Почему японцы не любят Минамото-но Ёритомо?

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

Скоро начнут транслировать исторический сериал «13 вассалов Камакурского правителя» национальной телерадиокорпорации NHK. Поклонники исторических сериалов заинтригованы – как актёр Оидзуми Ё покажет Минамото-но Ёритомо? Это связано с тем, что Ёритомо не пользуется в Японии популярностью, хотя и является важной исторической фигурой и часто появляется в исторических постановках. Немало зрителей уверены, что подача характера персонажа является ключом к успеху сериала, и этот не будет исключением.

Коварный, но не умевший воевать Ёритомо?

Я занимаюсь редактированием журналов, связанных с историей, благодаря этому у меня есть возможность знакомиться с результатами опросов читателей, и я никогда не видел, чтобы Ёритомо занимал высокие места в рейтинге исторических личностей, статьи о которых хотелось бы прочесть.

Но и если прислушаться к голосам самых страстных любителей истории, то мы вряд ли услышим что-то хорошее о Ёритомо, скорее что-то вроде того, что он:

убил Минамото-но Ёсицунэ;

был подозрительным, коварным и безжалостным;

основал сёгунат Камакуры, но был вообще-то просто штандартом, формальным лидером самурайского сообщества;

не умел воевать;

не умел предвидеть будущее – после него было всего два сёгуна из рода Минамото, после чего линия его потомков прервалась.

Таковы основные представления о Минамото-но Ёритомо.

У любителей истории, читающих книги специалистов, может сложиться какое-то другое мнение, но стереотипный образ Ёритомо у множества обычных людей примерно такой.

Каким же предстаёт Ёритомо в исторических сериалах, которые существенно влияют на формирование исторических преставлений японцев? Ёритомо появляется в семи ежегодных исторических сериалах NHK, а также в сериале «Мусасибо Бэнкэй» нового крупномасштабного формата исторического сериала NHK.

Сериалы, изображающие в том числе и Минамото-но Ёритомо

Название Год трансляции В роли Ёритомо Минамото-но Ёсицунэ 1966 Акутагава Хироси Новая повесть о доме Тайра 1972 Такахаси Кодзи Горящая трава 1979 Исидзака Кодзи (Мусасибо Бэнкэй) 1986 Сугавара Бунта Пламя 1993 Нагацука Кёдзо Ёсицунэ 2005 Накаи Киити Тайра-но Киёмори 2012 Окада Масаки 13 вассалов сёгуна Камакуры 2022 Оидзуми Ё

«Мусасибо Бэнкэй» транслировался в формате «нового большого исторического сериала», а не в как ежегодный исторический сериал (тайга дорама). В тот момент три ежегодных сериала подряд были посвящены событиям периода Эдо и более позднего времени, и «большой исторический сериал» создавался в формате, близком к привычным ежегодным историческим сериалам.

Главным героем Ёритомо является только в сериале «Горящая трава», но даже там он умирает в первой половине сериала, далее главным персонажем становится вдова Ёритомо, Ходзё Масако (её играет Ивасита Сима), и в целом запоминается скорее она, чем Ёритомо.

При этом Минамото-но Ёсицунэ и Тайра-но Киёмори посвящены по два сериала – уже из этого можно предположить, что Ёритомо считался менее популярным деятелем, чем другие исторические личности той же эпохи.

Невозможно отбросить и его имидж слабого военачальника. Любителям истории нравятся сильные, как демоны, герои – Такэда Сингэн, Уэсуги Кэнсин, пускай они и из другого времени. Ёритомо же оставался в Камакуре и отдавал приказы, а сражались его младшие братья – Ёсицунэ и Нориёри. В 4 году Дзисё (1180), когда он только собрал войска, чтобы выступить против Тайра, их войска нанесли ему поражение в битве при Исибасияме, из-за чего за ним закрепился имидж слабого полководца.



Гравюра «Картина подвигов Такацуны при Исибасияме» (Исибасияма такацуна сингари комэй дзу), основанная на слухах, будто бы Ёритомо, проигравший битву, скрывался в дупле, а Кадзивара Кагэтоки, в то время служивший роду Тайра, сделал вид, что не заметил его и позволил бежать. Эта история способствовала появлению имиджа Ёритомо как неумелого полководца (коллекция фонда Touken World Foundation, корп. «Токэн»)

Ёритомо, умело владевший языком столичной знати и наречием самураев Восточных земель

Сказанное выше отражает имидж Ёритомо среди обычных японцев, специалисты же видят его по-разному. Здесь я хочу представить взгляды двух исследователей.

Один из них – Хосокава Сигэо, приглашённый преподаватель Университета Кокугакуин, президент научного Общества изучения средневековых мятежей, автор книги «Самурайское войско Ёритомо: Камакурский правитель, ближние вассалы и их база в Камакуре» (изд-во «Асахи синсё»). Вот как он представляет Ёритомо: «Было бы неправильно думать о нём как о только формальном предводителе, он был сильным лидером. Без Ёритомо не сложилась бы камакурская система. Кроме того, он прислушивался к людям, и вассалы-гокэнин высказывали свои мысли Ёритомо, активно участвуя в управлении. Вот почему смогла сложиться эта монолитная организация».

Другой историк – Ямамото Минами, куратор Историко-культурного музея Камакуры и автор книги «Историческая биография Ходзё Ёситоки: реальный образ могущественного правителя, учредившего правление самураев» (изд-во «Сёгаккан»). Он пишет: «Чтобы представить, каким был человек, стоит принять во внимание и мнение людей, живших в ту же эпоху. В дневнике “Драгоценные слова” (Гёкуё) аристократ Кудзё Канэдзанэ говорит: “Чрезвычайно деятельный, с сильной волей, ясным представлением о возможности успеха или поражения и чётким суждением о правильном и неправильном”, то есть характеризует его как самостоятельно мыслящего человека, который способен спокойно принимать правильные решения».

Говоря о Ёритомо, нельзя забывать о том, что он в качестве ссыльного 20 лет прожил в Хиругакодзима в земле Идзу. Этот опыт впоследствии ему помог.

Как пишет Хосокава, «В период ссылки Ёритомо не раз, вероятно, становился свидетелем свирепости самураев, и я думаю, что это помогло ему при создании сёгуната. Самураи региона Канто, с которыми Ёритомо создавал сёгунат, в глазах жителей Киото должны были выглядеть какой-то мафией – если вспыхивала ссора, то эти опасные типы доводили её до смертоубийства. Однако Ёритомо знавал такого ещё со времён смуты годов Хэйдзи. Это был Минамото-но Ёсихира по прозвищу Камакура Акугэнда, Злобный Гэнда из Камакуры.

Мне кажется, что Ёритомо мог подражать повадкам Акугэнды, чтобы вписаться в сообщество самураев и завоевать сердца этих свирепых людей».



Портрет, о котором говорят, что на нём изображён Минамото-но Ёритомо (слева). Согласно другой вполне допустимой версии, это Тадаёси, младший брат Асикага Такаудзи, основателя сёгуната Муромати, портрет не включают в школьные учебники, и настоящий образ Ёритомо остаётся загадкой (копия Историографического института Токийского университета); Минамото-но Ёсихира в «Новом виде тридцати шести призраков» (Сингата сандзю року кэй сэн), он был единокровным старшим братом Ёритомо (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Минамото-но Ёсихира был старшим из рождённых от наложниц сыном Ёситомо, отца Ёритомо, то есть приходился ему единокровным братом. Он был известен как свирепый самурай, и, вероятно, говорил на наречии самураев Бандо (современный регион Канто). Ёритомо познакомился с этим грубым в словах и поступках человеком, когда вместе с ним сражался во время смуты годов Хэйдзи (1160), и от него получил представление о том, что такое самураи. Таким образом, он мог вести себя подобно самураям Бандо, используя свой опыт общения с Акугэндой.

Ямамото усматривает в Ёритомо способность соответствовать образу авторитетного лидера, который подходил бы для организатора самурайского общества: «В “Моих скромных записках” (Гукансё, историческое сочинение начала периода Камакура, – прим. перев.) сказано, что на охоте он никогда не выпускал из руки свой лук, верхом догонял большого оленя, и, поравнявшись с ним, брал упреждение и поражал его стрелой. Встречаются упоминания того, что самураи Восточных земель Тогоку были покорены его лидерским авторитетом и боевым искусством. Можно утверждать, что они признавали в нём достойного лидера воинов-буси».

Способность Ёритомо поразить оленя должна была быть высоко оценена самураями, видевшими повод для гордости в военных умениях, ловкости и храбрости. Ёритомо вовсе не был слабым человеком.

Кроме того, в приводившемся выше комментарии Ямамото упоминает Кудзё Канэдзанэ и его описание лидерских способностей Ёритомо; немаловажным фактором было то, что Ёритомо мог говорить на равных со столичной аристократией. Хосокава пишет, что он совершенно нормально разговаривал с Канэдзанэ на столичном диалекте, когда приезжал в Киото в 1 году Кэнкю (1190): «Ёритомо, выступая в качестве босса мафии, использовал диалект земель Бандо, а с аристократами говорил на диалекте Киото – это было необычное “двуязычие” для того времени».

Таким образом, очень вероятно, что для камакурских вассалов-гокэнин Ёритомо был вызывающим уважение лидером, обладающим как воинскими умениями, так и интеллектуальными способностями.

Ёритомо и Ёсицунэ

Что можно сказать о безжалостном убийстве его брата Ёсицунэ, которого он посылал сражаться вместо себя? Ямамото признаёт безжалостность, но при этом в своём анализе затрагивает душевные порывы Ёритомо: «Поскольку он безжалостно расправился не только с врагами – домом Тайра и родом северных Фудзивара, но также и с семейством Ёсицунэ, стоит признать, что он действительно был безжалостен. Однако он всерьёз относился к божественным прорицаниям, силе примеров событий прошлого и чудесным знамениям, искренне верил в божеств (японские добуддийские верования) и в силу сутры Лотоса (верования, основанные на буддизме Махаяны), осознавал собственную безжалостность и мог ощущать себя слабым и нуждающимся в спасении человеком».

Хосокава же считает, что Ёритомо обвиняют в убийстве Ёсицунэ ошибочно: «Ёсицунэ сам пришёл к своей гибели. Исключительно умелый полководец, он был полностью лишён политического чутья. О Ёритомо говорят, что он сам не участвовал в войне Минамото и Тайра, но Камакура была главным штабом, он и не должен был его покидать. То, что об этом стали говорить таким образом, было вызвано сочувствием к Ёсицунэ».

Ёсицунэ было запрещено самовольно получать государственные должности от императорского двора без разрешения Ёритомо, но он всё же принял назначение младшим военачальником столичной стражи (кэбииси-но сёдзё), что вызвало подозрения в недостаточной лояльности.

Государственные должности – важный политический вопрос, который должен был быть предметом переговоров между Ёритомо и императорским двором, вопросом торга, и самовольные действия в такой ситуации могут вызвать искреннее недоумение – неужели Ёсицунэ настолько не понимал мотивы своего брата? Так что у Ёритомо были свои причины поступить так с Ёсицунэ, и нельзя всё списывать только на его безжалостность.

Последние годы сёгуна

Однако ситуация меняется в последующие годы – особенно после того, как в 8 году Кэнкю (1197) умерла его дочь Оо-химэ.

Она стала жертвой политических интриг – первого мужа Оо-химэ Ёритомо убил, намеревался выдать её за императора, но она умерла.

Ямамото говорит о последних годах жизни Ёритомо: «Должно быть, он жалел, что планы выдать Оо-химэ за императора не осуществились. Более того, система наследования власти сёгуна не была окончательно утверждена, он внезапно умер, не успев завершить задуманное. Я думаю, что если сравнивать его с Тайра-но Киёмори, то Ёритомо оставил менее заметный след, хотя ему и удалось уничтожить род Тайра и добиться временного процветания».

Можно сказать, что эта менее заметная историческая роль и стала причиной того, что в исторических сериалах Киёмори чаще выступает в качестве главного героя, чем Ёритомо.

Хосокава отмечает, что из-за смерти Оо-химэ Ёритомо начал терять душевное равновесие.

«Для него, вероятно, было большим ударом, что его дочь безвременно умерла, будучи политическим инструментом. Я думаю, что Ёритомо в то время страдал ожирением – возможно, у него был диабет. Похоже, что болезнь началась ещё до смерти Оо-химэ. Возможно, болезнь сказалась на его способности рассуждать и привела к новым жестоким действиям».

В 4 году Кэнкю (1193) Ёритомо приказал казнить Ёсисукэ, сына своего вассала-гокэнин Ясуда Ёсисада, за то, что тот отправил любовное послание фрейлине императорского двора. В следующем году Ёсисада тоже был обезглавлен.

Ёсисукэ совершил свой проступок во время важного для сёгуната официального мероприятия – поминальной службой в храме Якусидо монастыря Ёфукудзи, то есть он вызвал гнев тем, что допустил неподобающее поведение в такое время.

Кроме того, семья Ясуда происходила от рода Каи-Гэндзи, другого рода Минамото, не того, к которому принадлежал Ёритомо, и несомненно, что он был опасен для Ёритомо.

Однако был ещё один человек, которого уличили в передаче фрейлине любовного письма.

Это был Ходзё Ёситоки. Однако его не стали наказывать, поскольку это было не во время поминальной службы, и он не навлёк на себя такой гнев сёгуна. Ёситоки передал письмо в присутствии принцессы, и та фрейлина позднее стала его женой. Возможно, этот эпизод будет отражён в историческом сериале.

Это может также говорить и о том, что в то время Ёритомо уже начал особо выделять род Ходзё среди гокэнин. Для Ходзё это был опасный знак – правители нередко в преклонные годы начинали ошибочно оценивать своих родственников, и Ёритомо не был исключением.

В конце стоит сказать об отношениях между Ходзё Масако и Ёритомо. Ямамото пишет: «Масако, жена (Ёритомо), настолько известна как сильная женщина, что могло сложиться впечатление, будто она вертела своим беспощадным мужем, как хотела. Среди причин непопулярности Ёритомо это также нельзя упускать из виду».



Оо-химэ в книге «Зерцало воинов: собрание знаменитых личностей» (Мусякагами мэйдзин аиаи). Эта женщина с трагической судьбой может стать одной из ключевых фигур исторического сериала (слева); Масако из сборника биографий «Дзэнкэн кодзицу», после смерти Ёритомо её называли «монахиня-сёгун» (ама-сёгун) (оба источника из собрания Национальной парламентской библиотеки)

Минамото в конечном итоге лишаются реальной власти, управление сёгунатом переходит к роду Ходзё – жене Ёритомо Масако и её младшему брату Ёситоки. У японцев создалось впечатление, что произошло как в поговорке – «Одолжил козырёк над входом и лишился всего дома».

Камакура – город самураев, созданный правителем Камакуры Минамото-но Ёритомо, который оказался под сильным влиянием жены, стал одержим властью и внезапно умер... Крайне интересно, как этого человека изобразят в сериале «13 вассалов правителя Камакуры».

Изображение к заголовку: Портрет, о котором говорят, что на нём изображён Минамото-но Ёритомо, хотя это может быть и Асикага Тадаёси (копия Историографического института Токийского университета)