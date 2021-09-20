Животные за работой (4): «лошадь богов» Кирара и древние связи святилищ с лошадьми

Животные за работой: как домашние любимцы в Японии помогают людям

Цикл «Животные за работой» знакомит с рабочими животными в Японии, которые своим присутствием исцеляют и обогащают жизнь людей. Четвёртая статья цикла посвящена Кирара – пони, который исполняет роль симмэ, «лошади богов», то есть верхового животного божества, в святилище Кумано в токийском районе Кацусика.

Таблички эма в святилищах как отголосок практики содержания «лошадей богов»

С древних времён в японских святилищах было принято держать «лошадей богов» симмэ, служивших верховыми животными божества, однако из-за сложности содержания лошадей их постепенно заменили статуи лошадей и таблички-подношения эма, и в наше время лишь в некоторых святилищах по-прежнему держат настоящих лошадей.



Кирара возле табличек-подношений эма, на которых прихожане записывают свои желания

Святилище Гоходзан Кумано, расположенное в Татэиси в токийском районе Кацусика, имеет долгую историю, оно построено в середине периода Хэйан (794-1192), и известно также благодаря связи с жизнью знаменитого мага-оммёдзи Абэ Сэймэя.

При святилище живут три симпатичных симмэ.

Священник Тисима Сюндзи рассказывает: «Шотландская пони Кирара – уже бабушка, в этом году ей исполнилось 27 лет, но она всё ещё бодра и здорова. Она –лидер симмэ, ей подчиняются два мерина».

Тисима родился на Хоккайдо, его дед был тренером верховой езды, а отец – жокеем, и, по его словам, с детства лошади всегда были где-нибудь рядом.

Он сам раньше участвовал в соревнованиях по верховой езде и преподавал в школе верховой езды Японской ассоциации скачек (JRA), но стал священником по стечению обстоятельств.

«Я думал, что в святилище обязательно должны быть симмэ, и, к счастью, я профессионально занимался лошадьми. В декабре 2000 года я получил Кирару с ранчо на Хоккайдо», – говорит он.

Кираре было 6 лет, когда она попала в святилище Кумано. У людей это соответствует возрасту примерно лет в 25, и ей понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому окружению.

Кирара и детские паломничества Сити-го-сан

«При святилище Кумано есть детский сад, там шумно, маленькие дети кричат и шумят игрушками, – со смехом говорит Тисима. – Поначалу лошадь вела себя беспокойно, но через какое-то время, когда на выходных детский сад не работа, она стала грустить».

На территории святилища есть площадка, где дети и лошади могут играть вместе.



Пожилая пони Кирара дружит с детьми из детского сада

Дети ухаживают за пони и катаются верхом, учась взаимодействовать с животными-друзьями всем телом. «Лошади гораздо более прямолинейны, чем люди, они прямо показывают свои эмоции, когда им что-то не нравится, или когда радуются, получив лакомство, и это очень хорошо для развития детской психики. Лошадь тоже прекрасно понимает свою роль и представляет, как обращаться с детьми».

В 2011 году в святилище появилась мини-пони Тёко, а в 2019 году – японская пони Банира, и теперь они втроём живут насыщенной жизнью в качестве детских товарищей по играм, верховых животных богов и приветствуют посетителей святилища.

Важную роль они играют и при поездках в запряжённой лошадью повозке по территории святилища, которые устраивают ежегодно во время осеннего паломничества Ситигосан, когда молятся о благополучном взрослении детей.

«Таким образом, наше святилище имеет особенно близкие связи с животными, и с октября мы будем молиться за здоровье и долголетие домашних животных в день Лошади каждого месяца, поскольку у нас живут лошади».



Раньше Кирара возила повозку во время паломничеств Ситигосан, но сейчас она передала эстафету молодым Тёко и Банила (предоставлено святилищем Кумано)

И ещё одно приятное сообщение от Тисимы: «На ранчо в Тибе моя лошадь в апреле родила белого жеребёнка, так что когда-нибудь в компании симмэ Кумано может появиться и чистокровная верховая лошадь».

Говорят, что святилище Кумано построено на пятиугольном водозащитном барьере, который при посещении этого района, страдавшего от наводнений, создал Абэ Сэймэй более 1000 лет назад в середине периода Хэйан на основе теории пяти элементов учения Оммёдо.

В нашу эпоху Рэйва здесь молятся о мире для всех живых существ, оберегаемых тремя «лошадьми богов» симмэ.

Профиль Имя: Кирара Возраст: 27 лет Основная работа: «лошадь богов», всегда готова к выполнению своих обязанностей; приветствует паломников, играет с детьми в детском саду Место работы: святилище Гоходзан Кумано, 8-44-31 Tateishi, Katsushika-ku, Токио http://jinjya.kumano-kids.com

Фотография к заголовку: Кирара гуляет по территории святилища Кумано со священником Тисимой Сюндзи (все фотографии сделаны Ямагути Норико)