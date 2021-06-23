Животные за работой (1): кошка Мако – талисман лотерейного киоска

Животные за работой: как домашние любимцы в Японии помогают людям

Статуэтки кошек манэкинэко – популярный талисман в Японии. В токийском лотерейном киоске живёт белоснежная кошка Мако – живое воплощение манэкинэко. С тех пор, как она взяла шефство над киоском своих хозяев, сумма выигрышей по купленным здесь билетам достигла 2,6 миллиардов йен. Многие приезжают издалека, чтобы приобрести лотерейный билет именно в этом киоске.

Символ удачи

Лотерея такаракудзи – привычное явление для многих японцев. Потратив несколько сотен йен на билет, вы обретаете надежду на крупный выигрыш. В Японии имеется около 8 000 киосков, продающих лотерейные билеты, однако киоск в токийском районе Эдогава считается особенным. Говорят, что местный талисман, белоснежная кошка Мако, помогает выигрывать крупные суммы.



Вывеска лотерейного киоска с кошкой Мако

Нас приветствуют хозяин киоска Ёсида Сэйити, его младший брат Тосиаки и «живая манэкинэко» – кошка Мако. Считается, что манэкинэко приносят удачу в бизнесе и привлекают клиентов, поэтому эти керамические фигурки часто украшают вход в магазины и рестораны, однако сегодня нас ожидала встреча с живой манэкинэко, служащей талисманом для посетителей лотерейного киоска.

«Десять лет назад моя мать пошла посмотреть на родившихся у соседки котят. Она влюбилась в одного котёнка с первого взгляда и принесла его домой. Так у нас появилась Мако», – рассказывает Сэйити.

Мать назвала котёнка Мако по имени кошки, жившей в семье, когда Сэйити был маленьким, и баловала её как собственную дочь.

«Подросшая Мако стала приходить в киоск, и в новогодней лотерее купленный у нас билет выиграл крупную сумму».



Владелец киоска Ёсида Сэйити с Мако на руках и его младший брат Тосиаки

Живая манэкинэко

«Если погладить Мако, выиграешь в лотерею. Это живая манэкинэко», – слухи о киоске стали привлекать покупателей со всей страны.

Кончик пушистого хвоста Мако немного загнут, но это только добавляет ей популярности – крючок может зацепить удачу. В некоторых странах Европы таких кошек считают символом удачи.



Крючковатый хвост Мако

Из-за пандемии коронавируса владельцам приходится ограничивать контакты посетителей с Мако, но раньше многие покупатели гладили кошку, чтобы она принесла им удачу в лотерее. Выигравшие приносили Мако вкусные подарки в знак благодарности.

За десять лет 29 проданных в киоске билетов выиграли крупные суммы общей стоимостью 2,6 миллиарда йен.

Местная любимица

В жизни Мако случались и трагические эпизоды. Два года назад умерла её 87-летняя хозяйка Цуя, мать Сэйити. «Мако искала мать по всему дому, мяукала, будто звала её – душераздирающеее зрелище. Даже сейчас она не полностью оправилась от потери. Ни один мужчина не способен заменить материнскую заботу»



Мако рядом с фотографией покойной хозяйки Цуя

Когда в половине девятого открывается киоск, соседи приходят поздороваться с Мако, спросить, как у неё дела. «Раньше все приходили поздороваться с матерью, осведомиться о здоровье, – вспоминает Сэйити. – Такое ощущение, что Мако заменяет мать в нашей семье».

Мако, хранимая заботливым взглядом покойной хозяйки Цуя, продолжает приносить удачу своим клиентам.

Информация Кличка: Мако Возраст: 10 лет, пол: женский Род службы: приносить удачу в лотерее своим покупателям Место работы: Киоск «Йосида Сётэн» на перекрёстке Кэйо Адрес: Токио, Эдогава-ку, Комацугава 1-8-11 http://www.takara-kuji.com

Фотография к заголовку: кошка Мако на своём посту в лотерейном киоске братьев Ёсида

Фотографии Ямагути Норико