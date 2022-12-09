Убийство Санэтомо: кому была выгодна гибель сёгуна?

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

В 27 день 1 луны 7 года Кэмпо (13 февраля 1219 года) Санэтомо, третий сёгун из рода Минамото, был убит во время церемонии в святилище Цуругаока Хатимангу. Убийцей был его племянник Когё. Почему произошло это трагическое убийство? Существуют теории, согласно которым Когё был марионеткой в чьих-то руках. Но кто же мог быть истинным вдохновителем убийства? Посмотрим, кому оно могло быть выгодно.

Различия в описании убийства

Здесь я хотел бы попробовать разгадать загадку отличий в описаниях дня убийства в «Моих скромных записках» (Гукансё) и «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами).

В этих двух источниках одно и то же событие описано по-разному, что и породило противоречивые теории об истинной подоплёке убийства Санэтомо.

Вначале приведу цитату из «Моих скромных записок» (цитируется по «Полному современному переводу Гукансё», перевод на современный язык Оосуми Кадзуо, изд-во «Коданся гакудзюцу бунко»). Полная цитата получилась бы слишком длинной, поэтому некоторые части опущены по усмотрению автора статьи.

С наступлением ночи в святилище Цуругаока Хатимангу закончилась хохэй (церемония подношений богам), и Санэтомо спускался по каменной лестнице перед святилищем. В этот момент к Санэтомо бросился некто в шапочке токин, одетый по-монашески, ударил его мечом по шее, и одним ударом отрубил Санэтомо голову. Когда он опускал занесённый для удара меч, он крикнул: «Так я сразил врага моего отца!», придворные это хорошо расслышали.



Статуя Минамото-но Санэтомо (собрание храма Каи Дзэнкодзи)



Святилище Цуругаока Хатимангу, рисунок 9 года Кансэй (1797). Красным обведено место, где произошло убийство. Видно также дерево гинкго, за которым, как говорят, прятался Когё. Сборник «Знаменитые места тракта Токайдо», Т.6 (Токайдо мэйсё дзуэ, собрание Национальной парламентской библиотеки)

В «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами) день описан так же до самой сцены убийства. Здесь я приведу краткое изложение на основе книги Итано Хироюки «Захватывающее Зерцало Восточных земель» (Нэмурэнай ходо омосирой адзума кагами, изд-во «Микаса сёбо осама бунко»).

Санэтомо закончил церемонию у святилища поздно ночью, и когда он спустился, поджидавший его возле каменной лестницы настоятель святилища Хатимангу Когё выхватил меч и убил его. Кое-кто говорит, что Когё назвался и крикнул: «Я убил врага моего отца!».



«Зерцало Восточных земель», запись от 27 дня 1 луны 7 года Кэмпо. ① Когё кричит: «Я убил врага моего отца!». ② Когё говорит Миуре Ёсимуре: «Должность сёгуна свободна. Я стану правителем Канто! (то есть следующим сёгуном)» (предоставлено Национальным архивом Японии)

Выражение синдзэн, (神前, «перед богами»), присутствующее в обоих документах, обозначает место, где проводилась церемония поклонения божествам в честь получения Санэтомо должности Правого министра, на церемонии присутствовали придворные аристократы, приглашённые из Киото. Жестокое убийство произошло у них на глазах.

Проблема заключается в том, что в двух источниках по-разному описаны события после убийства. В «Моих скромных записках» сразу после упомянутого отрывка написано:

Появилось трое-четверо таких же людей и разогнали тех, кто был вместе (с Санэтомо); возглавлявшего процессию (Минамото-но) Накаакиру, который размахивал факелом, приняли за Ёситоки и также повалили, зарубив ударом меча. Санэтомо (ранее) приказал остаться у средних ворот бывшему рядом с ним Ёситоки, еоторый нёс меч-тати.

В «Зерцале Восточных земель» об этом пишут так:

Когда Ёситоки вошёл через двухъярусные ворота святилища Хатимангу, ему внезапно стало плохо, он передал Минамото-но Накааки меч тати сёгуна, отошёл, покинул процессию и вернулся в свою усадьбу.

Кроме того, в более поздней записи об этом среди записей 8 дня второй луны упоминается, что Ёситоки тогда совершил паломничество в храм Окура Якусидо.

(Ёситоки) в 27 день прошлой луны в час Собаки (около 20:00), когда был на праздничной церемонии вместе с Санэтомо, увидел белую собаку и внезапно почувствовал себя плохо, поэтому он передал роль несущего меч тати Накаакире и удалился. Однако Когё был уверен, что меч несёт Ёситоки, поэтому он отрубил Накаакире голову. Как раз в это время изваяние Дзюссинсё (одного из буддийских божеств, ассоциируемого с Собакой в китайском цикле 12 животных) исчезало из храма.

В обоих исторических документах совпадает то, что нападавший думал, что убивает Ёситоки, но на самом деле это был Накаакира. Однако в «Моих скромных записках» Ёситоки смог избежать опасности по причине того, что он был у средних ворот, поскольку по приказу Санэтомо не участвовал в церемонии, тогда как в «Зерцале Восточных земель» упоминается представшее перед Ёситоки в виде белой собаки буддийское божество-защитник Дзюссин – один Двенадцати небесных военачальников, ассоциирующийся с Собакой, изваяние которого исчезало из Якусидо. Таким образом, тут подразумевается, что Ёситоки покинул процессию, потому что об опасности его предупредило божество.

Кто мог быть организатором убийства Санэтомо?

Очень подозрительно, что Ёситоки не оказалось на месте убийства.

Теория о том, что вдохновителем убийства Санэтомо был Ёситоки, и что именно он был закулисным игроком, управлявшим ситуацией, основана на том факте, что вопреки ожиданиям его не оказалось на месте преступления.

Согласно другой версии, возможным организатором убийства мог быть Миура Ёсимура. Ещё одна устоявшаяся теория говорит о том, что никакого вдохновителя не было, и убийство Когё совершил по собственной воле. В таблице ниже перечисляются основные исследователи, поддерживающие каждую из теорий.

Вдохновитель убийства Исследователи, которые допускают данную теорию Ходзё Ёситоки Ясуда Мотохиса («Ходзё Ёситоки», изд-во «Ёсикава кобункан»)

Хонго Кадзуто («Смута годов Дзёкю», изд-во «Бунсюн синсё») Миура Ёсимура Нагаи Митико («Энкан», изд-во «Бунсюн бунко» и др.),

Исии Сусуму ( «Японская история 7 Камакурский сёгунат», изд-во «Тюо корон») и др. Личное решение Когё Сакаи Коити («Исчезновение рода сёгунов Минамото», изд-во «PHP синсё») и др.

Ямамото Минами («Историческая биография Ходзё Ёситоки», изд-во «Сёгакукан»)

Существует также теория, что организатором убийства был экс-император Го-Тоба (Тани Нобору, «Политические устремления экс-императора Го-Тоба, которые привели к смуте годов Дзёкю», журнал «Рицумэйкан бунгаку» No. 588).

Следует дать дополнительные пояснения к таблице.

«Теория Ёситоки» существует с древних времен, она излагается в книге о политической истории «Токуси ёрон», написанной Араи Сираиси – учёным-чжусианцем, который преподавал науки Иэнобу, шестому сёгуну Токугава.

Ходзё Ёситоки, второй регент (сиккэн) сёгуната Камакура и впоследствии глава рода «особых наставников» (токусо) Ходзё, управлявшего сёгунатом, не мог быть настолько незначительным в то время, чтобы, как написано в «Моих скромных записках», по приказу «оставаться у средних ворот» во время важной церемонии. Таким образом, как утверждал Сираиси, «Зерцало Восточных земель» исказило факты, чтобы скрыть, что Ёситоки подговорил Когё на убийство, и показать, что его защитило божество, которое явилось в виде белой собаки и помогло избежать опасности.

Однако сейчас теория о Ёситоки как вдохновителе убийства непопулярна.

Дело в том, что, как удалось выяснить, Ёситоки был не единственным, кому было приказано оставаться у средних ворот, там же были и его младший брат Токифуса, и один из влиятельных вассалов гокэнин Асикага Ёсиудзи, и другие воины, которые отвечали за охрану в тот день, всего 20 человек (Сакаи Коити «Минамото-но Санэтомо», изд-во «Коданся сэнсё мэтиэ»). Другими словами, роль этих воинов и состояла в том, чтобы оставаться у средних ворот. Ёситоки просто выполнял предписанную ему роль.

Теория о том, что организатором убийства был Миура Ёсимура, была впервые рассмотрена писательницей Нагаи Митико в получившей премию Наоки работе «Энкан» (1964). Она заинтересовала историков своей новизной и они занялись изучением этого вопроса. Теория исходит из наличия близких отношений между Когё и родом Миура.

Миура Ёсимура был мужем кормилицы Когё, а его сын Комавакамару был воспитанником Когё. Суть теории Нагаи состоит в том, что Ёсимура подговорил Когё убить Санэтомо и Ёситоки, и в то же время собрал воинов, планируя напасть на усадьбу Ёситоки и уничтожить род Ходзё.

Однако Ёситоки почувствовал опасность и сбежал, поэтому Ёсимура отказался от мысли использовать Когё и его убили, чтобы избавиться от ненужного свидетеля.

Однако исследователи указывают на слабость аргументации этой теории, и сейчас она также имеет мало сторонников. При нынешнем ходе исследований теории заговора методом исключения будут опровергнуты, и основной останется та, согласно которой убийство замыслил и совершил сам Когё.

О чём думал Когё?

Почему же Когё пошёл на преступление? Рассчитывал ли он на победу?

Исследователи указывают на два возможных мотива, при рассмотрении которых становится понятно, что он мог рассчитывать на выигрыш.

Первый – это его уверенность в том, что именно он должен был стать четвёртым камакурским сёгуном, а второй – месть за отца, Минамото-но Ёрииэ.

События в этот период разворачивались следующим образом.

В 20 день 6 луны 1217 г. Когё вернулся в Камакуру после завершения обучения.

Примерно в 10 луну того же года Кугё занял должность бэтто, то есть настоятеля святилища Хатимангу, а с 11 дня той же луны начал «1000-дневный затвор» (сэннити санро).

Во 2 луну 1218 года Масако отправилась в Киото, и, поскольку у Санэтомо не было детей, она сообщила, что хочет принять принца, сына экс-императора Го-Тоба в Камакуре в качестве следующего сёгуна.

Сакаи Коити, ответственный за историческую часть исторического сериала «13 вассалов Камакурского правителя», в своей книге «Исчезновение рода сёгунов Минамото» (изд-во «PHP синсё») пишет: «Возвращение в Камакуру и назначение на высший пост в Цуругаока – всё это внезапно обрушилось на юного Когё. Как сын второго сёгуна, он должен был унаследовать титул отца и стать сёгуном… Однако для этого Санэтомо должен был умереть».



Гравюра «Монах Когё» (Байко хякусю-но ути Когё дзэндзи), изображающая актёра, играющего Когё (Специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Однако планам Когё не суждено было сбыться, сёгунат и сам Санэтомо согласились принять принца императорского дома из Киото в качестве четвёртого сёгуна. Неизвестно, когда Когё узнал об этом, но предполагают, что это было во время «1000-дневного затвора».

По словам Сакаи Коити, Когё считал, что «у него, как у монаха, было такое оружие, как сила молитвы» («Исчезновение рода сёгунов Минамото»). Сэннити санро, «1000-дневный затвор» – это буддийская практика, в ходе которой человек проводит более трёх лет в молитвах о выполнении великого обета, и говорят, что он предназначался для устранения Санэтомо. Будучи в затворе, Когё не брил волосы на голове, как сказано в записи «Зерцала Восточных земель» от 5 дня 12 луны 6 года Кэмпо: «церемония удаления волос не проводилась». Предполагают, что он намеревался вернуться к мирской жизни и стать новым камакурским сёгуном.

Однако, уже начав затвор, он узнал о тайных планах принять принца как следующего сёгуна. Если бы принц стал новым сёгуном, а Санэтомо – его опекуном, то было бы слишком поздно что-то предпринимать.

Так что вполне возможно, что Когё охватила паника и он решился на убийство.

Также естественным мотивом была месть за отца. Вероятно, Когё искренне хотел расправиться с Ёситоки, который приказал убить Ёрииэ. Как написано в исторических источниках, после убийства Санэтомо он кричал, что отомстил за отца, и это было также заявлением о том, что он как сын Ёрииэ, второго сёгуна, имеет право править Камакурой, отомстив врагу. Наличие у него этого права могло убедить в его правоте присутствовавших там аристократов и вассалов гокэнин. Можно сказать, что у него могли быть шансы на победу.

Одновременное наличие этих двух мотивов и шанса на удачу могли привести к тому, что Когё взорвался. Убив Санэтомо, он отправил гонца к Миуре Ёсимуре со словами: «Должность сёгуна свободна. Я стану правителем Канто!». Это высказывание зафиксировано и в «Моих скромных записках», и в «Зерцале Восточных земель».

Однако враг его отца, Ходзё Ёситоки, выжил. Неудача в покушении на Ёситоки привела к крушению планов Когё. Врагом, с которым в первую очередь он должен был расправиться, был не Санэтомо, а Ёситоки.

Пока Ёситоки был жив, в Камакуре ничего не могло измениться. После этого камакурские воины во главе с Ёситоки отправились на решающую битву с экс-императором Го-Тоба в Киото. Началась смута годов Дзёкю.

Иллюстрация к заголовку: Цукиока Ёситоси, «Восемь изображений восьми выдающихся воинов: вечерний снег в Цуругаока» (Бидан муся хаккэй Цуругаока-но босэцу). Здесь изображён Когё, нападающий с мечом на Санэтомо в святилище Хатимангу (© Aflo)