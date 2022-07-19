Месть братьев Сога: планировали ли они убить и Минамото-но Ёритомо?

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

Тема мести братьев Сога врагу их отца была очень популярна в театрах Кабуки и Бунраку наряду с местью 47 ронинов княжества Ако. Однако в послевоенное время оккупационные власти Союзников сочли тему мести неподходящей для исполнения, и её стали поднимать гораздо реже. Кроме того, историки не уверены в достоверности «Повести о братьях Сога» – военной повести, описывающей инцидент, и поэтому возможностей её использования в исторических исследованиях тоже немного, о чём, вероятно, знают создатели исторического сериала «13 вассалов Камакурского правителя».

Каковы отношения между родами Ходзё, Ито, Кудо и Сога?

Сюжет мести братьев Сога описывает двух братьев, у которых убили отца. Это не выдуманная история, а исторический факт, они смогли отомстить в 28 день 5 луны 4 года Кэнкю (1193).

Старшего из братьев Сога звали Дзюро Сукэнари, а младшего – Горо Токимунэ. Родовое имя Сога они получили после того, как их мать вышла замуж после смерти отца за человека из рода Сога.

Инцидент мести братьев Сога привлёк особое внимание в том числе оттого, что их дедом был Ито-но Сукэтика, который потерпел поражение от войск Минамото вскоре после того, как Минамото-но Ёритомо собрал войска для мятежа против рода Тайра в 4 году Дзисё (1180), а их врагом, который когда-то убил отца братьев, являлся Кудо-но Сукэцунэ, впоследствии ставший одним из соратников Ёритомо. Это был серьёзный инцидент, затрагивавший приближённых Ёритомо, поэтому он надолго остался в памяти людей.

Ито-но Сукэтика, как и показано в сериале «13 вассалов Камакурского правителя», принадлежал к местной аристократии провинции Ито (в настоящее время город Ито, префектура Сидзуока) и выполнял роль надзирателя при Ёритомо, направленном туда в ссылку. В сериале Яэ, дочь Сукэтики, влюбилась в Ёритомо и родила. Когда Сукэтика узнал об этом, он пришёл в ярость и распорядился убить ребёнка.

У Сукэтики был племянник, Кудо-но Сукэцунэ, которого Сукэтика женил на другой своей дочери, но когда Сукэцунэ отправился на службу в Киото, тот лишил его земель, а жену Сукэцунэ выдал замуж в другую семью. Сукэцунэ, оскорблённый такими действиями, искал возможность отомстить, и во 2 году Ангэн (1176) году он приказал своим подчинённым застрелить Сукэтику с сопровождающими, когда тот возвращался домой с охоты.

Стрела попадает не в Сукэтику, а в его сына, Кавадзу Сукэясу, и тот погибает. Братья Сога были его сыновьями, на тот момента старшему было 5 лет, а младшему – 3 года.

Со временем Кудо-но Сукэцунэ обзавёлся обширными связями в Киото и стал важным помощником Ёритомо.

С другой стороны, братья были близки с Ходзё Токимасой, который являлся названым отцом Горо, то есть участвовал в обряде «первой мужской причёски» гэмпуку, знаменующим вступление Горо во взрослую жизнь, и надевал на него шапку эбоси, выступая в роли отца. Помимо этого, нарекая взрослое имя, Токимаса дал ему из своего имени иероглиф 時 (токи), назвав его 時致 (Токимунэ). Это означало, что он для него как бы следующий сын после Косиро Ёситоки (Сакаи Коити, «Исторические факты и вымысел в “Повести о братьях Сога”», изд-во «Кобункан»).

Ито-но Сукэтика был отцом жены Токимасы, от которой у него родились Масако и Ёситоки. Другими словами, для братьев Сога Токимаса был дядей, то есть мужем сестры их отца, а Ёситоки и Масако – двоюродными братом и сестрой.

Братья решили отомстить, зарубив Кудо-но Сукэцунэ во время загонной охоты в пятую луну 4 года Кэнкю, которую устроили для руководителей ставки сёгуна. Это было большое мероприятие, получившее название «Загонная охота в Фудзино».

Загонная охота (макигари) – «тип охоты, когда гонят и убивают таких животных, как кабаны и олени. Она имела характер военной подготовки самураев, поскольку в животных стреляли на скаку, как в настоящей битве (Мотоки Ясуо, «Минамото-но Ёритомо», изд-во «Тюко синсё).

В то же время целью охоты была демонстрация самураям охотничьих умений Ёрииэ, старшего сына Ёритомо, и представление его достойным наследником Камакурского правителя. Как написано в «Повести о братьях Сога», подготовкой охоты руководил Токимаса, а ходом самой охоты управляли Вада Ёсимори и Хатакэяма Сигэтада.

История мести в «Повести о братьях Сога»

Загонная охота и история мести упоминаются в «Повести о братьях Сога», официальной истории сёгуната Камакура «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами) и исторических записей «Хоряку канки».

Среди вариантов «Повести о братьях Сога» есть манабон, списки на японизированном китайском языке, и канабон, написанные азбукой кана, вторые содержат множество вымыслов, и здесь мы их приводить не будем.

Кроме того, в «Хоряку канки» содержится много поздних рассказов о мести, поэтому здесь мы рассмотрим Мёхондзибон, который является самым старым списком «Повести о братьях Сога», и «Зерцало Восточных земель».



Мёхондзибон, самый старый список «Повести о братьях Сога» на китайском языке, датированный 5 годом Тэмбун (1546). Источник: ColBase (https://colbase.nich.go.jp/)

Во-первых, события охоты и мести происходили следующим образом.

Когда Ёритомо узнал, что братья Сога присоединились к загонной охоте, он заподозрил их в преступном замысле и приказал Кадзиваре Кагэсуэ (сыну Кагэтоки) убить их, но братья, узнав об этом, скрываются. После этого братья Сога ищут возможности убить Кудо, но не находят. Ёрииэ убивает оленя. В 28 день 5 луны, в самый разгар охоты, они приступают к мести.

В ту роковую ночь братья ворвались в охотничий домик, где остановились сёгун и его отряд, и легко победили Кудо, который был пьян.

Сложности начались после этого – вассалы Ёритомо гокэнин, услышав шум боя, примчались на место, и началась ожесточённая схватка.

Нитта Тадацунэ в жестоком бою убил Дзюро, старшего из братьев. Младший, Горо, погнался за бежавшими гокэнин и ворвался в спальные покои Ёритомо, который не ожидал ничего подобного. Ёритомо выхватил меч и начал биться, а подоспевшие гокэнин общими силами пленили Горо.

На следующий день в присутствии Ёритомо состоялся допрос Горо. Ёритомо спросил: «У тебя не было какого-то умысла против меня?» На это Горо ответил: «Как же его могло не быть?» – признавая таким образом, что хотел убить Камакурского правителя в ходе мести за отца.

Причиной была глубокая обида на Ёриомо за то, что Ито-но Сукэтика, дед братьев, был убит по приказу Ёритомо, и Ёритомо возвысил Кудо-но Сукэцунэ, убившего их отца.



Иллюстрированный свиток «Дзюбанкири», сцена допроса Горо. Слева вверху – Ёритомо. «Дзюбанкири» (Победа над десятерыми в бою на мечах) – одна из пьес жанра Ковакамаи, повествующая о том, как братья сразили десятерых гокэнин Камакурского правителя (собрание Университета Мэйсэй)

Услышав это, Ёритомо похвалил его, назвав «примером для мужчин», и даже пообещал сохранить ему жизнь.

Однако маловероятно, что он действительно это сказал. Скорее в повести постарались красиво подать историю о мести братьев, и это одна из причин, почему историческую достоверность «Повести о братьях Сога» подвергают сомнению.

После этого Кадзивара Кагэтоки переубеждал Ёритомо, и сын Кудо плакал и умолял о наказании врага, поэтому, согласно «Повести», Ёритомо был вынужден приказать казнить Токимунэ, хотя на самом деле смертная казнь, скорее всего, была неизбежной с самого начала.

В 29 день Горо Токимунэ был обезглавлен.

Кто стоял за местью?

«Зерцало Восточных земель» описывает историю мести почти так же, как и список Мёхондзибон «Повести о братьях Сога». Различия в том, что в «Зерцале» нет эпизода, когда Ёритомо приказывает Кадзиваре Кагэсуэ убить братьев; когда Горо ворвался в спальные покои, Ёритомо пытался с ним сразиться, но Горо остановили приближённые самураи. Кроме того, по данным «Зерцала» на месте допроса Горо присутствовал Токимаса.

Именно из-за последнего обстоятельства широко распространилась версия, что за нападением стоял Ходзё Токимаса – якобы он управлял братьями, напавшими на Ёритомо. Говорят, что это было вызвано тем, что Токимаса был недоволен Ёритомо.

Однако в таком случае для Токимасы было бы слишком опасно находиться на месте допроса, а именно об этом говорится в «Зерцале». Горо мог его выдать.

В сериале «13 вассалов Камакурского правителя» Токимаса признал право братьев на месть, но о плане убийства Ёритомо ему не было известно. Сакаи Коити, отвечающий за историческую часть сериала, также писал, что к теории заговора Токимасы «невозможно не относиться скептически» (Сакаи Коити, «Исторические факты и вымысел в “Повести о братьях Сога”», изд-во «Кобункан»).

Невозможно также и подтвердить ухудшение отношений между Ёритомо и Токимасой после инцидента, так что в этой теории многое не сходится.

Могли ли быть другие заговорщики?

Вассалы гокэнин гордились своим участием в войне Минамото против Тайра. Но закончился период войны с Тайра и с Северными Фудзивара в Осю, и наступил момент перехода к мирным временам, когда планировалась передача власти в сёгунате молодому Ёрииэ, не имевшему реального боевого опыта, единственными победами которого были успехи в загонной охоте…

В условиях недовольства самураев кто-то из тех, кого унесла буря репрессий в Камакуре после инцидента, мог быть вдохновителем плана убийства, надеясь на возвышение в случае успеха..

Первым репрессированным стал младший брат Ёритомо, Нориёри. Услышав ложное сообщение о том, что Ёритомо пал от руки братьев Сога, Нориёри будто бы выразил желание стать новым Камакурским правителем. В результате он был заключён в храме Сюдзэндзи в Идзу и далее история о нём умалчивает. Убедительной является теория о том, что его убили.

Окадзаки Ёсидзанэ из рода Миура и Кагеёси из рода Оба, гокэнин Ёритомо, после инцидента постриглись в монахи и также исчезли из истории. Окадзаки Ёсидзанэ – один из тех, кто стоит за убийством Ёритомо в 22-м эпизоде сериала «13 вассалов Камакурского правителя», который транслировался 5 июня.

Гокэнин земли Хитати (современная префектура Ибараки) действительно подняли мятеж. С 11 луны того же года по 8 луну следующего, 5 года Кэнкю, чистке подвергся род гокэнин Ясуда из ветви Каи Гэндзи рода Минамото.

Мотоки Ясуо пишет, что «неясно, являлся ли Минамото-но Нориёри истинным вдохновителем» покушения, но указывает на отсутствие сомнений в неудовлетворённости Ёритомо со стороны Нориёри и его окружения (Мотоки Ясуо, «Минамото-но Ёритомо», изд-во «Тюко синсё). У вассалов гокэнин в душе продолжало тлеть это недовольство.

Конечно же, возможно, что никакого вдохновителя не было, и всё осуществили сами братья Сога. Даже если за ними кто-то стоял, его личность остаётся загадкой, и к определённым выводам прийти невозможно. Однако многие также говорят, что, судя по результатам, когда после инцидента братьев Сога были уничтожены силы, которые могли попытаться поднять восстание, месть братьев и последующая чистка могли иметь глубокую связь.

Это происшествие спровоцировало полномасштабный внутренний конфликт в сёгунате, и после него наступил период кровопролитных стычек между гокэнин.

Изображение к заголовку: Полихромная гравюра нисики-э серии «Нисикиэ по истории великой Японии» (Дайнихон рэкиси нисикиэ), изображающая Дзюро Сукэнари (слева) и Горо Токимунэ (справа), нападающих на Кудо-но Сукэцунэ (хранилище Национальной парламентской библиотеки)