Страшный гнев Масако: инцидент Камэ-но маэ и Минамото-но Ёритомо

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

В японской истории известны несколько жён, чьи мужья не смели поднять головы. Знаменитые примеры – Хино Томико, жена Ёсимасы, восьмого сёгуна Асикага в период Муромати (1336-1573), и О-Го, чьим мужем был Токугава Хидэтада, второй сёгун сёгуната Эдо (1603-1868). Хотя современные исследования показывают, что в реальности они вели себя не так ужасно, но прославились они именно в таком качестве. Ходзё Масако, законная супруга Минамото-но Ёритомо, известна как образец «ужасной жены», и ярким проявлением её характера стал «инцидент с Камэ-но маэ».

Камэ-но маэ – таинственная любовница Ёритомо

В историческом сериале этого года «13 вассалов Камакурского правителя» Камэ-но маэ появляется под именем Камэ, её играет Эгути Норико. В сериале, когда Ёритомо потерпел поражение в битве при Исибасияме в 4 году Дзисё (1180) и бежал в провинцию Ава (в настоящее время – южная часть префектуры Тиба), он встречает эту женщину – она там показана как чужая жена.

В исторической хронике сёгуната Камакура «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами) Камэ-но маэ впервые упоминается в записи за 1 день 6 луны 1182 года как дочь «вступившего на Путь» (нюдо) Ёсибаси-но Таро. О нём ничего неизвестно, но по слову нюдо понятно, что это мирянин, постригшийся в монахи, а Ёсибаси – название местности.

Исходя из этого, в первую очередь можно предположить, что он жил в деревне Ёсибаси-го в земле Симоса (в настоящее время – северная часть преф. Тиба и западная часть преф. Ибараки), из-за чего, вероятно, создатели фильма и устроили их встречу на территории нынешней префектуры Тиба.



«Зерцало земель Востока» (Адзума кагами), запись за 1 день 6 луны 1 года Дзюэй, первое упоминание Камэ-но маэ. Там также сказано, что она была «лицом мила и сердцем кротка» (собрание Национального архива Японии)

Кроме того, в «Зерцале Восточных земель» о начале её отношений с Ёритомо написано, что она была при нём ещё с тех времён, когда он жил в Идзу, а тайно навещать её он стал с весны первого года Дзюэй. Таким образом, мы можем только сказать, что не знаем о её происхождении.

Кем бы она ни была, кажется вероятным, что она была любимой наложницей Ёритомо в первый год Дзюэй, а Масако о ней не знала.

Нападение на тайное жилище Камэ-но маэ

Масако узнала о существовании Камэ-но маэ в 10 день 11 луны того же года. Как сказано в записи «Зерцала» за этот день, она скрывалась в усадьбе Фусими-но кадзя Хироцуны, правого секретаря Ёритомо, то есть чиновника, который писал для него официальные документы, но об этом узнала Масако.



«Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами), запись за 10 день 11 луны 1 года Дзюэй, где сказано, что Маки тайно сообщила Масако о Камэ-но маэ, а Маки (Сабуро) Мунэтика разрушил её жилище (собрание Национального архива Японии)

Вторая жена Ходзё Токимасы, мачеха Масако, рассказала ей о Камэ-но маэ. В сериале она носит имя Рику, её играет Миядзава Риэ.

Выросшая в столице Маки сказала, что в Киото законная жена иногда карает наложниц символическим разрушением дома (уванариути), и Масако поручила её отцу (в сериале – брату) Маки Мунэтике напасть на усадьбу Фусими-но кадзя Хироцуны и полностью уничтожить дом с утварью. Таких жестоких расправ в Киото, вероятно, всё же не случалось.



Иидзима, усадьба Фусими-но кадзя Хироцуны, где скрывалась Камэ-но маэ, находилась недалеко от нынешней границы между городами Камакура и Дзуси. Её название использовано в названии туннеля Иидзима (PIXTA)

Камэ-но маэ бежала и скрылась в доме другого человека. Ёритомо был вне себя, когда узнал о таком надругательстве над своей возлюбленной, но обвинить Масако, законную жену, не мог. В результате преступником объявляют Маки Мунетику, его публично отчитывают и подвергают позорному наказанию – отрезают пучок волос (мотодори).

Мне бы хотелось привести интерпретацию одной записи из «Зерцала» у Хосокавы Сигэо в его книге «Военная организация Ёритомо: Камакурский правитель, вассалы-гокэнин и их родной город Камакура» изд-ва «Асахи синсё». Запись приводит слова Ёритомо, который говорит примерно следующее, если изложить это современным языком: «Следует уважать госпожу жену, но даже если ты действуешь по её указанию, вначале тайно сообщи мне». Иначе говоря, он требует, чтобы ему сообщали, если жена узнает о любовной связи на стороне. Пожалуй, неверные мужья всегда одни и те же, где угодно и во все времена.

Ходзё Токимаса из-за такого унижения, которому подвергся его свёкор Мунэтика, разозлился на Ёритомо. Токимаса самовольно покинул Камакуру и вернулся на землю Идзу, практически оставив Ёритомо без поддержки. Крайне обеспокоенный этим Ёритомо послал узнать, что делает Ёситоки, сын Токимасы. Ёситоки же не последовал за отцом и остался в Камакуре. Это ещё больше укрепило доверие Ёритомо к Ёситоки.

Этим и закончился «инцидент с Каме-но маэ».

Разница в воспитании между выросшим в столице Ёритомо и Масако, которая жила в Идзу

Из этого инцидента видно, что Ёритомо был женолюбив, а Масако –крайне ревнива и эмоциональна. Хотя Ёритомо знал характер Масако, но менять привычки не хотел – для него, выросшего в столице потомка знатного рода, иметь наложниц было естественным.

Однако выросшая в Идзу деревенская девушка Масако не могла простить мужу его связь с наложницами.

Сакаи Коити, ответственный за историческую часть сериала, в своей книге «Камакурский правитель и сиккэны Ходзё» (изд-во «NHK синсё») указывает: «Самураи земель Бандо уровня (Ходзё) Токимасы никогда не имели нескольких жён одновременно». Дочь Токимасы, Масако, вероятно, тоже была воспитана так и считала увлечение Ёритомо женщинами чрезмерным.

Кроме того, в 12 день 8 луны того же года Масако родила Ёритомо сына Ёрииэ – то есть у Ёритомо были отношения с Камэ-но маэ во время беременности его жены, так что можно понять ярость Масако, которая и без того была вспыльчива.

Все участники инцидента больше боялись ревности Масако, чем Ёритомо. Ёритомо неоднократно связывался с разными женщинами; так, через четыре года после рождения Ёрииэ от служанки в усадьбе Ёритомо родился мальчик Дзёгё. Когда в 3 году Кэнкю (1192) ему исполнилось семь лет и пришло время выбирать для него няню, все отказывались, боясь ревности Масако, из-за чего выбрать было очень сложно.

Это было самое начало периода Камакура, и Ёритомо окружал себя наложницами, что было обычной практикой военных аристократов того времени, но его жена, Масако, реагировала на его поведение неадекватным для тех обстоятельств образом.



Бронзовая парная статуя Ёритомо и Масако в парке Хиругакодзима в городе Идзунокуни, преф. Сидзуока. Здесь они выглядят спокойными, но на самом деле Масако не прощала ему его похождений (PIXTA)

Можно сказать, что именно в этом и заключается причина поведения Масако как «злой жены». Ёритомо был не способен её контролировать, а окружающие боялись Масако. Впоследствии проявления этой черты характера ещё более усиливались, почему она и заслужила славу злобной женщины и «злой жены».

Однако в последние годы исследователи занялись переоценкой личности Масако.

Номура Икуё, автор книги «Ходзё Масако – период монахини-сёгуна» (изд-во «Кобункан», серия «Библиотека истории и культуры»), в интервью газете говорит так:

«Пока Ёритомо был жив, Масако участвовала в управлении сёгунатом, укрепляя связи между Ёритомо и его вассалами-гокэнин, и поддерживая женщин, оставшихся в одиночестве во время войны. После его смерти как вдова, унаследовавшая власть мужа, она выходит на передний план. Руководит воинами, объединяя их под единой властью. Она была по сути сёгуном» (Асахи симбун DIGITAL 2022.3.20).

«Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами) называет Масако «Камакурской правительницей» (Камакура-доно), то есть сёгуном, в течение шести лет после смерти третьего сёгуна, Минамото-но Санэтомо.

Не могло быть и речи о том, чтобы изображать сёгуна «злой женой» или злодейкой. Логично было бы считать, что в «Зерцале» инцидент Камэ-но маэ осмелились привести для того, чтобы заявить о её праве на уванариути в отношении наложницы и легитимности власти Масако позднее, когда она стала монахиней.

Наверняка инцидент с Камэ-но маэ был записан совершенно не для того, чтобы как-то унизить Масако, и в будущем образ Масако как «злой жены» может претерпеть изменения.

Фотография к заголовку: статуя Масако в храме Анъёин в Камакуре, она изображена уже в виде монахини, постригшейся после смерти Ёритомо (© TOMOMI SAITO/SEBUN PHOTO/amanaimages)