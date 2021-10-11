Война между родами Тайра и Минамото как источник авторитета воинских родов

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

Сериал NHK 2022 года «Тринадцать человек из Камакурского дворца» будет посвящён жизни Ходзё Ёситоки, который в своё время встретил Минамото-но Ёритомо и благодаря этой встрече из провинциальных аристократов возвысился до позиции фактического верховного правителя страны. Основными действующими лицами будут Тайра-но Киёмори, Минамото-но Ёритомо и Минамото-но Ёсицунэ, и первая половина сериала будет изображать борьбу между родами Тайра и Минамото во время войны Гэмпэй (1180-1185). Соперничавшие более 800 лет назад семейства Минамото и Тайра в представлениях японцев стали не только основателями самурайского общества, но и определили структуру феодального общества в период Сражающихся провинций (Сэнгоку) и в период Эдо, а также оказали влияние на культуру и после эпохи Мэйдзи. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу, которых называют «тремя героями периода Сэнгоку», также старались использовать престиж выходцев из родов Тайра и Минамото.

Фамильное имя, дарованное императором

Род Минамото, который также по китайскому произношению иероглифов называют Гэндзи, и род Тайра (Хэйкэ) являлись потомками императорской семьи, то есть это потомки князей, утратившие статус членов императорского дома.

В древней Японии при именовании людей была принята «система удзи-кабанэ». Родовое имя удзи говорило о происхождении из того или иного рода, кабанэ указывало на статус.

Например, самый могущественный в период Асука (538-710) род Сога имел фамильное имя (удзи) Сога, и ранг (кабанэ) Ооми, «министр», высшая должность при дворе.

В случае Минамото и Тайра, низведенных в ранг вассалов императорского дома, их фамильные имена соответствуют удзи у более древних родов, но в тот период такие имена уже называли «фамилиями» (сэй). Их кабанэ обозначалось словом асон, «вассал императорского дома».

Таким образом, полное именование Ёритомо и Киёмори звучало как Минамото-но асон Ёритомо и Тайра-но асон Киёмори.

Четыре могущественных рода – Минамото, Тайра, Фудзивара и Татибана – получили общее название Гэмпэй токицу (源平藤橘), «Минамото, Тайра, Фудзивара и Татибана», эти имена стояли у истоков формирования японской системы фамилий.

Стоит отметить, что семейства с фамилиями Минамото и Тайра были не только воинскими как те, из которых происходили Ёритомо и Киёмори. Были и аристократические семьи – кугэ Тайра и кугэ Минамото.

Жена Киёмори, Токико, происходила из семьи Тосё рода кугэ Тайра, а во времена ближе к нам Ивакура Томоми (1825-1883), деятель периода конца сёгуната Токугава, был выходцем из боковой ветви семьи Кога, входившей в род кугэ Минамото.

Успехами на воинском поприще прославились Камму-Хэйси, то есть Тайра, являвшиеся потомками императора Камму (50-й император, правил в 781-806 гг.), и Сэйва-Гэндзи, происходившие от императора Сэйва (56-й император, правил в 858-876 гг.).

Камму-Хэйси и Сэйва-Гэндзи многократно разделялись на новые семейства, множество Минамото обосновалось в землях Синано, Сэццу, Ямато, Каи, Хитати, Кавати и других, многие из Тайра жили в Бандо, Исэ и других восточных землях; сконцентрировав огромную военную силу, в конце концов они смогли отстранить от власти столичную аристократию.



Минамото-но Ёринобу, считающийся предком рода Кавати-Гэндзи, дед Минамото-но Ёсииэ, изображённого на иллюстрации к заголовку. Его потомками были также Минамото-но Ёритомо, Минамото-но Ёсинака, Асикага Такаудзи и Нитта Ёсисада (сборник биографий Дзэнкэн кодзицу, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Ёритомо был потомком рода Кавати-Гэндзи, то есть Минамото из земли Кавати, а Киёмори происходил из Исэ-Хэйси, то есть Тайра из земли Исэ.

Кроме того, род Ходзё, который поддерживал Ёритомо в войне Гэмпэй, а затем стал фактически правящим родом в Камакурском сёгунате, считается частью рода Исэ-Хэйси (хотя иногда высказываются сомнения в этом), а семейства Тиба и Миура в регионе Канто, которые тоже приняли сторону Ёритомо, относят к Бандо-Хэйси, то есть Тайра из земель Бандо.

Род сёгунов Асикага при сёгунате Муромати относился к Кавати-Гэндзи. Защищавшие сёгунат семейства Хосокава, Сиба и Имагава также являлись ветвями дома Асикага.

Знаменитый военачальник периода Сражающихся провинций (период Сэнгоку, 1493-1590) Такэда Сингэн происходил из Каи-Нэндзи, то есть Минамото земли Каи, а род Нагао, из которого происходил Уэсуги Кэнсин, был частью Бандо-Хэйси.

Мы перечислили лишь небольшую часть, а вообще из родов Минамото и Тайра произошло множество могущественных самурайских семейств.

Три объединителя Японии также использовали престиж родов Минамото и Тайра

В период Сражающихся провинций воевали не только настоящие потомки Тайра и Минамото, тогда за счёт мудрости и умелого использования военной силы смогли проявить себя и неродовитые полевые командиры. Среди них особенно выделялись Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу, которых называют «тремя героями периода Сэнгоку».

Считается, что никто из них не был потомком родов Тайра и Минамото, но все они хотели использовать такую родословную.

Нобунага называет себя Тайра. Полное имя Нобунаги – Ода Кадзуса-но сукэ Тайра-но асон Нобунага (иногда может быть опущено название должности наместника земли Кадзуса, Кадзуса-но сукэ).

Из нескольких исторических источников известно, что начиная с годов Гэнки (1570-1573) Нобунага стал заявлять о своём происхождении от Тайра-но Сукэмори, внука Тайра-но Киёмори. Примерно в то время он сражался против так называемой «сети для поимки Нобунаги», в которую входили Асаи Нагамаса, Асакура Ёсикагэ и Исияма Хонгандзи.

Однако известна сделанная в 18 году Тэммон (1549) его подпись «Фудзивара» на бирке (табличке с указом о запрете, т. н. «Документ Като»). Говорят, что Нобунага родился в семье священника святилища Ота Цуруги в Этидзэн (современная префектура Фукуи), который вёл происхождение от Фудзивара.

Существует также заслуживающее внимания мнение, что священник святилища Ота Цуруги происходил из рода Имбэ, выполнявшего ритуальные функции, но сам Нобунага никогда не использовал эту фамилию.

Согласно одной из теорий, причина, по которой он внезапно стал называть себя Тайра, заключалась в идее «чередования Минамото и Тайра», то есть смены этих двух родов у власти в порядке Тайра-но Киёмори (Тайра) → Минамото-но Ёритомо (Минамото) → род Ходзё (Тайра) → сёгуны Асикага (Минамото).

Эта идея чередования, похоже, была популярной ещё со времен периода Муромати (1336-1573), хотя и неизвестно, насколько верил в неё Нобунага.

Токугава Иэясу возводил своё происхождение к Минамото.

Изначально фамилия Иэясу – Мацудайра. Это был небольшой род, проживавший в городке Мацудайра (сейчас – город Тоёта, префектура Айти) в земле Микава.

Предки рода Мацудайра жили в деревне Токугава-го (得川郷) поместья Нитта в земле Кодзукэ (сейчас – территория города Ота в пров. Гумма; по другой версии, название деревни читалось как Эгава-го), и род происходил от семейства Сэрада, ветви рода Нитта из Кавати-Гэндзи.

Таким образом, исходя из преемственности родословной от Сэрада до Мацудайра, Иэясу как потомок этих родов стал указывать своё происхождение от престижного рода Минамото.

В 9 году Эйроку (1566) он изменил свою фамилию с Мацудайра на Токугава (徳川). Основателем рода Сэрада был Токугава Ёсисуэ (得川義季), и Иэясу использовал его фамилию, изменив первый иероглиф на 徳, «добродетель».

Примерно в то же время он менял фамилию с Минамото на Фудзивара, чтобы получить нижнюю степень пятого придворного ранга – наименьшую, необходимую для того, чтобы быть допущенным ко двору, и придворную должность правителя земли Микава. Поскольку в прошлом представители семейства Сэрада из рода Сэйва-Гэндзи никогда не назначались на эту должность, в порядке исключения он изменил фамилию на Фудзивара для назначения. Потом он просто отказался от использования этой фамилии и вернулся к Минамото – есть разные версии относительно того, когда он это сделал, но, вероятно, это происходило в 14-16 годах Тэнсё (1586-1588). Он легко менял фамилии по своему желанию, и в результате полное имя его звучит как Токугава Дзиро Сабуро Минамото-но асон Иэясу.



Имена Токугавы Иэясу. Иллюстрация Сато Тадаси

Таким образом, Иэясу в разное время использовал разные фамилии, но в конце концов вернулся к фамилии Минамото и далее подписывался как «старший советник (дайнагон) Минамото-но асон», «старшего второго ранга Минамото-но асон» (оба варианта – в документах 19 года Тэнсё (1591)) и т. п., после названия должности или ранга указывая «Минамото-но асон».

Получив должность сёгуна, он сохранил фамилию Минамото, и престиж этого рода подкреплял авторитет рода Токугава в период Эдо (1603-1868).

Выбор фамилий Хидэёси

Хидэёси выбрал для себя фамилию Тайра, начав использовать её в полном имени после того, как Ода Нобунага, его господин, погиб во время инцидента в храме Хоннодзи в 10 году Тэнсё (1582). Вероятно, он в этом подражал Нобунаге.

Однако Хидэёси на этом не остановился. Для назначения его канцлером (кампаку) в 1585 году ему помог аристократ Коноэ Сакихиса, и он был усыновлён семьёй Коноэ, ветвью рода Фудзивара, и сменил фамилию с Тайра на Фудзивара, а в следующем году он учредил новую фамилию Тоётоми, которая использовалась в одном ряду со старыми фамилиями Минамото, Тайра, Фудзивара и Татибана, и из сословия воинов-буси перешёл в аристократы.



Для Хидэёси фамилия Тайра была удобной только некоторое время. Иллюстрация Сато Тадаси

За исключением Хидэёси, военные лидеры стремились использовать фамилии Минамото и Тайра – они имели особое значение среди самурайских родов. Огромный престиж этих фамилий впечатлял людей, и трое объединителей Японии в подходящее время пользовались их авторитетом.

Изображение к заголовку: Минамото-но Ёсииэ, возглавлявший род Кавати-Гэндзи и предок Ёритомо. Носил также прозвище Хатиман Таро и способствовал повышению зародившегося сословия самураев. Изображение из сборника биографий великих исторических деятелей и мудрецов «Дзэнкэн кодзицу», где назван как Минамото-но асон Ёсииэ (коллекция Национальной парламентской библиотеки)