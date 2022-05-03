Зачем Минатмото-но Ёритомо приказал убить Кадзуса-но сукэ Хироцунэ?

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

В историческом сериале «13 вассалов Камакурского правителя» одним из ключевых персонажей является самурай Кадзуса-но сукэ Хироцунэ, которого играет Сато Коити. Хироцунэ сыграл важную роль во вступлении Минамото-но Ёритомо в Камакуру и обладал самой большой военной мощью среди камакурских военных, однако он был внезапно убит по приказу Ёритомо. В чём причина убийства Хироцунэ?

Кадзивара Кагэтоки убивает Хироцунэ во время партии в сугороку

Историческое сочинение «Мои скромные записки» (Гукансё), написанное монахом буддийского направления Тэндай Дзиэном, было создано около 1220 года и вместе с «Зерцалом Восточных земель» (Адзума кагами) является важным источником по истории начала периода Камакура (1192-1333). Дзиэн был младшим братом Кудзё Канэдзанэ, аристократа, знакомого с Ёритомо.

В шестом свитке говорится, что Ёритомо во время визита в Киото в 1190 году сказал бывшему императору Го-Сиракава:

Кадзивара Кагэтоки, получив приказ (от Ёритомо), убил Кадзуса-но сукэ Хироцунэ… В то время Кагэтоки играл с Хироцунэ в сугороку, и Кагэцунэ незаметно для того над доской для сугороку отрубил ему голову, которую тут же представил Ёритомо (цит. по Оосуми Кадзуо, «Мои скромные записки, полный перевод на современный язык» (Гукансё дзэн гэндайго яку), изд-во «Коданся», серия «Гакудзюцу бунко»)

Хироцунэ и Кагэтоки были увлечены игрой в сугороку. Внезапно Кагэтоки выхватил меч и убил Хироцунэ, а Ёритомо хладнокровно осмотрел голову.

В Гукансё Ёритомо объясняет бывшему императору причину убийства, приводя слова Хироцунэ.

Почему вообще Ёритомо так заботится об императорском дворе и императорском доме? Не лучше ли просто делать в Канто то, что хотим? (Там же)

Другими словами, Ёритомо особо указывал на то, что Хироцунэ предлагал не принимать во внимание императорский двор, а установить в Камакуре самурайское правительство, которое бы управляло восточными землями Бандо, то есть выступал за независимость Бандо от центральной власти.

Однако не следует делать спешных выводов о том, что Хироцунэ хотел установить собственное правительство, не оглядываясь на авторитет придворных аристократов Киото, как указывает почётный профессор женского Университета Киото Ногути Минору в своей книге «Род Минамото и воины Бандо» (Гэндзи то бандо муся, изд-во «Ёсикава кобункан»), такие утверждения Ёритомо выглядят очень подозрительно.

Устоявшаяся версия гласит, что Казуса-но сукэ Хироцунэ был убит в 20 день 12 луны 2 года Дзюэй (1183), и место его убийства находилось в Камакуре, служившей резиденцией сёгунов, но точная дата и место, где он пал от клинка, на самом деле неизвестны.

В официальной истории сёгуната, «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами) отсутствует часть записей за тот день, и нет записей об убийствах.

Однако в записи 1-го дня Нового года 3 года Дзюэй сказано только это:

Зимой прошлого года (1183) из-за дела (убийства) Хироцунэ резидеция оказалась ритуально нечистой



Запись в «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами) за 1-й день 3 года Дзюэй; В красной рамке написано: «Зимой прошлого года (1183) из-за дела (убийства) Хироцунэ резидеция оказалась ритуально нечистой», это единственная запись об убийстве Хироцунэ (собрание Национального архива Японии)

В «Моих скромных записках» также сказано:

(Рассказ Ёритомо) не кажется правдивым. Если говорить подробнее, там есть ошибки, но здесь уже довольно сказано об этом (Там же).

Дзиэн пишет, что правда неизвестна, до доискиваться уже не имеет смысла.

Был ли Хироцунэ связан с родом Фудзивара из Осю?

Однако в «Зерцале восточных земель» можно увидеть намёки на обстоятельства, которые привели к убийству. В записи за 19 день 6 луны 5 года Дзисё (1181) отражён эпизод, показывающий высокомерие Кадзуса-но сукэ Хироцунэ и вызвавший немилость Ёритомо.

Стояла жара, и Ёритомо отправился в Миуру в земле Сагами, чтобы отдохнуть от зноя, и встретил Хироцунэ с сопровождающими, которые тоже пришли в поисках прохлады. Свита Хироцунэ спешилась и пали ниц перед Ёритомо, и только Хироцунэ не слез с коня, сказав:

Мы уже три поколения так не кланяемся

То есть Хироцунэ говорит, что ещё со времён его деда они не делают такого поклона.

Если бы такое случилось на самом деле, Ёритомо был бы в ярости, но «Зерцало» ни о чём таком не говорит – вероятно, просто пытаясь показать Хироцунэ мятежником. Такое описание должно донести последующим поколениям впечатление, что Хироцунэ был непочтительным и высокомерным. Кто знает, возможно, он таким и был.



Запись в «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами) за 19-й день 6 луны 5 года Дзисё (1181), в которой сказано, что он не спешился и не пал ниц перед Ёритомо

С другой стороны, историк Сэннохара Ясуката, изучавший средневековую историю полуострова Босо, в своей книге «Род Тиба: история периода Северного и Южного дворов» (изд-во «Ронсёбо») касается отношений между Хироцунэ и Северными Фудзивара (Осю Фудзивара).

В книге он цитирует запись за 1189 год в историческом сочинении «Хорякуканки», которое было создано в середине XIV века.

Кадзуса-но сукэ Хироцунэ изначально был связан с (Фудзивара) Ясухирой, и Ёритомо считал опасным, если он потом уедет в Осю, и потому приказал Кадзиваре Хэйдзо Кагэтоки его зарубить

Сэннохара указывает, что Ёритомо мог подозревать Хироцунэ в сговоре с родом Фудзивара, и можно предположить, что эти подозрения и повлекли за собой приказ расправиться с Хироцунэ.

Обилие железа и лошадей во владениях Кадзуса-но сукэ Хироцунэ

Свидетельства такого исторического источника как «Хорякуканки» сложно игнорировать.

Профессор Ногути Минору в книге «Род Минамото и воины Бандо» также приводит материалы этого источника.

Считается, что Хироцунэ намеренно опоздал присоединиться со своими войсками к Ёритомо после того, как тот проиграл битву при Исибасияма в 4 году Дзисё и бежал в землю Ава на корабле. Если бы он увидел, что Ёритомо не обладает духом, достойным военачальника, то собипался сам расправиться с ним, но его впечатлило то, как Ёритомо его отругал.

Так указано в «Зерцале Восточных земель», и при создании исторического сериала следовали этой версии.

Однако профессор Ногути указывает на другую точку зрения, описанную в «Хорякуканки», согласно которой именно Хироцунэ возглавил армию Ёритомо после высадки в земле Ава, и на самом деле это войска Ёритомо влились в его армию.

«Зерцало» же изображает его как высокомерного человека, который намеренно опоздал с присоединением, а к тому же не спешился перед Камакурским правителем.



В городе Камогава префектуры Тиба есть много памятников, связанных с Ёритомо и Хироцунэ. Слева вверху – стела на месте «Сосны с флагом», на которой якобы Ёритомо укрепил белый флаг Минамото, когда дожидался опаздывающего Хироцунэ; поясняющая табличка к ней (справа); мыс, где якобы ждал (яп. мацу) Ёритомо, называется «Мыс ожидания» – Матидзаки (слева внизу, фотографии автора)

С другой стороны, Ёритомо боялся Хироцунэ и не хотел сохранения упоминаний о нём в «Зерцале Восточных земель» – почему же? Дело в том, что Хироцунэ обладал натбольшей военной силой в Камакуре.

Сэннохара Ясуката в книге «Род Тиба: история периода Северного и Южного дворов» особо указывает на то, что земля Кадзуса была центром производства железного песка и преуспела в разведении лошадей, обладая незаменимыми для вооружений ресурсами. Таким образом, правивший этой землёй Хироцунэ обладал армией, по масштабу и качеству превосходившей войска других вассалов-гокэнин Восточных земель. Есть разные версии о количестве войск Хироцунэ в момент, когда он присоединился к Ёритомо на полуострове Босо – «Зерцало Восточных земель» указывает 20 000 всадников, «Повесть о доме Тайра » (Хэйкэ моногатари) – 10 000, «Записи о битвах Минамото и Тайра» (Гэмпэй тодзё року) – 1000, но в любом случае воинов у него было намного больше, чем у других вассалов Ёритомо.

Хироцунэ был для Ёритомо самым полезным союзником, возглавлявшим могучую армию – и в то же время тем человеком, который мог стать его злейшим врагом. Похоже, Ёритомо боялся именно этого.

Есть также и более поздние упоминания, касающиеся убитого Хироцунэ.

В следующем после убийства Хироцунэ 3-м году Дзюэй, в первом лунном месяце Ёритомо сообщили, что Хироцунэ преподнёс свои доспехи святилищу Тамасаки в Итиномия в земле Кадзуса. Доспехи доставили в Камакуру, осмотрели и обнаружили привязанную шнуром молитвенную записку, в которой говорилось: «Всем сердцем молю об успехе господина хёэ-но сукэ (младшего военачальника – должность, ранее пожалованная Ёритомо императором, – прим. перев.) и умиротворения Восточных земель». Таким образом, Хироцунэ молился о процветании Ёритомо и мире в восточных землях. Говорят, что Ёритомо это повергло в скорбь, как об этом написано в записях «Зерцала Восточных земель» (Адзума кагами) за 8 и 17 день первой луны 3 года Дзюэй.



Святилище Тамасаки, которому Хироцунэ посвятил свои доспехи, и сейчас является местной святыней под названием Кадзуса Итиномия (фотография автора)

Тем не менее, Ногуnи Минору утверждает, что эти записи в «Зерцале» не говорят о том, что из-за этой молитвенной записки подозрения в мятеже с Хироцунэ были сняты, вопрос об этом остаётся открытым.

Даже если записка была искренней, то в разговоре с экс-императором Го-Сиракавой в первом году Кэнкю, о котором говорилось в начале статьи, Ёритомо всё равно обвинял Хироцунэ в мятеже. Ёритомо был хладнокровным политиком.

Хироцунэ же был типичным самураем земель Бандо, и Сэннохара Ясуката в книге «Род Тиба: история периода Северного и Южного дворов» характеризует его как «неуклюжего и грубого». Возможно, именно такое различие в характере Ёритомо и Хироцунэ стало причиной того, что между ними произошло.

Фотография к заголовку: прижизненных портретов Кадзуса-но сукэ Хироцунэ не осталось, есть только более поздние изображения на полихромных гравюрах нисики-э и т. п., здесь представлено изображение из «Биографий ста военачальников нашей страны» (Хонтё хякусёдэн), опубликованных в период Эдо (1603-1868), в 1656 году. Считается, что Хироцунэ со своей 20-тысячной армией присоединился к Ёритомо после битвы при Исибасияма (коллекция Национальной парламентской библиотеки)