Животные за работой (3): козы помогают содержать территорию детского центра ухоженной и опрятной

Животные за работой: как домашние любимцы в Японии помогают людям

В третьей части цикла «Животные за работой» мы посетим центр «Симада Рёику», приют для детей-инвалидов в восточной части Токио. В штате работает компания коз, которые помогают ухаживать за территорией, а также радуют жителей и посетителей центра.

Природный дизайн ландшафта

Крутые террасированные склоны за центром «Симада Рёику» переливаются на солнце. «Ещё несколько лет назад в этом районе царил беспорядок, – говорит Морикубо Маюми, руководящая административным отделом лечебного учреждения в г. Тама в Токио. – Однако благодаря нашей команде коз, работающих с озеленением, он теперь всегда выглядит безупречно».



Одна из коз в центре «Симада Рёику» щиплет траву. В учреждении используют животных, чтобы контролировать рост сорняков и травы на территории

Три козы выглядят маленькими белыми точками на зеленых склонах. Неспешно поедая зелень, они поддерживают в ухоженном виде около 6000 квадратных метров земли за объектом.

Центр открылся в 1961 году как первое учреждение по уходу в Японии, предназначенное для детей с тяжёлыми физическими и умственными недостатками. Сегодня здесь также заботятся о молодых людях с ограниченными возможностями развития.

Морикубо говорит, что ей пришла в голову идея использовать коз на территории после того, как она увидела, как несколько животных ощипывают траву на стоянке возле станции. «Я подумала, что это отличный способ косить траву!, – восклицает она. – Когда я наткнулась на номер телефона службы на рекламном щите, я сразу позвонила».

Икэдзаки Макото из Alpha Green ответил на звонок. Он возглавляет компанию, специализирующуюся на покрытиях насыпей и других склонов. Около 15 лет назад компания также начала сдавать коз клиентам в аренду. «Стричь траву на крутых склонах сложно, – говорит Икезаки. – Но только не козам!».



Икэдзаки Макото (слева) из Alpha Green и Морикубо Маюми из Центра «Симада Рёику»

Идеальная стрижка газонов

По словам Икэдзаки, пастбищный инстинкт коз дает им явное преимущество перед людьми в деле контроля за зеленью. Человек с триммером для сорняков может очистить заросший участок за пару часов, но стрижку нужно будет повторять каждые несколько недель, когда трава вновь отрастёт, однако постоянным ощипыванием козы делают почвенный покров сравнительно ровным и он всегда хорошо выглядит. Животные, обладающие естественными способностями к лазанию, также могут легко преодолевать крутые склоны – такие, как в центре – для человека это сложная и опасная местность.

Кроме того, пищеварительный тракт коз уничтожает обрезанную траву, и нет отходов, которые нужно выбрасывать. Икэдзаки отмечает, что получающийся помёт удобряет почву и почти не имеет запаха, поскольку состоит из переваренных растений. Он также указывает, что такой уход за ландшафтом при помощи коз также экологически безвреден. Метан, мощный парниковый газ, являющийся побочным продуктом животноводства, стал серьёзной проблемой в последние годы, но в Японии лишь небольшое количество коз используется для очистки земель, и количество газа, производимого в результате таких работ, незначительно.

После посещения учреждения для оценки состояния территории Икэдзаки приступил к работе. «Мы сразу пришли к соглашению, – говорит он. – С таким количеством вкусных растений это было идеальное место для наших коз».



Исоко, лидер группы, усердно работает

Из Alpha Green в центр отправили трёх коз – Исоко, Касуми и Ю. Группа, не теряя времени, взялась за работу. Козы потребляют около 10% своего веса каждый день, для трёх коз это составляет около 15 кг листвы.

Козья терапия

Морикубо благодарна козам за то, что они взяли под контроль зелень, что, по её словам, «совершенно не хватало времени». Она также выражает признательность трём животным за успокаивающий эффект, который они оказывают в центре. «Они – наши маленькие суперзвёзды».

Она отмечает, что коз стали использовать и для терапии. «У жителей центра вошло в привычку проведывать коз, – говорит она. – Люди ходят по территории или смотрят из окон, чтобы проверить, чем они занимаются. В хорошую погоду штатные врачи любят выводить пациентов на скамейки во дворе, совмещая консультации с наблюдением за козами».



Команда коз отдыхает в тени

Исоко выступает в роли лидера группы, контролируя другую козу, Касуми, и козла Ю. С апреля по октябрь животные пасутся на территории, а затем возвращаются домой на ранчо, где живут в более прохладные месяцы. «Это было печальное время, когда они уехали домой первой осенью, – вспоминает Морикубо. – Жители с тоской осматривали склон холма в ​​поисках Исоко и её друзей, а некоторые даже плакали, узнав, что козы на время ушли».

Козы уже четвёртый год служат в центре. Alpha Green позволяет клиентам выбирать конкретных животных из своего ассортимента, и по многочисленным просьбам то же трио возвращается каждую весну. К моменту публикации этой статьи их можно будет вновь увидеть в центре, где они будут вновь радостно грызть траву и сорняки, греясь под обожающими взглядами своих поклонников.



Икэдзаки угощает коз побегами лозы кудзу, одним из их любимых блюд. На заднем плане виднеется укрытие от дождя для коз, животные не любят влажную погоду

Профиль Имя: Исоко Возраст: 5 лет, пол: женский Род службы: ощипывание травы и сорняков для ухода за территорией Место работы: Медицинский центр для детей-инвалидов «Симада Рёику» (направлена на работу компанией Green Alpha)

Фотография к заголовку: Три козы центра «Симада Рёику» пасутся на склоне (все фотографии сделаны Ямагути Норико)