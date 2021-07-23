Животные за работой (2): собака Креа в начальной школе Святой Маргариты

Животные за работой: как домашние любимцы в Японии помогают людям

Вторая статья из серии «Животные за работой» посвящена лабрадору Креа из начальной женской школы Святой Маргариты в токийском районе Сугинами. Собака является частью программы эмоционального развития детей с помощью животных. Мы посетили школу, чтобы понаблюдать за взаимодействием детей и собаки.

Школьная собака

Когда классный руководитель Ёсида Таро впервые привёл собаку в первый класс, поднялся страшный шум. «Какая прелесть!», – закричала одна девочка. «Ведите себя потише. Если человек, которого вы видите впервые, громко закричит, вы испугаетесь. То же самое происходит с собаками», – объясняет учитель. Вместе с лабрадором по имени Креа он обходит класс, а затем собака с удовольствием растягивается на полу.



Лабрадор Креа работает в школе с октября 2016 года

Креа – это племенная собака из Ассоциации разведения собак-поводырей «Ай Мэйт», но сейчас она работает в начальной школе Святой Маргариты. Первая собака появилась здесь в 2003 году после того, как одна ученица, испытывающая трудности с адаптацией, обмолвилась: «Было бы здорово, если в школе появилась собака». Ёсида, услышав эти слова, решил разработать программу эмоционального развития школьников с помощью животных. «Чтобы подобрать подходящую породу собаки, ушло много времени. Сначала я хотел остановиться на карликовом пуделе, он небольшой и почти не линяет. Но потом мы поняли, что активным детям нужна более крупная собака, и выбрали эрдельтерьера – самого крупного представителя породы терьеров».



Креа сопровождает учителя, везущего в класс её полуторамесячных щенят

Печаль прощания и рождение новой жизни

Первая школьная собака по имени Бадди провела в школе всю свою жизнь и родила здесь два помёта щенят. «Бадди умерла в возрасте 12 лет. Второй школьной собакой стала её дочь Линк, затем появилась Уилл, приехавшая из шелтера в Фукусиме после землетрясения и цунами в марте 2011 года. Когда они умирали, мы проводили прощание в часовне, и дети до сих пор помнят эти церемонии». Сейчас в школе две собаки – Креа и племянница Бадди по имени Верона. Весной нынешнего года у Креа появилось четвёртое потомство.



На переменах дежурные шестиклассники приходят ухаживать за щенками

«С тех пор, как в школе появилась Бадди, все дети получили возможность хотя бы раз за 6 лет учёбы увидеть её потомство. Когда дети становятся свидетелями появления новой жизни, они осознают, сколько радости принесло семье их собственное рождение».

Детей допускают к щенкам на третий день после рождения, и они могут каждый день наблюдать за их развитием.

«Когда дети видят, как мать-собака вылизывает щенков после того, как они сходили в туалет, им это кажется грязным, но если спросить детей «А мама и папа тоже говорили «Грязно», когда меняли тебе подгузник?», они радостно отвечают «Конечно нет!». И первоклассники, и шестиклассники реагируют одинаково», – рассказывает Ёсида.

В этот день первоклассников, впервые встретившихся с Креа, ожидал ещё один сюрприз. Им выделили время для общения с девятью щенками Креа.



Первоклассницы общаются с одним из щенков Креа

Креа немного нервничает, когда дети берут щенков на руки, но никогда не лает и не сердится на детей. Школьная собака доверяет детям, которые принимают её потомство в своё сообщество.



Креа и Верона резвятся на школьном дворе

Информация Кличка: Креа Возраст: 5 лет, пол: женский Род службы: ходить в школу, участвовать в уроках и мероприятиях, играть с детьми на переменах Место работы: начальная школа Святой Маргариты Адрес: Токио, Сунигами-ку, Кугаяма 4-29-60 https://es.rikkyojogakuin.ac.jp

Фотография к заголовку: школьная собака Креа на встрече с первоклассниками в школе Святой Маргариты