские истории».

По настоянию дяди она в 1926 году вышла замуж, а в ноябре у неё родилась дочь Фусаэ. Однако муж хотел, чтобы Мисузу была только женой и матерью, и строго запретил писать стихи и вести переписку с коллегами по творчеству. Из-за этого Мисудзу набело переписала стихи в трёхтомник, сделав одну копию для Сайдзё Ясо, а другую – для Масахиро, и прекратила писать.

В конце концов жизнь с мужем истощила её морально и физически, она развелась с ним. Мисудзу хотела оформить опеку над Фусаэ, но по закону того времени родительские права были только у мужа. Она обсуждала с ним это несколько раз, он был против, и Мисудзу за день до того, как муж должен был приехать и забрать дочь, оставила ему предсмертную записку, в которой просила оставить дочь её матери, Мити. Утром 10 марта 1930 года она покончила с собой, прожив всего 26 лет.

Солнечный мир Мисудзу

Произведения Канэко Мисудзу, более чем на полвека преданные забвению, в 1984 году увидели свет в виде «Полного собрания сочинений Канэко Мисудзу» (изд-во JULA), основанного на трёх сборниках стихов, которые хранил Камияма Гасукэ. Сейчас они входят в учебники родного языка для начальной школы и известны не только в Японии, их перевели более чем на десять языков. Возможно, причина успеха её стихов заключается в тех отличиях обычной поэзии и детских стихов, о которых мне говорил мой учитель, поэт Мадо Митио: «Поэзия описывает ваши открытия и эмоции, а детские стихи копают глубже, чтобы вы могли поделиться своими открытиями и эмоциями со всеми».

Мисудзу пользуется всеобщей любовью, поскольку пела для всех то, что ощущала внутри себя, это привлекает людей – наверное они находят в её детских стихах то, что чувствуют сами, но не могли до сих пор выразить, и это наполняет их счастьем.

В конце этой статьи я хотел бы представить стихотворение «К свету!».

К свету! К свету!

К свету! Каждым листочком

К солнцу тянись, Трава под кустами! К свету!

К свету! Крылья расправьте,

Летите к огню, Ночные букашки! К свету!

К свету! Туда, где хоть чуточку

Просторнее и светит солнце, Бегите, городские дети!

Я сам разделяю чувства, выраженные в этих стихах «К свету!».

Музыкальное послание «К свету!» из разных стран

Стихи Канэко Мисудзу, «Полное собрание сочинений Канэко Мисудзу» (изд-во JULA)

Фотографии предоставлены «Обществом сохранения творчества Канэко Мисудзу»

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